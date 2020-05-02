前AV女優澀谷果步與你齊學巴柔降服技

前AV女優澀谷果步(日文：澁谷果歩)自2018年退役以來，仍然活躍於社交媒體，定期拍片分享個人點滴，或運動資訊，近日她便製作了一個特輯，一連幾集邀請了日本的巴西柔術教練、修斗及Quintet裁判片岡誠人，教導格鬥術。

澀谷果步在演出AV前，曾擔任《東京體育報》體育記者，曾採訪日本職業捧球國手大谷翔平。在學時是優材生，能說得一口流利英語，曾考獲日本英語檢定一級、TOEIC考試990分等優異成績，擁有幼稚園老師和英文老師執照，她曾表示因為早年很迷美國職業摔WWE角，尤其欣賞摔角選手Triple H和Jericho，所以有助她學習英語。

在出任AV女優時，她曾受訪表示希望在退役後定期寫專欄，然後輯錄成書出版。近年她在個人Youtube頻道，除了會分享身邊生活趣事外，還會不定期分享她學習MMA的情況。近日，她製作了一系列短片，由片岡誠人教她柔術各種降伏技，例如Kimura(木村鎖)、Banana Split、Leg Lock等等，片段中不乏她傻大姐的攪笑反應，獲得很高的點擊率和網民迴響。

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其實AV界不乏武術愛好者或格鬥運動員，例如貌似周杰倫的男優東尼大木，除了唱歌了得外，他入職AV前是一名拳擊手，現在仍會見到他分享訓練短片。而九十年代紅極一時，近年受中風病痛困擾的前男優，人稱「向井朱古力波」的向井裕，未入職也曾擔任日本摔角手，所以練得一身健碩身形。他現在康復後暴瘦，曾受訪表示希望參與殘疾人奧運會。