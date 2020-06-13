【日本】20名大相撲力士成功救出輕生女子　警視廳考慮頒發感謝狀

大相撲力士素來是日本的國寶，早前一件義救事件，就讓這批壯士再度贏得網民盛讚。據全日本新聞網報道（ANN News），一名女子在星期三（6月10日）於東京都足立區企圖跳河自盡。於河邊訓練的20名大相撲立即上前營救，成功救出事主。警視廳竹之塚警署現在研究向他們所屬的「境川部屋」頒發感謝狀。

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「力士真是太帥了」

按警視廳等單位報告，該名30歲女子當日清晨5時30左右，去到足立區一座橋上跳河自盡，被某名路過的男性見到並大聲呼救。與河流毗鄰的「境川部屋」聞聲後，20名大相撲力士立即出門營救，成功救起事主。該名女性隨即被送往醫院救治，並無生命危險。

事件經傳媒報道後，一眾網民都對力士們的義舉大表讚賞，直呼他們「真的是英雄」，「20名力士真是太帥了」。亦有人表示，幸好事件發生在清晨，他們都已早起練習。無形間探射出大相撲力士的刻苦生活。

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相撲可以追溯至古代的角觗運動，其後逐步發展成日本一項重要的宗教儀式，有二千多年歷史。起初相撲乃日本貴族的競技遊戲，以及感謝神明、祈求五穀豐收的神聖儀式。

相撲力士設有等級制，其中職業相撲選手（日本稱為「大相撲力士」）又分兩種，分別是作為練習生、需做雜役的「付人」和作為受薪的正式選手「關取」。「付人」的等級由序之口、序二段、三段目至幕下，「關取」的等級則由十兩、幕內、小結、關脇、大關到相撲界最高級別的橫綱。

相撲力士設有等級制，其中職業相撲選手（日本稱為「大相撲力士」）又分兩種，分別是作為練習生、需做雜役的「付人」和作為受薪的正式選手「關取」。「付人」的等級由序之口、序二段、三段目至幕下，「關取」的等級則由十兩、幕內、小結、關脇、大關到相撲界最高級別的橫綱。（圖片擷取自Getty Images）

目前世界上只有日本舉辦職業相撲運動，每年有六次比賽，每次賽季為期十五天，不同賽季會在日本不同地區進行。基本上所有賽事及參賽組織，都由「日本相撲協會」所管理。今次成功救人的境川部屋，便屬日本相撲協會的旗下成員之一。

境川部屋由前「小結」、本名小林秀昭的兩國梶之助於2003年創立，乃現時實力最雄厚的相撲部屋之一。門下名士有「大關」豪榮道豪太郎，以及「關脇」妙義龍泰成等。

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