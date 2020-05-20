【Cursed亞瑟王傳說】Netflix中古歐洲魔幻劇　看騎士兵器發展

早年HBO電視劇《權力遊戲》掀起了全球中古歐洲奇幻影集的熱潮，Netflix也預計在今年夏季推出全新中世紀奇幻影集《Cursed》（亞瑟王傳說：詛咒、或譯「天命之咒」），預料亦會成為中古歐洲迷必看劇集。故事以亞瑟王傳說為藍本，而亞瑟王為歐洲中古重要傳說，亦對歐洲騎士文化帶來深遠影響，這次為大家以這劇集出發，談談亞瑟王有關的武術文化。

Netflix這套劇集改編自美國漫畫家Frank Miller與作家Tom Wheeler創作的同名繪本小說，Frank Miller曾創作DC漫畫《蝙蝠俠：黑騎士再現》、《蝙蝠俠：第一年》、漫威漫畫《夜魔俠：重生》，而這次的《Cursed》則從歐洲中古文學經典亞瑟王傳說出發，但並非放在亞瑟王本身，而是講述著名「湖中劍」守護者「湖中妖女(Lady of the Lake)」，以此重構亞瑟王故事。劇集主角將由在Netflix人氣劇《漢娜的遺言》（13 Reasons Why）中飾演Hannah的Katherine Langford主演。

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Netflix今年夏季推出全新中世紀奇幻影集《Cursed亞瑟王傳說：詛咒》（或譯「天命之咒」），預料會成為中古歐洲迷必看劇集。（Netflix）

亞瑟王傳說是公元12世紀開始，在中古歐洲流行的傳說。傳說日耳曼民族入侵英國凱爾特族時期，亞瑟王以凱爾特人英雄身份，率領各部擊潰入侵者，成為中世紀英國傳奇人物。而傳說亞瑟王有兩把象徵權力的寶劍：「石中劍」（The Sword in the Stone）和「王者之劍」（Excalibur）。前者指倫敦有把插在石頭的「石中劍」，能拔出此劍者將為英格蘭國王，但一直以來無一騎士能將劍拔出，多年後亞瑟卻將此劍拔出，成為王位繼承人。可是，在一次戰鬥中石中劍折斷，後來在魔法師梅林的指引下，遇到傳說中的湖中妖女，並由她賜給亞瑟王「王者之劍」(湖中劍)，使得亞瑟王再次所向披靡。

湖中妖女又稱湖夫人、湖中仙子、湖的貴婦人，傳說是數名擁有神奇魔法的水中妖精。她們是美麗高貴，但是邪惡的少女，居住在湖水中用神奇魔法創造出來的魔幻城堡中。這些湖中妖女分別有「Viviane」、「 Nimue」、「Ninianne」等等名字，在絕大部分的影視作品中都是Viviane出來作代表，但《Cursed》講的卻是講述Nimue故事。

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長劍只是輔助兵器

亞瑟王傳說是中古歐洲騎士文化重要組成部份。歐洲本來自古希臘和羅馬時代，已有關於英雄騎士的故事流傳，而到了十二世紀，亞瑟王及其麾下圓桌騎士的冒險經歷成為家傳戶曉故事。他勇敢冒險，團結抗敵的傳說成為中世紀騎士文化非常重要元素，亦成為英國文化中正義的象徵。在西方文化傳統中，中世紀騎士精神對現代歐洲民族性格塑造起著重大影響，並構成了歐洲民族(主要在西歐)「紳士精神」，形成現代歐洲人對於個人身份和榮譽的價值信念。在當代「圓桌騎士」已成為英勇、忠誠和信任的象徵。而亞瑟王「王者之劍」傳說，成為後世騎士文學重要元素，英雄會配上名劍傳統的濫殤。

在很多有關阿亞瑟王的影視作品，亞瑟王形象都是持雙手劍，這又與歐洲中古時期的兵器革命有關。大約11至15世紀，騎士是歐陸戰爭最重要兵種，配合13世紀末的鎧甲防具材質變革，14世紀以後以金屬板製成的鎧甲開始普及，防禦力大幅提升，傳統盾牌開始無人使用，而為擊破鎧甲而開始流行雙手持用的武器，或其他錘打打擊武器。

隨著雙手劍的普及，戰鬥技術也出現改變，半劍技與殺擊等以劍擊破甲的技法開始流行。所謂半劍，就是以右手持柄、左手握刃的戰鬥方法，目的在於精準地將劍刺入鎧甲的空隙中；所謂殺擊技則是雙手握住劍刃毆擊，或者把護手當作鉤子使用鉤住敵人兵器，甚至絆倒敵人。

但是，又有學者研究指出，在中古歐洲時期，雙手長劍只是民間才用的兵器，對騎士來說，雙手劍只是輔助兵器，到最後才會使用。平常在戰場上衝殺，騎士仍是以長槍衝刺為主。大眾認為中古騎士多數只用雙手劍，很大程度上受民間故事或影視作品影響。

上述兵器變革大約發生於十四世紀，已是亞瑟王傳說開始流行二百年後的事。若果細查歐洲的亞瑟王傳說，這個孕育於十二世紀以前的民間故事，其內容在中古也是不斷遞變中，但當中內容複雜，有機會再向讀者介紹。概括而言，這故事流行的十二至十四世紀，即所謂歐洲中古時代晚期，兵器製作技術出現重大變化，並開始建立戰鬥理論系統。

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