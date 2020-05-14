最近看到一條短片，兩名穿着日本武士盔甲的人用槍對打，打至近身時更有摔技及短刀術。追查後發現這個活動原本大家都可以參加，更有大型模擬合戰可以玩。但為什麼合戰也要埋身摔技?

▍甲冑合戦

這個活動由日本的「日本甲冑合戦之会」舉辦，他們會不定期會舉辦大型的合戰活動讓人參加，並從武術和戰術的角度，重現當時的戰鬥，當中教導的技法跟歷史劇中的打鬥不同。活動中，100至200名參加者可以組成編隊，以日本刀、短刀和長槍（模擬武器）來戰鬥，甚至有火繩槍教學和展示，最後來個大型模擬合戰。此活動不只是有日本參加者，各個地方的人都可以參加，十分吸引：

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每次模擬戰都有主題，例如「天正伊賀之亂」、「川中島之戰」、更有重現織田信長的戰役的計劃，例如「丸根砦攻防戰」、「桶狭間之戰戦」等。而活動都會有其他文化表演，例如太鼓、舞蹈等等，所以參加者除了武術方面，亦可以體驗其他文化活動。

除了戶外活動，在其網站中又找到其他有關的活動。例如上年9月8日，就在兵庫県神戸市舉辦了「戰國體感Day - 城內脫出戰」，來介入城內戰的技巧。當中有從障礙物之間避免危機、檢測隱藏的敵人、穿着盔甲或頭盔時移動身體和攻擊的技巧等等的教學，十分有趣。但在其官網上未有新的活動資訊。

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▍甲冑的戰鬥技巧 - 摔跤的重要

甲冑(kacchu)指盔甲及頭盔，當穿上甲冑後，技術的使用也有不同。在展示穿着甲冑的戰鬥時，他們常常會摔倒對手，再以短刀攻擊。

斬擊難以斬入裝甲覆蓋的位置，所以攻擊目標是甲與甲的罅隙，或者保護不夠多的手指。當短兵相接又未能得手的時間，二人就會去到纏抱距離，所以著甲摔跤就尤其重要。在摔打的過程中，武士會拔出短刀攻擊甲與甲的罅隙。

一旦對方倒地，為了恢復站立姿勢，對方手上兵器將會無效化。若上位者能加以操控對方體勢，便可制壓對手乘隙攻擊對方弱點。而且對方在地上等同完全失去移動力，能輕易被己方包圍夾擊。還有在倒地狀態下，倒地者即使揮動兵器攻擊，亦會威力大減。

在江戶時代以前日本就已發展出各種制服敵人的體術，如「組討」、「捕手」等各種不同流派的古武術，這在後來被統稱為「柔術」。各種摔跤技術被應用在不同武術之中，更成為對付甲冑敵人的常用手法之一。其實摔技不論在日本還是西方的戰役中都十分重要：

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▍有甲與無甲，用刀大有不同

另一點從他們的技術示範中可以看到，當有著頭盔盔甲時，作戰的方法跟沒有著甲有很大差別。

例如以上片段，攻擊時，可以直接讓對方的刀打在頭盔上，再以此機會攻擊對方罅隙位置。這種打法在沒甲的情況下與自殺無異，只是有頸盔的話，其實就如用盾接刀一樣。所以裝備差異不單是指武器，連帶防具的不同，技術上也會有分別。

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