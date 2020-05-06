伊魯山度、噴射機賓尼、羅洛芺疫情籌款　線上武術大師班明日直播

美國著名武術雜誌《黑帶》和Combat Go合作，因應新冠疫情期間美國正實施隔離政策，於五月四日至八日一連五日推出免費直播籌款節目《Fight Back》，邀請世界各地著名武術家以視像直播形式分享教學，當中涵蓋中國武術、日本武術、馬來武術、拳擊等不同武術體系(下文有播放連結)。

《黑帶》雜誌是美國最長歷史的搏擊及武術雜誌，於1961年由李小龍學生水戶上原(Mitoshi Uyehara)在洛杉機所創立。最近因應美國新冠肺炎疫情，多個州份宣布隔離政策，很多美國人都只可以在家練習。《黑帶》雜誌一連五日推出八小時大師直播班，為抗疫前線籌款。而五月六日(香港時間五月七日)大師班和Combat Show則有香港人較為熟悉的丹伊魯山度(Daniel Arca Inosanto)，和八十年代曾活躍香港影壇的搏擊好手：噴射機賓尼(Benny Urquidez)和羅洛芺(Cynthia Rothrock)。

一、Daniel Arca Inosanto(丹伊魯山度)

Daniel Arca Inosanto為美籍菲律賓武術家，師從魔杖大師Manong Juanito Lacoste和空手道大師Ed Parker。與李小龍亦師亦友，教授李小龍菲律賓魔杖，亦從李小龍身上學習武術。他與李小龍一同開辦武館，並獲李小龍頒授助教認證，現在亦是截拳道概念主要提倡者。他開設Inosanto Academy of Martial Arts，教授截拳道、菲律賓武術、巴西柔術、拳擊和Silat等。

Inosanto演出李小龍電影《死亡遊戲》，電影中他以魔杖與李小龍雙節棍決戰。

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伊魯山度與李小龍亦師亦友，是傳揚截拳道其中一位重要人物。(網上圖片)

二、Benny Urquidez (Benny the Jet/噴射機賓尼)

Benny Urquidez綽號「噴射機」，前自由搏擊手，有63勝57次KO對手記錄，於1980年獲得世界自由搏擊輕量級冠軍。八十年代開始投身影圈，曾參與港產片《飛龍猛將》和《快餐車》，作品不多但到千禧年仍見其在大銀幕蹤影。

在《飛龍猛將》和《快餐車》兩套作賓中，賓尼都與成龍有對打場面。賓尼以「轉身騰空後踢」聞名武壇，《飛龍》一片中他便以此招一Take過一腳踢開洪金寶和圍著他身邊的嘍囉和踢暈元彪，硬橋硬馬真功夫不用替身。

BENNY於電影《飛龍猛將》劇照。(網上圖片)

三、Cynthia Rothrock(羅洛芺)

Cynthia Rothrock於十三歲開習武，曾習唐手道、跆拳道、鷹爪、北少林拳、五形拳等武術，當中大部份獲黑帶等最高段位資格。於1981-1985年曾奪得五屆美國空手道套路及器械冠軍，並於1983年入選《黑帶》雜誌名人堂年度女子選手，是第一位女性武術家榮登該雜誌封面。

Rothrock於八十年代投身影壇，並拍攝了多部香港動作電影，例如由楊紫瓊主演的《皇家師姐》、《魔翡翠》、《霸王花》和《執法先鋒》等，拍完香港電影《太陽之子》後淡出香港影壇，返回美國發展，至今仍然活躍幕前並開館教授空手道。

屆時羅洛芺還會跟Richard Norton 合作分享，大家萬勿錯過。

Cynthia Rothrocky於八十年代活躍香港影壇。(電影截圖)

資料來源：Black Blet Facebook Magazine FB專頁

【放映資訊】 日期：5月6日(美國時間)/5月7日(香港時間) 放映平台：https://www.facebook.com/BlackBeltMagazine/ (1) Benny Urquidez- 6/5, 6pm Eastern Time / 3pm Pacific Time 香港時間 7/5, 6am (2) Cynthia Rothrock - 6/5, 11pm Eastern Time / 8pm Pacific Time 香港時間 7/5, 11am (3) Daniel Arca Inosanto - 6/5, 10pm Pacific Time 香港時間 7/5, 1pm

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