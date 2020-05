本日、午後7時から#渋谷 で #詠春拳 レッスンがございます。

(Today we have #Wingchun lesson from 7pm~ at Shibuya)



体験されたい方は公式ページからお問い合わせください!!

(If you want to take a Trial lesson just contact us!!) pic.twitter.com/rGDk6WwLaO