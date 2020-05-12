【金像獎】太保憑《叔叔》奪影帝　細看傳統武師挑戰男主角獎宿命

大家好！我是編輯K，上周第三十九屆香港電影金像獎賽果出爐，《葉問》大熱奪最佳動作設計獎。《葉問》我們過往也寫過不少，這次反而想談談憑《叔叔》這作品奪最佳男主角獎的太保。

從影五十年、香港動作特技演員公會成員太保，憑《叔叔》演阿柏一角奪得今屆影帝。太保由龍虎武師出身，先後為洪家班和成家班成員，最後憑文戲角色奪得影帝，正見證了武師除了憑身手外，也可以憑演技轉型，走另一條演藝道路。

太保原名張嘉年，花名「太保」，即台灣「飛仔」的意思。他於香港出世，1歲隨家人遷居台灣，完成小學後回來香港定居。18歲跟師傅午馬入行，加入邵氏做場記，間中有在電影客串，後來給成龍看中邀請，正式出任演員。因為樣子夠搞怪，所以經常做戲裡的師兄弟，或一些被打的諧角、古惑仔、甚至歹角。因為有台灣生活的經驗，所以太保在離開成家班後，去了台灣演藝圈發展，近年不少作品大放異彩，今年除了奪得香港電影金像獎外，還奪得香港電影編劇家協會「最佳電影角色獎」。

太保是七、八十年代香港動作電影盛產期和黃金期的代表人物之一，雖然只是演出配角角色，但因為形象鮮明，加上他是成家班重要成員，所以當年經常在洪金寶和成龍作品中見到他身影。不過，由武師出身的太保，說他是動作演員大家未必認同，所以大家首先要明白龍虎武師的角色。

電影《叔叔》劇照。( 電影劇照)

香港電影未有設立動作指導這角色以前，一般參與武打動作的演出者，或動作設計者都泛稱為「龍虎武師」。後來泛指參與武打戲，與角色對打的對手為武師，部份更是以替身角色而不會於幕前亮相。而由武師晉升為武術指導而有成就及號召力者，會自組一些班底，當中出名的例如洪金寶洪家班、成龍成家班、袁和平袁家班、劉家良劉家班、錢嘉樂錢家班（錢嘉樂本身來自洪家班）、甄子丹甄家班（甄子丹本身來自袁家班），都是著名武師出身班底。當然有些武師只參與槍彈、飛車或爆破拍攝，本文所討論的並不包括這個類別，而只集中前者拍武打的武師。

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武師常見轉型出路

出任武師者未必一定要高大威猛，或有多年習武經驗。由於早年香港電影缺乏女性武師，所以為了方便為女角替身，或演出一些嘍囉小混混，不少武師都是身子矮少，身形瘦削，曾志偉便是這類武師，太保也屬這類別。他們未必有武術根底，但身手敏捷，入戲行後再學習電影武術。

大部份武師出路，除了極少數在幕前成為功夫巨星外，便是轉型武術指導、導演等。打星例子大家耳熟能詳，而武指和導演著名者如董瑋、熊欣欣、錢嘉樂、元奎等，便是當中較為人熟悉的例子。

但太保明顯與這些角色沾不上邊，在七八十年代的作品中，他永遠都是做捱打的角色，相比於成家班的盧惠光、林國斌等經常在電影中大展身手，可以落場打主角一身，太保演小嘍囉的角色卻永遠只能捱打。所以既然不能靠武功和身手跑出，那就以演技讓自己成為最讓觀眾印象難忘，最入屋的武師。

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憑動作電影競逐男主角非易事

其實回顧過往的金像獎最佳男主角得獎記錄，從來都不是動作演員的天下。三十九年來由動作演員或武師出身而獲獎者，分別有洪金寶（1983年《提防小手》、1989年《七小福》）、李修賢（1985年《公僕》）、曾志偉（1992年《雙城故事》）、李連杰（2008年《投名狀》），一共五次獲獎，若果再拉雜把有習武的演員也計上，還有周星馳、黃秋生和謝霆鋒（這個可能讀者會很大商榷）。大家可據這個統計看出，這些得獎者作品與武打片有關的，只有1983年洪金寶的《提防小手》和2008年李連杰的《投名狀》，但看過這兩套作品的讀者應會同意，這兩套作品很明顯不是主力定位在動作電影上，而這兩套作品亦不是同一屆最佳動作設計得獎電影（1983年是洪金寶《敗家仔》、2008年是甄子丹《導火線》）。成龍十次提名金像獎男主角、甄子丹也有一次提名，但兩人至今仍未有機會獲最佳男主角獎項。

筆者做這統計，是想點出動作演員除非有機會轉型動作指導，再憑競逐最佳動作設計獎項而奪得金像獎外，想憑演藝方面得獎，更要披荊斬棘，難上加難。在評審最佳男主角和最佳動作設計兩個獎項時，評審團隊都有他們專業判斷，但數據反映的是動作演員跑出最佳男主角並不容易，而且上述男主角得獎者，很多在主流觀眾目光中並沒有定位為動作演員。

太保以69歲之齡，憑電影《叔叔》奪得今年金獎像最佳男主角。(電影劇照)

而且幕前動作演員猶如古之名將，當然是趁年青力壯之年，越早上位越好。五十歲打後若能繼續有不錯身手已是難得，仍然能憑打片再闖名堂者更屬少數，甄子丹便是在四十多歲這年紀，大約2000年中起打後十年期間奠定動作巨星一線地位。

因此，太保這次以69歲之齡得獎，是其中一個武師成功轉型的另類例子。他沒有震懾人心的武功身手、沒有凶恨強悍的硬朗外形，但有讓觀眾回味的細膩演技。就是因為過往他沒有「好打」這包袱，讓他更專注在演戲上的深耕細作。當大家把專注放在動作演員一定要拍出讚嘆人心的武打作品時，動作演員也有「演員」這部份，他們也可以憑打片以外角色一展演技，發光發亮。一個好演員一直以來默默耕耘，憑好角色一鳴驚人，也是多年來觀眾對他的肯定。