PS5《地平線2 封印西域》再用弓箭打機械獸　支箭應該放左定右？

昨夜PS5正式公布《地平線:封印西域(暫譯)》(Horizon :Forbidden West),公開的畫面中看到主角 Aloy (亞蘿伊) 這次來到大陸西部,上山下水,並再以充滿未來感的弓箭武器,指向敵人機械獸。

說到弓箭,有時看到人把箭放弓的左邊,有時放在右邊,究竟那一邊才對?

《地平線:封印西域》

這集《地平線:封印西域》,主角 Aloy (亞蘿伊) 來到美國大陸西部,並且上山下海。相對上集很多沙漠與DLC中的冰天雪地場景,這次看似有更多樹林草原場景。而且更在某個地方找到簡體字「娛樂場」的牌,並見見到投影的龍,大概是這集會有更多大災難前的場景可供探索。

在影片中已看到的新機械獸有巨龜及長毛象,更有其他真生物出現:

持弓的手及拉弓的手法(drawing)

片中Aloy把箭放在弓的左邊,其實是標準的地中海射箭手法。

有兩個因素會影響箭該放在弓的那一邊,一個是持弓的手,另一個是拉弓的手法。大多數人會以慣用手拉弓、非慣用手持弓,即如果你是右撇子,則左手持弓、右手拉弓。但也有說應該用主力眼去分別該用那隻手去持弓。

如果用同一種拉弓的手法,但持弓的手不同,則會左右倒轉搭箭位置。例如Marvel 「鷹眼」就是右手持弓,《飢餓遊戲》則Katniss是左手持弓,而《地平線》主角Aloy 則是左手持弓。

三種拉弓的手法

另一個決定因素是拉弓的手法。拉弓的手法主要有三種,「捏箭式」(Pinch draw and release)、「地中海式」(Mediterranean draw and release)和「蒙古式」(Mongolian draw and release)。

圖1是「捏箭式」。

「捏箭式」用食指屈曲,再與拇指捏住箭尾,就是捏箭式手法。大多數人拿起弓,就會用這種手法。Edward S. Morse在1885年寫的《Ancient and modern methods of arrow-release》中寫到,這種手法適合用於輕弓(拉力較小的弓),但難於用在拉力需求較大的強弓,除非使用者有驚人的指力,同時對捏箭式手法來說,箭搭在那一邊的影響不大。書中他亦提到捏箭式也可再分為幾個手法,在此不詳列。

圖2是「地中海式」。

「地中海式」是現時最常見的拉弓手法。以食指、中指和無名指勾弦,箭尾在食指及中指之間。因指力只用於勾弦而不是夾箭,因此可以拉開較強的弓。使用這種手法時,箭會搭在持弓手的外邊,即如左手持弓,箭就放在弓的左邊;如右手持弓,箭就放在弓的右邊。

因為鷹眼是右手持弓,所以箭在右邊,而Katniss和Aloy則是左手持弓,所以箭在左邊。

圖3是「蒙古式」。

此手法不是蒙古族的專利,東方很多民族都會使用這種手法。這種手法以拇指勾弦,再用食指和中指扣住拇指穩住,因此它的另一個常用名字叫拇指式(Thumb draw)。平均而言,尤其是遊牧民族,使用的弓會較西方的短,如果短弓用地中海式拉法,因滿弓後弦的角度會較小,容易令弦壓迫手指影響發射。而使用蒙古式手法,則因為只有一指勾弦,所以沒有以上問題。

使用這個手法時,通常會把箭會搭在持弓手的裡邊,即如左手持弓,箭就放在弓的右邊;如右手持弓,箭就放在弓的左邊。但也有相反的例子,只是以上做法仍為多數。

這種手法會對拇指做成很大壓力,所以會用一種套在拇指的護具作保護,稱為「韘」,亦即扳指。後來古代中有錢人所戴的玉扳指正是由此而來。

要搭在某一邊的原因

首先,箭其實不是「直飛」的。發射後的箭其實是以蛇行的方式來回擺動前進,後因尾羽令箭旋轉才令箭穩定下來,但到擊中的一刻都是在擺動的。

但如果擺動的話,不會打到弓身嗎?而且,把箭放在左或右也好,其實都不是正向目標的,那為何還會「直飛」擊中目標?這些都跟Archer’s Paradox有關。(別跟「飛矢不動悖論」搞混,是兩回事)

在此先用左手持弓的人為例。地中海式的手法,弓弦會沿着鬆開的食指及中指向左前方滑動,因而會令箭的中段向左擺動,箭會「蛇行」「繞過」弓身向前飛。如果把箭放在右邊的話,其擺動就會令箭身打在弓身上,做成偏移,打不中目標。

如果是用蒙古式,因是用拇指勾弦的關係,箭擺動的方向會相反,所以箭要放在弓的右邊。

不同的手法會令弦向不同的方向轉動,這些都會影響箭發射後的方向,也是箭要搭在某一邊的原因。另外,如使用蒙古式手法,箭會放在拇指上、並用食指的近端指骨位置按住箭尾,以此令箭依著弓身,這也是為什麼蒙古式手法(左手持弓)要把箭放在右邊的原因。

當然以上的是慣常做法,特別情況可能會有分別。

