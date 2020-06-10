【地攤經濟】街頭武術表演影響軍事訓練　明代武將促改革

中國古代民間買賣交易，又以地攤為最基礎單位，有財物者賣貨，無財物者賣藝。中國古代朝代大多禁武，武人不可公開授武謀生，除了從軍或投身官府外，或可做護院護鏢以營生，若然仍然未有落單處憑武藝受僱於人，便只能賣跌打草藥或表演武術。而街頭賣武影響所及，還波及到軍事武術訓練，促使明代武將呼籲改革。這次為大家介紹一下，古代的街頭賣武情況和歷史背景。

宋代容許自由擺檔

古代武人買賣，有分賣貨和賣藝兩種。但在講述這些買賣時，我們認識古代買賣場所是怎樣。

首先，現代人觀念中的街頭自由（指較少官方干預）擺檔景象，在中國歷史上是在宋代才出現的事情。唐代以前，中國都城是以軍事和政治需要而建成，城市佈局為里坊制。即是城內各區像棋盤一樣切割成一個個小方格，這些以圍牆圍起的區域叫「坊」，以坊為區隔，限制人員及物流進出。而政府對城市中商業貿易的時間及地點也有限制，僅能在白天指定的市坊（如唐代的東市、西市）進行貿易。

到了宋代，由於商品經濟繁盛，城市人口逐漸增加，城市結構隨著商業需要和庶民消費文化興起而改變，宋代政府開始取消市坊制和夜禁規定，形成商業街和夜市，容許人民在大街上擺賣。

電影《龍的傳人》中周星馳於街頭賣武營生。(電影截圖)

書寫於明代的小說《水滸傳》，講述宋代梁山泊英雄故事，當中有一節楊志賣刀的故事，講述身無分文的楊志住在汴京生活潦倒，唯有將家傳寶刀「插了草標，上市去賣」，索價三千貫錢等待買主。後來有來挑釁的市井流氓質問楊志，為何平時菜刀只賣三十文錢，而他的刀要賣三千貫？二人最後就這開價問題吵架開打，以流氓被殺收場。

宋代開始流行街頭買賣

故事雖為小說內容，但反映宋明期間的街頭買賣文化。首先，古人在賣人和物時會在其上插上一根「草標」，這根草有標識待沽之意。「草」為賤物，在古代指東西對我不值錢，所以插上草標就表示以示出賣。其次，中國雖然在秦漢時期有以銅錢作民間交易，但民間主流仍以物易物，百姓亦以糧食或服役來繳稅。宋代開始，商業經濟起飛，稅制亦由物稅轉向計資產稅轉型，宋代開始出現鈔票（「會子」、「交子」），以錢算物風氣更普及，造就了一些過往較難用以物易物方式交易的物品或服務，可以更容易透過「金錢」來交易。

早年西洋菜街開放行人道，有人賣武表演。(Youtube截圖)

另一方面是民間賣藝的出現。古代中國長期禁武，武術表演亦混雜了魔術戲法、禽猛走秀或奇術異能，所以古代賣武賣藝不分，「雜手藝即使藝也」（《夢粱錄》）。例如宋代有「走索」表演，即在兩高桿之間一懸繩子，伎藝人在上面做種動危險動作，又有飲劍、吃針、射弩端、親背、綿包兒等，這些表演者在高難度動作中不會受傷，時人已認為是武藝表演。

古代武術或技法表演，都衍生自民間瓦肆。「瓦肆」又稱為「瓦子」、「勾欄」，是當時遊樂、表演場所。「瓦肆」取名「瓦」，是勾畫其特徵，與建築物無關。吳自牧《夢粱錄》中解說：「瓦舍，謂其來時瓦合，去時瓦解，易聚易散也」(即地方易建易拆，隨時聚散)。宋代商業發達，市民階層逐漸形成，瓦肆就成為市民的主要娛樂場所。

瓦肆中為了便於表演和分隔觀眾，常用欄杆或布幔隔擋，當時人稱「勾欄」，並非後世專指妓院的那種勾欄。在瓦肆中，武術與雜技、曲藝同樣成為市民喜愛的文化活動，也是後世街頭賣藝的開端。當時武藝表演除了宋代十分流行的角牴(摔跤)外，主要是各種徒手或器械武術套路。

古代臨時搭建的表演瓦肆。(網上圖片)

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流浪武人促街頭賣藝熱

這些臨時搭建設有觀眾席的瓦肆，佔有一定地方，因此亦汰弱留強，技高者留，技遜者或缺人脈者走，這些離開瓦肆的藝人，形成了我們常見的街頭賣藝。宋代《武林舊事》〈瓦子勾欄〉（編案：這個武林指南宋首都臨安）載：「不入勾欄，只在耍鬧寬闊之處做場者，謂之『打野呵』，此又藝之次者。」（不能在勾欄表演，要在當街表演的叫做「打野呵」，是次一等技藝人。）

宋代《都城紀勝》〈市井〉記述：「如執政府牆下空地諸色路歧人，在此作場，猶為駢闐。又皇城司馬道亦然。候潮門外殿司教場，夏月亦有絕伎作場。其他街市，如此空隙地段，多有作場之人。如大瓦肉市、炭橋藥市、橘園亭書房、城東菜市、城北米市。其餘如五間樓福客、糖果所聚之類，未易縷舉。」意思是當時各地熱鬧地點或人流密集所在，凡是有足夠空間者，都會有好多街頭藝人開檔演出。這類「打野呵者」成為流浪藝人，在全國各地自由流動，部份能立腳者建搭瓦肆，於是全國各地出現瓦肆，讓上古源於民間的百戲雜技重回民間消費文化中。

明朝仇英本《清明上河圖》，有百姓看街頭相撲比賽。(資料圖片)

到了明代，由於北方蒙古部族和東南沿海倭寇侵擾不斷，軍事武藝再受朝廷重視。但因為元代近一個世紀的禁武政策影響，武術開始與戲劇表演更多結合。武術為了表演需要，出現許多「花招」、「虛法」。到了明朝，社會上的武術教育中因「花招」、「虛法」對軍事武藝教育造成一定衝擊。

因此，很多將領反對社會武術表現中的「左右周旋、滿遍花草」、「以圖人前之美觀」而「無寓於大戰之技」的「徒支虛架」的「花法、虛套」，提倡軍事武藝教育「務要俱照示學習實敵本領。」（註1）

清末，拜錄像技術誕生，現在傳世影片，對當時街頭賣武景況有所記錄。雖然只是一鱗半爪，但彌足珍貴。

最後，附上清代李斗《揚州畫舫錄》〈虹橋〉其中一節，這文章介紹了一些街頭表演名稱，並解說是表演怎麼：

雜耍之技，來自四方，集於堤上。 如立竿百仞，建幟於顛，一人盤空拔幟，如猱升木，謂之「竿戲」。 長劍直插喉嗉，謂之「飲劍」。 廣筵長席，滅燭罨火，一口吹之，千碗皆明，謂之「壁上取火，席上反燈」。 長繩高係兩端，兩人各從兩端交過，謂之「走索」。 取所佩刀令人盡力刺其腹，刀摧腹皤，謂之「弄刀」。 置盤竿首，以手擎之，令盤旋轉；復兩手及兩腕、腋、兩股及腰與兩腿，置竿十餘，其轉如飛。或飛盤空際，落於原竿之上，謂之「舞盤」。 戲車一輪，中坐數女子，持其兩頭搖之，旋轉如環，謂之「風車」。 一人兩手執箕，踏地而行，揚米去糠，不溢一粒，謂之「簸米」。 置丈許木於足下，可以超乘，謂之「跴高蹻」。 以巾覆地上，變化什物，謂之「撮戲法」。 以大碗水覆巾下，令隱去，謂之「飛水」。 置五紅豆於掌上，令其自去，謂之「摘豆」。 以錢十枚，呼之成五色，謂之「大變金錢」。 取斷臂小兒，令吹笙，工尺俱合，謂之「仙人吹笙」。

（註1）陳學海、王丹：《中華武術之路》。

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