【桑搏Sambo】俄羅斯國技著衣綜合格鬥　成就MMA沙王Fedor傳奇

大家不時戲稱俄羅斯為「戰鬥民族」，但大家又有想過「戰鬥民族」會用什麼武術戰鬥嗎？武備志之前跟大家介紹過不同國家的武術，今次就跟大家介紹一下「戰鬥民族」的國技——俄羅斯的桑搏。

桑搏（Sambo，俄語：са́мбо音「森罷」），其名稱「са́мбо」源自俄語縮寫「самозащита без оружия」，意即「空手的自衛術」。桑搏，又稱俄羅斯防身術／擒拿術，是一種相對較新的傳統武術，大約於上世紀20年代開發而成，後來更派生成不同種類。

▍桑搏的起源：各國傳統武術集合體

俄羅斯位處歐亞大陸之處，自古便受到不同地區武術的影響，如日本、維京、韃靼、蒙古等，所以傳統的「桑搏」是多種武術的混合體。今天我們見到的桑搏，是上世紀20年代，蘇聯軍隊為提升士兵空手格鬥能力所發展出的「現代桑搏」。

它的先驅者包括有Viktor Spiridonov 和Vasili Oshchepkov，兩人為了改善軍中的搏擊能力，分別教授了不同的搏擊技巧，而當不同技巧在軍中互相切磋，逐漸形成了桑搏。

Spiridonov是一位搏擊專家，接觸過多種武術，又學習過不同的摔跤技巧，更對日本古柔術有相當興趣；而Oshchepkov則曾師從柔道創始人嘉納治五郎，考獲柔道黑帶，更經歷嘉納治五郎將古柔術揉合至柔道的階段。

兩人雖然未曾合作，但兩人皆希望汲取不同武術的精萃，授於蘇聯軍隊，所以隨着技術不斷發展和Anatoly Kharlampiyev等人的推動下，約十年後終於確立了桑搏的基礎。

桑搏在1938年11月16日正式被蘇聯體育文化委員會認可，成為全國性體育項目，並成立「全蘇聯桑搏部」（即後來的「桑搏聯盟」），運動桑搏正式確立。翌年，蘇聯更舉辦了第一屆桑搏冠軍大賽。1968年，國際角力總會（FILA）認可桑搏作為第三種國際角力形式。1985年，國際桑搏總會（FIAS）成立，成為首個國際性桑搏組織。

桑搏有其專用服裝，稱為kurtka(куртка)或sambovka（самбовка），上身與柔道袍相似，不過桑搏的下身會穿着與上身相同顏色的短褲和鞋子；至於升段系統方面，桑搏採取較具競爭性的評級，需要贏取比賽才能成功升級。

▍桑搏的三種形式

+ 4 + 3 + 2

運動桑搏（Sport Sambo）：與柔道相似，同樣以摔撻和降服為主，不過分別在於允許直的腳關節技(如knee bar、achilles leg lock)，但禁止heel hook及絞技。

自由式桑搏（Freestyle Sambo）：美國桑搏協會（American Sambo Association）於2004年首創的形式，與運動桑搏類似，不過對降服技的限制更少，允許使用絞技和Heel hook等。

+ 4 + 3 + 2

格鬥桑搏（Combat Sambo）：蛻變自軍中的搏擊運動，與MMA相似，允許選手使用不同格鬥技巧作賽，包括拳擊、肘擊、膝擊、踢擊、摔投、鎖技等，甚至在MMA中不允許的頭撞都可以使用。

想了解詳細賽例，可參看：《與MMA有別——格鬥桑搏比賽規則》

▍桑搏成就MMA「最後的沙皇」Fedo Emelianenko傳奇

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值得一提的是，正因格鬥桑搏的比賽方式跟MMA相近，相比起純立技的選手，桑搏的選手很大程度上較易適應MMA的比賽規則，不少桑搏選手都獲得了良好成績，而其中四任桑搏世界冠軍——Fedor Emelianenko，更在MMA界取得驚人的成就。

Fedor Emelianenko 在某一段時間，是「最強」的代名詞，雖然沒有官方綽號，但就被網民和比賽組織叫作 「60億分之一」、「最後的沙皇」、「Baddest Man on the planet」（也是Mike Tyson別號）。其職業戰績為39勝6敗，當中包括28場連續不敗，15次擊倒勝及15次降服勝。他曾4度衛冕PRIDE重量級冠軍。

想了解Fedor 稱霸PRIDE的3個標誌性技術，可參看：《【MMA】 Fedor Emelianenko稱霸PRIDE的3個標誌性技術》

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