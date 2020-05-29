【武備志Live教室】兵器國術立技任君選擇　周日這幾位師傅約定你

本周日（5月31日）「武備志Live教室」各時段師傅陣容： 2PM - 菲律賓魔杖 - Kalis Brotherhood - 陳浩揚 師傅 3PM - 意拳 - 香港拳學研究會 - 伍智恒 師傅 4PM - 修斗搏擊體能訓練 - Shooto Gym - 張璟峻 教練 5:15PM - Shoot Boxing - 榮拳館 - 向柏榮 師傅 6:15PM - 八極拳 - 香港八極拳協會 - 盧韋斯 師傅

（一）菲律賓魔杖 - Kalis Brotherhood - 陳浩揚 師傅

菲律賓魔杖是由古代菲律賓刀劍搏擊術演變而成的一種武術。主要分攻、守、棍鎖及奪兵器四大類技法，著重反應、距離、時機及角度掌握。除單棍外，菲律賓魔杖也有雙棍的技術，而在今次【武備志Live教室】直播教學，Kalis Brotherhood的陳浩揚師傅將會為我們示範菲律賓魔杖中的剝蛇牙、Estrella(星形防守)反擊動作及雙棍組合。

（前左四）Kalis Brotherhood陳浩揚師傅。

（二）意拳 - 香港拳學研究會 - 伍智恒 師傅

意拳由王薌齋宗師在約100年前所創立，是一種有繼承、有創新的功夫。意拳不是一個門派，而是拳學原則，希望最終可達到拳術自由，脫離形式的束縛。正如王薌齋先生說：「拳本無法，有法也空，一法不立，無法不容。」

繼承方面，意拳強調功力，認為站樁是培養內勁的捷徑，所以訓練由站椿入手。創新之處，是沒有套路，每一個練習都追求實用，因四肢的活動，都只是在空間運行的路線。意拳也是運用力量的專家，幫助練習者聰明地利用身體結構和適當的意念，順應自然，以最少的體能，爆發出最大的力量。意拳着重實用性，在有一定基礎後，便會練習對戰，以訓練自衛能力。而在今次【武備志Live教室】，香港拳學研究會的伍智恒師傅將會為我們示範意拳中的防守三原則 － 步法、拳架、身法，以及撥浪錘和降龍摔

（三）修斗搏擊體能訓練 - Shooto Gym - 張璟峻 教練

修斗在1985年於日本創辦，目標是將獨立的「打」、「投」、「極」技術合而爲一。修斗系統包括打擊技、摔技、寢技及鎖技，爲現代綜合格鬥技系統的先驅之一。在今次的【武備志Live教室】直播教學中，香港Shooto Gym的張璟峻教練將會為我們示範一些用日常練習中會用到的體能訓練動作。

（四）Shoot Boxing - 榮拳館 - 向柏榮 師傅

榮拳館向柏榮師傅

Shoot Boxing又稱站立式綜合搏擊，在日本已有超過30年歷史。Shoot Boxing是容許打擊、摔投及降伏技的站立搏擊。在今次的【武備志Live教室】直播教學中，榮拳館的向柏榮師傅將會為我們講解Shoot Boxing賽事中常用的臂鎖、窒息技及組合技。

（五）八極拳 - 香港八極拳協會 - 盧韋斯 師傅

(右）香港八極拳協會盧韋斯師傅。

八極拳是河北著名拳術，經宗師劉雲樵先生發揚光大後，近年在台港等地都廣受歡迎。香港八極拳協會的盧韋斯師傅，便為劉雲樵先生的徒孫。在今次的【武備志Live教室】直播教學中，他將會聯同兩位弟子，為我們示範八極拳的托搨、小纏和雙纏。