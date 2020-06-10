【詠春拳】江志強師傅教學合集　拑羊馬與八仙枱如何實際應用？

隨著電影的推廣，詠春拳再度成為世界知名拳種。它的許多技法和口訣，如「二字拑羊馬」、「橋來橋上過等」也廣為傳頌。然而，卻非所有人都明白箇中的意思。「詠春江志強拳術會」的江志強師傅，便為我們示範了詠春拳的其中三式知名法，即「二字拑羊馬」、「橋入三關」及「八仙枱」，希望可以藉此加深大家對詠春拳的認知。

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二字拑羊馬

拑羊馬是詠春拳最基本的馬步，很多人學習詠春，都是由二字拑羊馬開始。而按江志強師傅講解，二字拑羊馬並非只有定步或者轉馬，而是蘊含著「開合升降」的功夫。當對方攻擊的時候，我便是透過馬步的變化，來進行防守以及反擊，這就是二字拑羊馬的應用訣竅：

【點擊圖片，觀看由江志強師傅示範的「二字拑羊馬」正確開馬動作】

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由《敗家仔》學詠春拳（上）

由《敗家仔》學詠春（下）

橋入三關任我打

「入橋」是不同南派武術的重要課題，詠春拳便有一句經典的口訣「橋來橋上過」。而在電影《敗家仔》，則有「橋入三關任我打」的說法。據江志強師傅理解，此說的關鍵在於入身。必須要勇於埋身，才能夠打出過橋的手法：

【點擊圖片，了解江志強師傅對「橋入三關任我打」的理解重點】

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八仙枱

八仙枱是詠春拳的經典訓練工具，許多以詠春為題材的電影，都會出現在八仙枱上試手切磋的場面。但江志強師傅就認為，真實的八仙枱並非一張只能容納兩個人的窄枱，而是具備走動空間的大枱。習者可以站在其上鍛煉三角步法，並且培養出觸覺和反應：

【點擊圖片，認識江志強師傅所理解的真實八仙枱】

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