夢想神伝流八段教士大津憲養離世　屢訪港澳推廣居合道

日本夢想神伝流居合道八段教士大津憲養(1953-2020)，於2020年5月25日早上8時，因病離世。

大津憲養是夢想神伝流居合道傳人、日本御刀劍研師、新潟縣劍道連盟居合道部會副會長、居合道部會理事新潟支部長、澳門居合道養心館永遠名譽會長。大津憲養5歲開始接觸居合道，早年隨父親大津昌直學習，其後師從範士八段松峯達男進行深造，獲得松峯達男授予「夢想神伝流居合道免許皆伝」的資格，於2007年考得居合道八段及教士之稱號。

大津憲養生前熱心推廣居合道，在香港、澳門，中國內地及遠至加拿大均有門人。他每年往海外及港澳推廣居合道，曾於2017年受香港千月堂及澳門居合道養心館邀請來香港，參與於太空館舉辦的日本武道巡禮表演，向港人推廣日本居合道。

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夢想神伝流由有昭和劍聖之稱的中山博道先生(1873-1958)所創，是以居合道為主的流派。在二段以前學習初傳「大森流」初伝、到三、四段後開始教授「長谷川英信流」中伝，五段以上開始傳授「奧居合」座技及立技奧伝。各生徒學習內容是根據各道場老師教授方式為依歸。

該流派特色之一是「橫納刀」，與其他流派多使用的「縱納刀」不同，「橫納刀」會將刀橫向收入刀鞘，若有不慎則可能會滑落，未能收入刀鞘，因此研習橫納刀亦是嚴格修行。

（2017年大津憲養在香港表演居合道，曾接受【武備志】訪問。）

養心館館主盧楚憶述，自2000認識大津憲養並開始追隨老師學習居合道。由啟蒙期之初段至今之五段修行期間，大津老師都不斷鞭策及嚴格要求，力求大家能做到盡善盡美。在他鼓勵和栽培，大家的水平節節攀升。

「澳門居合道水平之提升，大津老師功不可沒，我每念及此更會悲從中來，即時淚如泉湧。大津老師教授傳統日本武道鍛鍊方式，他的理念是透過修煉來鍛煉身心、達到完美。除了提高技術外，也相當重視學習道德規範及傳統禮儀鍛煉。在道場內大津老師是個十分嚴格的老師，但在道場外卻是一個和藹可親極富幽默感的長者，往往與學生打成一片，沒有任何架子，深受同學歡迎。大津老師的逝世是澳門居合道養心館的重大損失，也是日本武術界一大損失。」

盧楚表示，老師把他的全部生命專心致志地奉獻給居合道，鞠躬盡瘁，造福了不少居合道愛好者，澳門居合道養心館同仁將會承繼老師的教導，繼續不斷修煉提升以慰老師在天之靈。