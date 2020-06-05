【地下拳】Chris Collins首次動作執導　兩大國術新星首擔大旗

由王敏奕、孫振峰、鄭子平、盧惠光、李燦琛等主演的《地下拳》，於六月四日上映，電影以真打為賣點，兩位新晉主角孫振峰和鄭子平都是習武之人，電影更邀得曾於美國海軍陸戰隊服役9年、精通詠春、拳擊和巴西柔術等武術教練兼動作演員Chris Collins(高戰)出任動作指導。Chris Collins表示，這套作品是他首次動作執導，他希望繼續朝這方向發展。

兩大最好打男主角孫振峰、鄭子平自幼習武。鄭子平15歲遠赴河南嵩山少林寺拜師，1988年參加武術散打達標賽（65公斤級）獲得第一名，獲山東體育委員會冠上「國家一級武士」稱號，對於拍攝《地下拳》傷痕累累，鄭子平打趣表示「拍戲有時要重複打，配合鏡頭時有時又難免受傷，我跟小孫（孫振峰）同住，我們每天晚上回到家裡，都要互相幫對方塗藥油，哈哈！」

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至於小孫孫振峰8歲開始習武，精通南拳、南刀、南棍、八極拳等傳統拳武術套路及各種武術兵器，在多個武術比賽中獲獎無數，所以面對《地下拳》各種道打場面亦無有怕，說：「都是小傷，當中一場就因為閃避不及，眼角被踢傷，都是皮外傷。」

+ 8 + 7 + 6

動作導演與動作指導不同的是，後者只是設計拍攝時的動作場口，而動作導演除了設計拍攝動作外，還要訓練演員和決定如何拍攝動作戲。而這套作品亦是著名動作演員Chris Collins（高戰）首次擔任動作導演。在有限的預算下，高戰表示這次對他是難得的經驗和挑戰。

「兩位演員有武術底子，但相對較少現代搏擊經驗，所以我要為他們編排所有動作、設計四個重要打鬥場面。這次亦是我首次親身操作拍攝、控制拍攝角度、取景和決定運鏡方式，是難得的體驗，在動作場口七日拍期內要拍四場打戲，我要與演員、燈光、攝影等等各部門協調。在場除了要示範給演員怎麼打外，還要確保各種距離打鬥有準確捕捉，演員身位準確。我希望能設計一些特別的東西，除了有技術外拍出來也要好看。這次是第一次嘗試，我會不斷精益求精，希望觀眾能支持這作品 」

高戰表示擔任動作導演一直是他的夢想，他可以從中實踐自己的理念，希望未來也能朝這方向發展。他最近亦參與了另一套電影的動作執導，並會親自主演，這次與《葉問4》相比，拍《葉問4》時他要跟足空手道打法，而正在拍攝中的新作品，他可以融入更多自己的格鬥風格，希望觀眾稍後看到這新作會喜歡。

【送飛活動詳情】

【送飛】現在只要在Facebook "Like and Share"這個Post，再在武備志Facebook六月五日這發貼內回答以下問題，大家就有機會得到《地下拳》換票證兩張，憑證可到指定上映《地下拳》戲院換戲票一張(兩張換票證換兩張)，名額一共10名。

完成以下步驟後，武備志將會選出其中最有心思嘅答案，送出《地下拳》換票證兩張。

參加方法：

1. Like 武備志 Facebook Page

2. 回答問題：「請說出一套你最喜愛Chris Collins有份參演作品，並說明原因」，答案請在FB帖下回應

3. 用Facebook公開分享並 like 此Post

活動條款及細則：

- 參加者必須讚好武備志 Facebook 專頁。

- 為確保參加資格，必須將分享帖子設定為「公開」直至2020年6月18日為止。

- 活動截止時間為2020年6月8日（星期一）上午12時。

- 武備志將會有專員以Facebook Messenger聯絡得獎者來荃灣辦事處取換票證，請留意武備志專頁及Facebook Messenger的「訊息請求」，若於2020年6月12日前未能聯繫得獎者確認聯絡資料，將視作放棄得獎資格。

- 武備志所有員工不得參與。

- 武備志保留隨時修改活動內容、條款及細則之權利。如有任何爭議，武備志保留最終決定權。

鳴謝單位：Entertaining Power Co. Limited