【何鴻燊離世】曾參與澳門陳克夫吳公儀大戰　年青時為拳擊好手

一代賭王何鴻燊（1921-2020）離世，各界對這澳門一代風雲人物的離開深表惋惜。年逾九十的何鴻燊，一生見證澳門歷史變遷，亦親身見證了多個重要時刻。例如1954年在澳門舉行太極宗師吳公儀對白鶴拳宗師陳克夫的慈善賽，這場龍爭虎鬥當年震動整個港澳武林，並掀起撲飛潮。這場大賽除了這兩位宗師對陣外，還有幾位南北名師參與制訂賽規，而當時只是三十多歲的何鴻燊亦有參與其中，上台客串給師傅試拳。

「陳吳大戰」中亦有客串表演

五十年代「陳吳大戰」，兩位主角分別是澳門代表白鶴拳陳克夫及香港代表太極拳吳公儀，陳克夫是澳門白鶴拳第二代傳人，吳公儀亦曾擔任黃埔軍校教官。這場大戰觸發原因事緣吳公儀自詡「自北方走到南方，未逢敵手」，此番話語激起陳克夫不滿，故雙方在報刊上引起爭論，爭吵越演越烈，最後要用拳腳解決。但由於當年香港並不允許公開比武，故比武擂台選了澳門新花園酒店，並以慈善賽形式舉行。據說當年賽前兩位宗師關係火藥味甚濃，但由澳門賭壇大亨何賢（前澳門特首何厚鏵父親）出面居中調停，說服兩位掌門人將比武改為有繩擂台慈善賽（有繩擂台是當年新潮事物），化干戈為玉帛，後來籌得二十七萬巨款亦捐給香港石峽尾大火居民。

這場比賽為求訂下兩位宗師都同意的賽例，何賢尊誠邀請南北拳師在賽前摸擬在擂台對決，從實踐中吸納各師傅意見訂立賽規。當時參與其中的名家有詠春梁相、太極名家董英杰（楊澄甫學生）、鷹爪門劉發孟和西洋拳李劍琴等，最後比武分六回合，每局五分鐘。規則有不準踢下陰、插眼、抬腿過膝等規定，兩位師傅亦簽了生死狀。

當時何賢的舊同事及好友何鴻燊，剛在澳門賭壇嶄露頭角，他亦有份在賽前表演項目中客串，上台由一位師傅以硬功硬吃何鴻燊幾拳。

年青時的何鴻燊熱愛運動，有長年健身習慣，亦是一名拳擊好手。他於日軍侵華期間曾一度中斷學業，加入俗稱「香港義勇軍」的皇家香港軍團擔任航空救護兵，上大學時迷上桌球，球藝亦精湛，並獲香港大學桌球比賽冠軍。後來亦愛上網球、打獵及跳舞，雖然不知當時何鴻燊上台試拳出招是否來真（現存的影片後製配上了很多誇張拳風配聲），但可以肯定的是壯年的他一定有不錯身手。

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與李小龍有親戚關係

而較年長的讀者應該還記得，何鴻燊和李小龍是親戚。李小龍父親是粵劇名伶李海泉，母親為何愛瑜。何愛瑜有歐亞混血血統，是香港四大家族之首何東家族成員，養父為何甘棠，即李小龍外公，何東同母異父兄弟。

何東又名何仕文，為猶太人父親與華人母親施娣所生，後來施娣與華人男子郭興賢生下何甘棠，所以何東與何甘棠雖然為兄弟，但後者並無混血血統。何啟兒子何福生下何世光，何世光之子則為賭王何鴻燊，所以李小龍和何鴻燊雖然無血緣關係，但輩份上是不出三代的表兄弟。

（影片中大約2：30左右，有何鴻燊上台試拳片段。）

陳吳大戰啟發新派武俠小說誕生

說回這場經典陳吳大戰，賽事因為開場不久雙方均有犯規起飛踢，故經裁判團商討後得出「不勝、不負、不和」的賽果，據當年《香港工商日報》報道，二人打完交還飲番杯和頭酒，歡喜收場。

這場拳賽後來除了帶來習武潮，亦成為文化人創作靈感，開啟了新派武俠小說熱潮。時任《新晚報》總編輯羅孚，他見到拳賽後港人仍沉醉其中，靈機一觸就立刻叫副編輯陳文統寫篇武俠小說。當時香港流行的武俠小說，主要講方世玉、洪熙官等洪拳系故事，內容低俗沉悶，不為文化人青睞。

陳文統出身嶺南大學經濟系畢業，之前並無寫過武俠小說，後來以「梁羽生」為筆名，寫他最熟悉的題材——義和團，成為他第一本武俠小說《龍虎鬥京華》，此書亦成為新派武俠小說鼻祖。這部作品寫技擊情節頗多，當中尤其詳述太極門功夫，這都和觸發創作小說的背景「吳陳太戰」有關。