胸口中鎗奮力反抗　MMA拳手遇劫大難不死

29歲阿根廷MMA輕量級拳手Bruno Canetti，上星期在路上遇到兩名持鎗搶劫的賊人，他在胸口中鎗情況下仍然成功嚇退歹徒。雖然身中子彈，但好彩並無生命危險，在醫院觀察幾小時後已經出院。

事發當天，這位MMA拳手把自己的電單車停在路邊，在發短訊給哥哥(MMA拳手Guido)和教練，兩名早在附近伏擊的賊人從一輛車中下來，要求他交出車匙。Canetti憶述在找車匙的時候，一名緊張的賊人突然向他施襲，Canetti隨即反擊。在電光火石間，賊人突然連開兩鎗，其中一顆子彈擦過Canetti腹部，另一顆卻打中他胸口。Canetti負傷下仍奮力反抗，並找地方掩護，在他哥哥和教練到達前，賊人落荒而逃。

Canetti事後送往急診室，據他哥哥Guido透露，其中一顆打中胸口的子彈穿過了他的皮褸和恤衫，卡在他胸口上，幸運地未有子彈打進身體軟組織和器官。警方已通緝兩名疑犯，但至今仍未有人遭逮捕。

過往也有不少MMA拳手遇劫的新聞，這些受過專業訓練的搏擊好手在遇劫時都會保命為先，不會盲目反抗。這次的事件也再次證明了無論身手多好，對方持械仍是非常危險，這次拳手沒事只屬幸運。

Bruno Canetti大難不死，子彈沒打入胸內。(Bruno Canetti IG)

下場悽慘的例子

若果賊人並未持械，而遇著拳手為保命反擊，則往往下場悽慘。

2019年巴西UFC拳手Polyana Viana遇到一名以假鎗恐嚇她的男子，想搶劫她身上財物。不過Viana發現對方手上是假鎗，遂向賊人發起猛烈反攻，直到賊人求饒報警。2017年美國加州亦有一名持鎗賊人，誤入MMA拳手健身房，結果在場的MMA拳手Jacobe Powell趁機以一記踢擊將賊人手鎗踢飛，拳內一眾兄弟馬上上前將賊人「打鑊甘」。

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