【拳擊】上世紀大流感停賽　未堅守到底釀悲劇

UFC主席Dana White早前提出如期舉辦UFC賽事受挫，最近表示正計劃在5月9日舉辦下一個大賽，還透露正建造一個格鬥島，以此規避美國政府的社交限制政策。外國媒體《衛報》回顧了上世紀初大流感時期（約1918-1920，俗稱西班牙大流感）的美國拳擊界情況，看看當時仍未能堅守到底，很快復賽的拳擊界，留下怎麼啟示給當代UFC參考？

一次大戰後期，美軍派了不少兵員遠赴歐洲戰場，當時有一張傳世照片(下圖)，見到美國兵員在戰艦上開打拳賽，相片見到海洋為背景。照片中大部份的士兵都帶上口罩，以保障他們免於受到於全球大流行的流感病毒。這張照片標誌著人類歷史上，疫症如何影響體育活動。

圖片來源：https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Boxing_on_Siboney

一個世紀後，新冠病毒疫情如今於全球大流行。機場關閉、邊境封關，全球禁止大型群眾活動舉行，各大組織活動及運動聯賽如UFC429決定延期，部份甚至取消。但若果對照上世紀大流感期間拳擊界極快復賽的結果，這將有助我們當代人從中汲取教訓。

1918年10月13日的《紐約時報》曾有以下報道：

「因為受到西班牙大流感影響，東岸的拳擊賽事已全部暫停。在費城、波士頓和新澤西的推廣人（Promoters），在對當地衛生部門要求抱怨後，決定停止有關業務。這次停賽期多久仍有待觀察，但正面樂見在疫情流行期間各大重要賽事停止開賽。」

面對疫情在全國肆虐，全國拳會都停止營業。當中最受影響的，是於1918年10月舉行，重量級拳手Jack Dempsey 於輕重量級挑戰Levinsky這場賽事。

疫情至今，Dana White一直努力讓UFC恢復舉辦賽事。圖片來源：Getty Images

拳擊界只停賽一個月

1918年十月是美國疫情死亡率最高的一個月，全國大小比賽都於這個月停止開賽，但停賽時間並沒有持續很久。在1918年10月27日《密爾沃基新聞報》已有報道指出，不管大流感肆虐，十一月已繼續有拳賽接連不斷開打。另一份於俄亥俄州的《誠懇家日報》（The Plain Dealer）於同日頭條更表示，不理流感禁令，東岸拳賽將陸續舉行。

上述Jack Dempsey對決Levinsky的賽事最終於11月6日舉行，Dempsey於第三回合KO Levinsky勝出。 Dempsey在大流感期間接著有十一場賽事作賽，例如1919年7月於重量級賽事對決Jess Willard。其他著名拳手例如Gene Tunney、Harry Greb、San Langford和Benny Leonard都在大流感期間，有數十場賽事出賽。

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1918年年尾，拳擊界整個業界已如常運作，Jim Johnson、Terry Martin、Matty Bladwin、Jim Stewart、Al Thomas、Joe Stein等等為數不少拳手相繼染上疫症。拳擊推廣人Paddy Carroll和拳會老闆Lorenzo Snow亦因染上流感病毒死亡。有份推廣摔跤、拳擊，身兼冰上曲棍球班主的加拿大運動推廣人George Kennedy，亦因感染西班牙流感病毒而未能完全康復，最後於1921年因併發症而死。

亦有好幾位甚具名氣的拳擊手感染病毒但能夠康復。例如退休重量級拳手Jim Jeffries、前世界重量級冠軍，菲裔美籍拳王Jack Johnson以43歲之齡，驚人的從感染中康復過來。

假如UFC格鬥島真的能做到一應俱全的話，設施最後可能比長洲更齊備。圖片來源：Getty Images

UFC五月開賽的風險

現時無法有數據可以知悉，當年在大流感期間實際有幾多拳手感染病毒。但已知的是當年政府只有甚少政策去阻礙病毒蔓延。群眾仍然可以參與各項拳賽活動，而當時的公共衛生水平亦遠不如現在。UFC雖然表示會在疫情期間舉辦閉門賽事，但讓拳手在鐵籠內緊密接觸，仍然有機會讓他們暴露於受感染的風險，而賽事涉事的工作人員或電視台轉播員工同樣受到威脅，當中還未計及涉事人等在國內乘搭運輸交通，有可能讓病毒擴散至其他群體。

UFC主席Dana White早前希望UFC249透過電視轉播，按PPV方式閉門如期舉行，但在群眾壓力下而作罷。但他仍然堅持UFC將會是第一個回歸的運動項目，並很快將於搏擊島開始比賽，隨後更公布下一場賽事於五月九日舉行(雖然不是在搏擊島)。

拜一個世紀以來的醫療技術革新和公共衛生改善，全球政府和醫護都能夠較上一代人以更好準備去面對疫情。若果大家要共同抗疫，體育業界亦應負責任避免提出任何鹵莽舉措。現時難以估計比賽重啟的後果，但殷鑑不遠，任何賽事如UFC應該以史為鑑，避免錯誤低估風險，就算開賽都要做好防備，以防重蹈上一代人在疫情時所犯下的錯誤。

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