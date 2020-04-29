在家工作‧居家練習│中外周家下盤肌力鍛煉　陳志忠橫撐掃踢變換

「在家練習」系列，以一般較少運動基礎讀者為對象，由運動員或動作演員，分享一些簡單運動動作，可以在家、天台或公園一人練習，減肥健身、鍛煉肌力。【武備志】這次邀請動作演員及武術家陳志忠，為我們拍片分享。陳志忠(Wilson)自小學習中外周家，後來亦學習詠春、周家螳螂、白眉等國術功夫，為了充實擂台搏擊經驗，再學習泰拳和跆拳。曾參加電視台武術選秀節目《功夫新星》，並擔任港台《功夫傳奇》主持。近年開辦演藝及武術學校，疫情期間更不時組織學校師生及藝人好友擔任義工派發抗疫用品，贈送給長者及低收入家庭。

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中外周家是起源於清末民初的南方武術，由廣東省新會人周龍所創立，拳法參合洪拳和蔡拳。 中外周家有很多四平馬動作，很多時馬步坐得很低。這次陳志中會先由中外周家的四平馬入手，先鍛煉下盤肌肉，再教大家如何變換馬步，配合不同踢腿組合加強訓練難度。片段中的不同組合，讀者在熟習後可以再次重新編排組合次序，增加練習趣味。

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(網上教學僅供參考，讀者練習宜根據身體狀況量力而為，如有疑問請諮詢專家建議。)

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