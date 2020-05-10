一共二十集的《打天下》在上星期五（5月8日）迎來了大結局。作為近年香港電視劇的新嘗試，它當然並非全無缺點，但絕對是瑕不掩瑜。不論是武者的掙扎，還是對社會問題的描寫，《打天下》都交出了非常細膩的表現。箇中的要點，是觀眾可以感受到劇組對個人理想的投射。由是者，《打天下》就不是一套流水式的量化型產品，而是貫注了堅持與挑戰的一部「自傳」。

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歐錦棠的完夢旅程

要談論《打天下》，自然離不開歐錦棠本人的心路歷程。他曾經在過去的訪談提到，早在2001年的時候，他便已經有類似的拍攝計劃，可惜當時礙於資金未能成事。因此《打天下》的「出世」，其實稱得上是他的完夢之旅。或許正是這份投入，劇中處處都能見到歐錦棠的個人影子。

他分別安排倉田保昭和魔裟斗，扮演自己的師父和對手。除了是看中他們貨真價實的身手外，大抵亦有向上一輩武術名人致敬的意思。而他在麵包店內向葉麗娜傳授「受技」時所作的示範，則明顯是呼應經典電影《龍威小子》（Karate Kid）裡的「Wax on, Wax off」。這些元素未必能夠立刻引起新一代的共鳴，但對老一輩的影迷，特別是武術迷來講，卻是會心微笑。

作為全接觸空手道習者，劇中對「全接觸空手道」與「寸止空手道」之間的描寫，明顯是由他主動提出，再經由劇組的努力，最終整合成全劇的主線。如果他對空手道沒有熱誠與研究，一般人很難想像會有這個主題出現。畢竟對非武術圈的觀眾而言，空手道就是空手道，為何會再細分成兩種模式？並對談善言飾演的港隊精英帶來如斯大衝擊？

《打天下》最成功的地方，正是他敢於突破觀眾對「武打片」的一貫想像：以為它就是以空手道作為「主角方」的武術，然後四處挑戰其他門派、大打特打。這種重視觀能的手法，其實與武術本身無關。就算是換上國術、柔道、泰拳，也一樣可以成立。而《打天下》卻願意花心力，全程緊扣空手道的主題，探討空手道內在的技理問題。歐錦棠在體院內與談善言的一番爭執，連編輯J身邊打過不同搏擊比賽的同事，也甚有共鳴。

這份深度，正是文首提到的那種流水式生產所不能企及。同時亦要一讚，ViuTV願意讓劇組和參與的武者，擁有盡情發揮的機會。

【點擊圖片了解劇中不同角色的定位】

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打破功夫片模板的武打設計

而在空手道武者以外，劇中還流露出歐錦棠的另一重身份，那就是李小龍的永恆「粉絲」。他勸說談善言時引用的一句：「真正的武者，是可以完全隨心自由控制自己身體」，正正是李小龍在《截拳道之道》，對傑出武術家所下的定義。而他在橋底與張建聲（武田國全）對打的一幕，亦用上了晃頭等李小龍在電影常見的佯攻方法。

這點亦牽涉到了另一重討論，就是有部份人會批評《打天下》的武打動作不夠精彩。的確，某些場面的設計，確實有大幅改善的空間。例如在大結局中，為了太想表現堅忍的精神，節奏就顯得有點凌亂。然而從美感上講，編輯J倒想反過來詰問一句：究竟是《打天下》打得不夠精彩，還是我們太過習慣於過去功夫片的模板呢？

承接上一節所提及的問題，在香港的主流動作影視當中，無論是拍攝哪一種武術，最後都會變成「功夫電影」的設計。即多拆招、講絕技、翻滾連連等。結果連中國武術為題材的作品，各門派之間的打法亦趨向同一。這點既有市場因素，亦有技術人員的訓練問題。

這並非要否定香港影視界的傳統優勢，亦不是暗示《打天下》已經到達了當年李小龍電影的級數。而是想指出，《打天下》武打場景中的突丌感，或許正是出於它求變的精神。片中出現過的拐、貫手、轉體迴旋踢（胴廻し回転蹴り），全都是空手道真實的武技。而不是打著空手道的形象，而內核卻繼續保留著功夫片一貫的定位。

單就這點來講，縱使《打天下》仍有許多值得改善之處，但其基本方針並沒有錯，甚至乎可以稱得上是突破。

【點擊圖片觀看上文提到的人物和招式】

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打敗心魔 挑戰自己

最後不得不提劇中其他幾位演員，他們的定位各有特色。例如談善言（莊惠）與李剛慧（李天愛），便是要突出香港運動員的挑戰。而江𤒹生（關志浩）和葉麗娜（小玥），則分別象徵了邊緣青年與新移民的困境。另外劇組對家庭暴力、露宿者、黑幫、地產霸權等社會問題的描寫亦非常透徹，對當下的香港人來說，應該別有一番滋味。

這批角色的背景雖然不同，但最後都在空手道的感召底下，走在一起並發掘新生。當中的共通點，便是他們面對心魔的態度。以莊惠為例，她第一次面對心魔（橋邊自殺），就讓自己踏上了競技空手道的道路。而第二次面對心魔（被馬剛正打敗），則令她認識了全接觸空手道。經歷了一番磨合與忍耐之後，她最終完成夢想走入奧運。而對武道的修為，亦不可同日而語。

相較之下，朱栢康飾演的李一當，雖然精明能幹、身手了得，但卻永遠接不了受傷的事實、形成心魔，以為自己殘廢了，最終踏上歪路（這亦是武田國全的寫照，幸好最後他縣崖勒馬）。換句話講，《打天下》當中的所謂「正邪對決」，其實就是面對心魔時的兩種取態，而真正的空手道家，便是願意堅忍前行、繼而挑戰自己的一方。

【點擊圖片觀看劇中各人定位】

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《打天下》並不完美，但作為近年電視劇的新嘗試，觀眾絕對可以看得出它的熱誠。單就這點來講，我認為《打天下》已交足功課。期待以後會有更多不同類型的武術作品出現。