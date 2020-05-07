《葉問4》贏得了第39屆香港電影金像獎的最佳動作設計、最佳剪接及最佳音響效果三個獎項。《葉問》系列的出現，影響了流行文化對詠春的認識，結果在電影中的多個動作都變成了遊戲動作，可說是招招有典故。

鐵拳葉問幕幕睇

有網民就把《鐵拳》中用詠春的黑人大叔Leroy Smith 的動作，與《葉問》電影系列作對比，發現可以說每一招都有「典故」。只能說不單是《鐵拳》團隊勁，連網民也一樣強大，連中段後迴旋踢、羅漢曬屍都可以找到：

+ 13 + 12 + 11

動作捕足示範為葉問甥兒的弟子

《鐵拳》團隊找來了葉問甥兒盧文錦的弟子錢彦，為此角色作動作捕捉。按其Twitter中的介紹指，錢彦在35年前得到允許，可以在日本傳授詠春，及後就於橫濱唐人街開設了銭氏詠春道場。除了教授詠春，亦有教授Kali / Arnis / Eskrima。

本日、午後7時から#渋谷 で #詠春拳 レッスンがございます。

(Today we have #Wingchun lesson from 7pm~ at Shibuya)



体験されたい方は公式ページからお問い合わせください!!

(If you want to take a Trial lesson just contact us!!) pic.twitter.com/rGDk6WwLaO — 錢氏詠春道場 in 横浜中華街/渋谷(Chien Wing Chun) (@chienwingchun) August 22, 2019

《鐵拳》團隊因為想在介紹片段中展示 Leroy Smith打木人樁，所以在動作捕足時也有帶上木人樁，順道收錄打木人樁時獨有的聲響。技術方面，團隊有兩個部份表示特別有留意，就是「攻防一體」以及「連續攻擊」。前者是指格檔或撥開同時反擊的技術，後者就是如「日字衝拳」等的連續打擊。

另一個特點就是也把六點半棍的動作，同時放到 Leroy Smith的長手杖之中。只是其「手杖攻擊」每回合只可以出一次，所以發揮不多，而且在遊戲內也不太像六點半棍，實在可惜。

+ 3 + 2

電影的推廣能力大家也知道，但可能有些人會認為遊戲不夠認真，不過其實遊戲對於現代推廣十分重要。繼續以《鐵拳》為例，當時就有很多人是因為此遊戲第一次接觸並認識到巴西戰舞；八極拳在日本的流行，除了和漫畫《拳兒》有關，《VR快打》中的主角結成晶用八極拳亦作出了不少貢獻。

希望未來可以見到更多不同武術在各文化媒體中出現。

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