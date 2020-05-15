【巴西柔術】於港發展近20年　從基礎動作正確認識巴柔技術

巴西柔術（Brazilian Jiu-Jitsu，BJJ）在近20多年間愈來愈流行。不少電視電影都開始看到巴西柔術的技巧投被放在武打動作當中。但是雖然如此，不少人仍然對巴西柔術有各種的誤解，例如分不清綜合格鬥和巴西柔術的分別，把巴西柔術和傳統的柔道混淆，最差的情況甚至是以為扭打就是巴西柔術。 為了解開這些疑問，我們特別造訪了香港麒麟巴柔的Thomas Fan師傅和Andy Chan師傅，聽他們講解一下何謂巴西柔術以及巴西柔術在香港的發展。

麒麟巴柔Thomas師傅(中)、Andy師傅(右)及紫帶學員Toby。(賴家俊 攝)

巴西柔術（Brazilian Jiu-Jitsu，簡稱BJJ）是一種注重壓制和降服技的武術，巴西柔術這個名稱本身就可以說是包括了這個武術的兩個核心。第一就當然是它來自巴西，而第二與日本柔術(Jiu-Jitsu)的關係。

柔道家嘉納治五郎從日本柔術中演化出柔道後，他的弟子之一前田光世在移民到巴西時因緣結識了巴西商人Gastao Gracie，並將自己一些柔道技巧教授給Gastao的長子Carlos Gracie。雖然當時前田光世已經是柔道家的身份，但當時在巴西已經有其他人在教授柔術，前田光世在教授時也稱之為柔術，因此巴西柔術其實與柔道關係不淺(尤其是當時的技術未有明確分割)。

在接受前田光世的教導後，Carlos Gracie又將這些技法授予他的弟弟們及兒女。之後Carlos 的弟弟Helio Gracie因為自己身體比其他兄弟瘦小，所以繼續深入研究，從基礎把技術改良為適合瘦弱人士使用的技術，逐步形成以關節技和窒息技為主的格鬥系統。

巴西柔術中擁有不少的關節技。(賴家俊 攝)

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巴西柔術成為世界潮流

在Helio Gracie的改良下，巴西柔術減少了摔投的技術，而注重如何用身體有效壓制對手並運用降服技制服對方。即使在體重和力量不及對方時，也能夠透過這些技術做到自我防衛的效果並擊敗對手就是巴西柔術原本的目標。

在1920年代起Gracie家族在巴西參與了不少的挑戰賽去驗證技術的有效性，經過不斷的磨練和改良，把格鬥系統修改成為一個以地面壓制和降服技為主，充滿自衛能力的巴西柔術，或是早期的名稱 - Gracie柔術 (Gracie Jiu-Jitsu)。

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Armbar十字固是巴西柔術中常見的招式之一。(賴家俊 攝)

在1993年，Helio的兒子Royce Gracie在UFC中以巴西柔術打敗多位來自不同武術背景的參賽者成為UFC三屆冠軍，讓美國更多人留意到巴西柔術以及地戰的重要性。而之後Royce的大哥Rickson Gracie也在日本打敗職業摔角手高田延彥，讓巴西柔術在日本大受矚目。

巴西柔術自此成為一個新的武術趨勢，除了本身的巴西柔術運動外，巴西柔術也為MMA綜合格鬥的發展帶來了重大的影響，並奠定了重要的基礎。

而Thomas Fan師傅亦是在這個時期接觸到巴西柔術。

麒麟巴柔總教練Thomas Fan。(賴家俊 攝)

*延伸閲讀：【UFC】Royce Gracie - 以巴西柔術顛覆格鬥界

巴西柔術香港發展

Thomas很多年前在英國讀書時就已經對武術很有興趣，曾學習泰拳和中國功夫等多種武術。在觀看了早期的UFC後，他很驚訝地戰在一對一時的重要性，於是就開始在英國尋找學習的方法，並在1997年開始學習巴西柔術。Thomas之後跟隨巴西前世界和泛美冠軍 Jose 'Ze' Marcello Rodrigues學習。

Thomas在2002年回香港後發現當時幾乎沒有人學習，知道何謂巴西柔術的人也是寥寥可數。剛巧他認識了幾位從外國回港，又接觸過這種武術的朋友﹐於是便一同練習。後來慢慢成為一個群組，傳出去之後就開始愈來愈多人報名一同參與。

在2005年，隨著UFC和綜合格鬥賽事的流行，香港也愈來愈多人認識巴西柔術，媒體開始介紹這項武術，電影也開始加入綜合格鬥和巴西柔術的武打動作。

Thomas在2006年決定從小組式教學轉為團隊模式，成立麒麟巴柔，教授更多的學生，並在2011年取得黑帶資格，成為第一個獲得此項榮譽的香港人。

自2006年起，香港也開始多了一些專門教授巴西柔術的拳館，甚至有拳館特別從巴西邀請黑帶教練到香港授課。Thomas認為MMA和巴西柔術在香港都愈來愈多人接觸和認識，而水平絕對是愈來愈高，但也不是沒有難題。

「在這十多年間，我們多了不少的本地黑帶、啡帶和紫帶等高段數的研習者。再加上又不少有經驗的教練從外地來港授課，技術水平絕對是也愈來愈好。」Thomas指出，「但當然﹐比起外國發展的速度，香港還是有所不及。始終香港比賽的機會較少，而且上班文化不一樣，工時太長，要達到世界級運動員水準的就比較困難。」

要充分掌握巴西柔術的技術就需要經常的鍛煉。(賴家俊 攝)

巴西柔術技術基礎

自幼喜愛武術的Andy師傅在2006年麒麟巴柔成立時就開始跟隨Thomas學習巴西柔術，並在2019年獲得黑帶的資格。

近年積極推廣巴西柔術的Andy表示很多人會把巴西柔術會和MMA綜合格鬥誤會成同一種運動，但賽例其實是完全不一樣。

「綜合格鬥你除了地戰外，也可以用打擊技攻擊對方，而巴西柔術則注重將對手摔倒後的壓制和降服技巧。」Andy解釋，「但正因為一般的格鬥技搏擊少有地面搏擊技巧，讓巴西柔術成為了MMA綜合格鬥中的一個重要元素。」

【常見巴西柔術基本takedown和降服技巧】

+ 5 + 4 + 3

要在巴西柔術升帶並不容易， 一般情況由白帶去到黑帶需要十年多的時間。每個級別之間大約需要兩年至三年時間，當中更需要不斷的練習。

Andy表示學習過程中不能心急，要慢慢掌握好每個動作。假如基本姿勢做得不好，就不能夠壓制對手，甚至返過來被對手壓制。

【巴西柔術基本壓制方式】

+ 8 + 7 + 6

「其實每次上課都可算是升級試，因為教練每次上堂都會留意學員的進度，直至學員能夠應付以下色帶或同級色帶，教練就會把學員升到下一個級別。」Andy進一步說明。

自幼喜愛武術的Andy師傅，除了是巴西柔術黑帶外，在2013年也正式成為Kalis Ilutrisimo魔杖教練。(賴家俊 攝)

如何選擇合適的教練

近年在香港不同地區都有不少教練能夠提供教授巴西柔術的課程，要體驗巴西柔術已非十年前那麼困難。但除了地區和價錢外，還要注意不少的問題。

「現在的選擇比以前多，如果怕不能與外籍教練溝通的話，可以選擇本地教練。但除了地區、上堂時間和價錢外，最重要就是先試堂，看看環境是否適合自己，有沒有學到覺得有用的技巧。」Thomas重申，「另外在選擇前也該查詢一下教練的背景，他的師承、經驗和資格。」

Thomas師傅和Andy師傅曾為我們示範如何把巴西柔術技巧運用到MMA賽事中：

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