Manny Pacquiao再否認競逐總統　稱疫情下組政黨團結人民

Top Rank 創辦人Bob Arum早前表示拳王、菲律賓參議員Manny Pacquiao向他透露欲參選2022年總統競選，但未幾Pacquiao便於六月九日向《馬尼拉時報》否認這說法，他表示現在疫情之下更應團結國民，他希望先組政黨，這次是繼他否認有意參選2016年總統競選後，再一次否認參選傳聞。

於2016年獲選為菲律賓參議員的Pacquiao是菲律賓著名職業拳手，拳擊戰績62勝(39KOs)7負2和，他亦是拳擊史上唯一曾奪得過8個不同量級冠軍金腰帶的拳王，2018年以39歲之齡於WBA次中量級拳王賽中TKO時任拳王Keith Thurman重奪金腰帶。他在否認有意競選總統的回應中，透露與Bob於Zoom視像會議中只談拳賽檔期，未有談及任何政治內容。

「現在不是談政治的時候。國家正面對很多難題，很多國民失業，尤其在海外的勞動職位，我們應團結和互相合作，以減輕民困。」

(左起)Top Rank 創辦人Bob Arum和菲律賓拳王Manny Pacquiao。(Gettyimages)

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「人民意願」凌駕政客政績

其實早在2011年，剛當選眾議員的Pacquiao已表現出試水2016年總統競選的意願，不過隨後就以2016年時，他的年紀仍小於菲律賓憲法規定最低參選年齡40歲為由，否認有意競逐總統寶座。

在菲律賓「人民意願」有時凌駕政客過往政績，為競逐總統增添變數。例如前總統阿基諾夫人Maria Corazon(任期：1986-1992)在就任總統前是一名家庭主婦，她是菲律賓著名反獨裁鬥士參議員阿基諾的遺孀，人民把對於前總統馬可斯的不滿轉化於對阿基諾的懷念和對其遺孀支持。前總統Joseph Ejercito Estrada(任期：1998-2001)當選前是當地著名電影明星，在電影中以英雄和正派人物形象著名，當年獲得人民支持亦源於人民對其銀幕形象投射，希望他如電影中為從政後為百姓伸張正義。

因為有上述這些當選先例，讓拳王出身的Pacquiao有機會以擂台上民族英雄光環競逐總統之位。2015年Pacquiao在對戰Mayweather爭奪WBO次中量級拳王世紀一役中，當時菲律賓國內有一種觀點，認為Pacquiao若能戰勝Mayweather，除了可以為國爭光外，亦可讓他在菲律賓人氣提升到最高點，憑這個擂台上的民族英雄光環，將有助他參選總統選舉。可是隨著Pacquiao於這次比賽落敗，他除了未能奪得拳王寶座外，亦可能對他未來一旦參選總統時民意有所影響。

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菲律賓在馬可斯年代，總統獨攬大權，並無連任限制。一直到 1986 年，菲律賓人民力量革命（EDSA Revolution）之後，繼任的總統Maria Corazon重新起草新憲法，將總統任期由四年延長為六年，但不得有連任機會。除此之外，憲法也恢復副總統一職，但與很多民選總統國家不同的是，菲律賓的總統選舉，正副總統是獨立選舉、分開投票。這種制度設計令到不同政黨或勢力候選人可以各據正、副總統職位，互相制衡。

歷史上有不少運動員退役後選擇從政，當中少數更成為國家領導人。其中較著名的如前非洲球王，1995年包辦金球獎和世界足球先生的George Weah，2017年當上利比里亞總統。而拳壇方面，烏克蘭三屆世界重量級拳王Vitali Klitschko，退役後成為烏克蘭爭取改革民主同盟領導人，他曾於2014年2月宣布參加烏克蘭總統選舉，但同年3月宣布棄選，改為競選基輔市市長，並最終獲選。