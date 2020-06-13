香港武家醫學課程　倡中西結合學習跌打手法

傳統中國武術涵蓋面廣，武者在學藝過程難免會有受傷和勞損，所以醫科跌打很早便已是國術中所涉及範疇。時至今日，醫學智識發展一日千里，可是民間在遇到傷患時，卻常誤信一些欠缺科學理據的偏方，從而對傳統中醫學產生誤解。柔功門的鄭文輝師傅，多年來接受中西醫學理論結合訓練，針對民間常見誤解，開辦「武術運動創傷學會」，透過開辦課程，中西合璧，推廣武家醫術智識。 文、攝：賴家俊

由拜入柔功門到註冊中醫師

七十年代香港流行功夫熱，少年時的鄭文輝適逢時勢，先跟鄰居學習詠春，後來拜入柔功門，先學武術，再習獅藝。八十年代後期，他開始教班授徒，弘揚獅藝，不論南獅北舞，抑或跳樁表演，難免遇到學員受傷，這讓為師者的鄭文輝深感醫科智識之重要。但傳統醫科範疇極廣，他在名宿前輩指點下，在香港的中醫學院先學骨傷科，未幾融會貫通，再習內科針灸。後來學有所成，更負笈進修，現為註冊中醫師。他憶述，不同於今日學院課程，八十年代學習中醫主要靠跌打醫館承傳，一邊學習一邊實踐。

柔功門鄭文輝師傅，亦是註冊中醫師。

近日因疫情影響，多了人在家練習，更多了人勤做運動，但他們一旦受傷時卻胡亂用藥。鄭文輝指，坊間有些自稱民間秘方的另類療法，或以棍拍打，或用力扭頸，有些有混入中醫骨科手法但或不全面，可能會讓很多患者傷上加傷。同時，不少骨科名醫暨武林前輩或離世、或退休，鄭文輝擔心自己學到的這些傳統經驗無以為繼，又不少相熟朋友勸他開班教學，於是才萌起開辦有關武術運動創傷課程的念頭，而課程的學員主要是救護員或大學中醫科系學生。鄭文輝也希望在學院理論外，把他在傳統武館的跌打經驗，一併與後學分享交流。

「醫武自古同源，武術若去到運用演繹，亦可視為運動，讓人追求健康，這正與中醫扶正養生宗旨契合。所以自古外內家均研究醫術，習武者或練習谷傷，或與人試手打傷，醫術對他們來說都是實用智識，他們從治療中累積經驗，成為學武所需。」

武術運動創傷課程的學員，主要是救護員或大學中醫科系學生。

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讓學員明白自己的限制

對初學者來說，學醫之先先要學法律智識。學員要明白不可隨便醫人，他們要明白香港保險制度，無專業執照不可用受管制藥物之外，保險索償亦需要有西醫檢驗報告。所以先教止血包紮，針對傷患手法。課程內容雖然是中醫手法理論，但亦中西結合，取長補短，讓學員做教練時可以有基礎智識應對學員受傷。

「武術訓練常見的傷患有跌傷、出血、撞傷、扭傷、關節脫位或骨折，這些傷患治療以外敷內服，手法為主。而運氣不當的內傷(谷傷內臟)，則不能敷藥，只可透過內服化氣去瘀。」

鄭文輝表示，中西醫學各有長短，師生都要學習取長補短。西醫強於處理急性，甚至是即時危及生命的創傷，但其理論以可見的才判斷為傷，主張讓患者自然康復，這樣除了讓傷患要更長康復時間外，有些不見的內傷還可能留為後患。在中醫角度看，表傷以外還有死血壞血，亦即俗稱「風濕」，若處理不當留在體內會翻風發痛，所以要配合手法消腫散瘀，行氣活血。

「香港是一個中西文化並存的社會，傳統中醫也要講求中西結合，例如要認識西藥有何副作用，取各家所長而不故步自封。中醫也有不足之處，例如傳統理論指受傷要用熱藥，但大家見過打擂台，中途休息時拳手是用冰敷去腫。因為據西醫理論腫脹發熱要用冰敷，用熱只會更腫，中醫汲取這些理論，可以用較寒涼藥處理腫脹。又例如傳統武館徒手塗藥習慣，現在也應根據傷患狀況，必要時要用上醫療手套。」

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捽藥油用勁手法講究

談及外敷塗藥，訪問當日正教授無菌性發炎，即一般撞傷打傷外敷方法。相比西醫用藥油只要求塗上患處，跌打則講究「捽藥油」，兩者上藥方式有明顯不同。鄭文輝表示，中醫會用上不同用力手法，先以暗勁把藥油「捽」在患處，然後幫患者適度拉鬆肌肉，在這個順理過程中探量體溫，搜索有沒有新傷骨折，無新傷後則用腕勁較有力捽藥油，而不是一味「大力捽」。他表示，這些用力發勁、腕勁手法，在東江拳術是很常見的智識。

除了手法外，中醫「望聞問切」亦是治療傷患要訣。鄭文輝打個比喻，很多人多年前傷及某位置，多年後同一位置發痛，會不自覺認為是舊患復發。這時候醫者便要判斷是新傷還是舊患(俗稱「風濕」)，因為兩種傷患所用藥油不同，錯用會加重傷勢。又例如拳手打完比賽，會詢問拳手大便狀況，若有便秘，便會用藥讓他通便。因為中醫來說，散瘀後死血壞血是透過大便排出體外，若果處理不當會積聚體內，影響康復。

不同醫學體系均有其長處強項，鄭文輝希望學員能夠客觀吸取各家所長。不論中西醫學，現在都講師承制，即透過具經驗醫師把書本以外的實踐經驗，教授下一代，讓學院智識與實踐結合。