現代泰拳技術奠定人之一　一代拳王Poot Lorlek離世

七十年代泰拳好手，與Apidej Sit-hirun、Samart Payakaroon齊名，被譽為奠定現代泰拳技術的三大拳手之一，有「泰南彗星」之稱的Poot Lorlek，於六月一日離世，享年68歲。

Poot Lorlek原名Taweesak Pipatkul，1952年於泰國南部鄉村Bang Duan誕生。1970年代，Poot Lorek曾參與80場拳賽，當中有65勝13負2和記錄，泰拳生涯未嘗給人擊倒而落敗。

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自小學拳的Poot Lorlek在15歲時出戰泰拳賽，早年以Prakaythep Sor Phinyo為名，1969年以17歲之齡於曼谷隆披尼國家拳擊場打敗拳王Sirinarong Saktanine，後來在訓練他的叔伯建議下，改名為Poot Lorlek。

活躍拳壇期間，除了打敗多個泰拳好手外，亦曾擊倒日本拳王Hikari Asaki。1971年他奪得泰國泰拳屆最高殊榮隆披尼金腰帶，並一直保持這殊榮至1977年退役。Poot Lorlek亦因他精湛技術和閃擊身手，而有The Angel Fighter(天使拳手)和The Comet Of the South(泰南彗星)美譽。

在七十年代，主流泰拳打法都較為直接，較講求侵略性和力量，但Poot Lorlek卻專注於重視技術、步法和掌控時間的打法，為當年泰拳技術注入新風氣。而他極具多變的切入角度和靈活步法，亦讓拳迷津津樂道。

1975年，Poot Lorlek在泰國泰拳界已極具名氣，當時已甚少拳手肯向他挑戰，Poot Lorlek因而轉往拳擊界發展，於1975-77年間活躍於職業拳擊賽事，期間參與八場賽事均為獲勝紀錄，當中更有3次擊倒對手。他在1977年婚後退下擂台，雖然偶然會亮相，但主力回國務農，及後於2007年開館授徒。

2011年3月25日，Poot Lorlek以六十歲之齡接戰55歲拳王Sagat Petchyindee(電玩《街頭霸王》Sagat原型人物)，成為當年泰拳界熱話，賽事最終在五回合後以Poot Lorlek獲勝完結。

2014年，Poot Lorlek入選泰國泰拳名人堂，以表揚他多年來對泰拳貢獻。

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