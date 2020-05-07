《葉問4》贏得了第39屆香港電影金像獎的最佳動作設計、最佳剪接及最佳音響效果三個獎項。《葉問》系列的出現，影響了流行文化對詠春的認識，結果在電影中的多個動作都變成了遊戲動作，可說是招招有典故。
鐵拳葉問幕幕睇
有網民就把《鐵拳》中用詠春的黑人大叔Leroy Smith 的動作，與《葉問》電影系列作對比，發現可以說每一招都有「典故」。只能說不單是《鐵拳》團隊勁，連網民也一樣強大，連中段後迴旋踢、羅漢曬屍都可以找到：
動作捕足示範為葉問甥兒的弟子
《鐵拳》團隊找來了葉問甥兒盧文錦的弟子錢彦，為此角色作動作捕捉。按其Twitter中的介紹指，錢彦在35年前得到允許，可以在日本傳授詠春，及後就於橫濱唐人街開設了銭氏詠春道場。除了教授詠春，亦有教授Kali / Arnis / Eskrima。
本日、午後7時から#渋谷 で #詠春拳 レッスンがございます。— 錢氏詠春道場 in 横浜中華街/渋谷(Chien Wing Chun) (@chienwingchun) August 22, 2019
(Today we have #Wingchun lesson from 7pm~ at Shibuya)
体験されたい方は公式ページからお問い合わせください!!
(If you want to take a Trial lesson just contact us!!) pic.twitter.com/rGDk6WwLaO
3月20日(金) 第１弾!! フィリピン武術🇵🇭【Kali(ｶﾘ) / Arnis(ｱｰﾆｽ) / Eskrima(ｴｽｸﾘﾏ)】のワークショップを開催!!!— 錢氏詠春道場 in 横浜中華街/渋谷(Chien Wing Chun) (@chienwingchun) February 17, 2020
詠春拳の師父が教えるカリは観点が独特で普通では学べないような体験ができると思います♪
参加されたい方はこちらの『調整さん』から参加表明を👉 https://t.co/kqWwSBjh9F pic.twitter.com/9SVN9u0jLG
《鐵拳》團隊因為想在介紹片段中展示 Leroy Smith打木人樁，所以在動作捕足時也有帶上木人樁，順道收錄打木人樁時獨有的聲響。技術方面，團隊有兩個部份表示特別有留意，就是「攻防一體」以及「連續攻擊」。前者是指格檔或撥開同時反擊的技術，後者就是如「日字衝拳」等的連續打擊。
另一個特點就是也把六點半棍的動作，同時放到 Leroy Smith的長手杖之中。只是其「手杖攻擊」每回合只可以出一次，所以發揮不多，而且在遊戲內也不太像六點半棍，實在可惜。
電影的推廣能力大家也知道，但可能有些人會認為遊戲不夠認真，不過其實遊戲對於現代推廣十分重要。繼續以《鐵拳》為例，當時就有很多人是因為此遊戲第一次接觸並認識到巴西戰舞；八極拳在日本的流行，除了和漫畫《拳兒》有關，《VR快打》中的主角結成晶用八極拳亦作出了不少貢獻。
希望未來可以見到更多不同武術在各文化媒體中出現。
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