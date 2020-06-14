【動漫】《JUMP》讀者最愛必殺技選舉　現實中如何才稱得上必殺技

早前日本進行了一個《週刊少年JUMP》黃金期世代讀者(年紀約30到40歲)最愛必殺技選舉，由200人投票選出黃金年代讀者最愛的必殺技。入選的必殺技來自著名漫畫如《One Piece》、《龍珠》、《北斗之拳》、《聖鬥士星矢》、《幽遊白書》、《火影忍者》等，而當中有不少招式都是漫畫迷曾經幻想自己能真正懂得的招式。但既然這些招式都只是一些虛構的幻想，那在現實世界中，究竟要有什麼特性的招式才能稱得上為必殺技呢？

《週刊少年JUMP》黃金期世代讀者最愛必殺技選舉中大部份的必殺技都是來自格鬥或是動作漫畫，雖然不知道初選的入圍名單是如何定下，但從最後的結果來看，大部份都是曾經流行一時的漫畫，而最後入選頭20位的招式都是從《One Piece》、《龍珠》、《北斗之拳》、《聖鬥士星矢》、《幽遊白書》、《火影忍者》、《足球小將》、《達伊大冒險》(神龍之謎)、《JoJo的奇妙冒險》、《筋肉人》和《浪客劍心》中選出。

看到上面12套漫畫，大概就已經可以想到入選的絕招會是那些招式，而除了《足球小將》外，全部都可以說是動作漫畫。(雖說《足球小將》的招式也絕對是破壞力驚人...)

入選的招式包括了「邪王炎殺黑龍波」、「螺旋丸」、「魔貫光殺砲」等熱門招式，不過當中在《JoJo的奇妙冒險》內能夠能讓時間停頓的「世界」僅排第五，在《筋肉人》中打敗不少強敵，連現實職業摔角手也拿來使用的「筋肉破壞者」也只能以6.5%屈居第四位。那頭三位到底是哪三招？

較貼近真實系的《浪客劍心》中的飛天御劍流奧義「天翔龍閃」以7%獲得第三位，而《北斗之拳》中以悲傷推動的北斗神拳奧義「無想轉生」則以7.5%奪得第二。

最後，以14.5%多票居榜首的當然就是經常在類似排名中獲得冠軍的《龍珠》招牌招式「龜波氣功」！

經常在類似排名中獲得冠軍的《龍珠》招牌招式「龜波氣功」！圖片來源：https://bit.ly/3d3xgjk

《週刊少年JUMP》黃金期世代最愛必殺技頭20招完整列表：

第1位 - 《龍珠》「龜波氣功」 - 14.5% 第2位 - 《北斗之拳》「無想轉生」- 7.5% 第3位 - 《浪客劍心》「天翔龍閃」- 7% 第4位 - 《筋肉人》「筋肉破壞者」- 6.5% 第5位 - 《JoJo的奇妙冒險》「世界」- 6% 第6位 - 《DRAGON QUEST - 達伊大冒險》(神龍之謎)「阿邦流刀殺法」- 5.5% 第7位 - 《足球小將》「衝力射球」- 5% 第8位 - 《龍珠》「元氣彈」- 4% 第8位 - 《聖鬥士星矢》「天馬流星拳」- 4% 第10位 - 《幽遊白書》「邪王炎殺黑龍波」- 3.5% 第11位 - 《北斗之拳》「北斗百裂拳」- 3% 第11位 - 《One Piece》「橡膠火箭砲」- 3% 第11位 - 《火影忍者》「影分身」- 3% 第14位 - 《龍珠》「魔貫光殺砲」- 2.5% 第14位 - 《足球小將》「一飛沖天彈跳射球」- 2.5% 第16位 - 《筋肉人》「筋肉打樁機」- 2% 第16位 - 《龍珠》「氣旋斬」- 2% 第16位 - 《浪客劍心》「二重勁」- 2% 第16位 - 《火影忍者》「螺旋丸」- 2% 第16位 - 《幽遊白書》「靈丸」- 2%

【各式必殺技資料圖片】

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漫畫中必殺技的五大特徵

在字面上，必殺技有一擊必殺的意思，但實際上也可以是指獨門秘技，或是招牌招式及拿手絕招。那在現實世界中，究竟要有什麼特性的招式才能稱得上為必殺技呢？

我們首先看看漫畫中必殺技五大特徵。

(1) 必殺技當屬某派或某人的秘傳之法 (2) 能夠在一招之間擊殺對手，或至少令其立刻喪失作戰能力 (3) 使用必殺技前無須特定的舖排，通常亦不會有太多更進動作。簡單而言，必殺技並不是一種戰術或打法，而是確確切切的一招 (4) 必殺技的動作在大部份場合都近乎一致 (5) 除非故事刻意安排，否則無論什麽背景的角色，都有條件發揮出必殺技的應有威力（很多時候更是呈現進步趨勢）

以上特徵顯然夾雜著創作上的考量，例如第1點至第3點就是為了突出必殺技的獨特威力。而第4點和第5點則是起簽名式的作用，讓讀者能夠對該招式產生深刻印象。《浪客劍心》中「飛天御劍流」的奧義「天翔龍閃」便是經典例子。

天翔龍閃。圖片來源：https://amba.to/2YCg1Aq

這些特徵大概是日本漫畫受到武俠小說及電影的影響，把特定招式視為整個流派的核心，並無限放大把特別一招定為必殺技或是奧義。但不論在動漫還是現實的世界，必殺技這個稱謂可以說是有點言過其實，因爲要求一招能夠永遠的「必殺」其實有點勉强。

假若套用《聖鬥士星矢》和《北斗之拳》中角色的說法，就是被看過一次的招式就已經失去效力，很難再有必殺的效果。而在現實中你更不可能只靠一招就想天下無敵，除非你永遠不把招式公開，否則就一定會被人想到反擊方法。

就算是排行榜上的必殺技，基本上在故事中都曾經被擋下、沒有作用或者直接被破解。不論是「天翔龍閃」、「筋肉破壞者」甚至「衝力射球」都有其破綻，簡單來說就是屢試不爽。那在現實中是否就沒有必殺技呢？

拿手絕技比必殺絕技好

首先，隨著搏擊運動的發展日趨成熟，已經沒有什麽流派可以完全壟斷武術界。例如曾經在上世紀雄霸地面戰的Gracie家族，便不再是巴西柔術裡的唯一代表。在現代不斷競爭的大環境底下，並不存在所謂無敵的技術或是秘傳必殺技。

在現實世界，你不可能只靠一招走天涯，你的其它招式也沒有理由是完全沒用的招式。如果是漫畫中像「北斗神拳」或是「陸奧圓明流」等的古流派的話，他們就會說他們有很多很多的招式，能夠應付不同情況，並非只有一招的必殺技。假若不是古流派的話，一招被破後，更實際的就是把招式改良，或是開發其它招式。這也可以說是現實中巴西柔術賽事或是綜合格鬥賽事中演變出各式各樣鎖技的原因，不斷的進化。

其次，任何招式都有擊倒對手的可能，並不一定讓某種「必殺技」專美。例如一記普通的直拳，只要時機掌握得宜，絕對可以一擊K.O對手。所以在現實的搏擊運動中，關鍵從來都不獨在於招式本身，而是習者如何透過戰術安排，將其發揮到極致。

這裏也可以套用《浪客劍心》中齋藤一把基礎的一招完全練熟的說法，將一招水平刺法不斷苦練，最後昇華成自己的必殺技「牙突」。「牙突」的起手式雖然看似一成不變，但它其實包括了不同的變招，能夠應付不同環境的變化，所以可以說是一套招式，而不是單一一招。

這個就好像現實中刺拳和直拳是拳擊運動裡的基本招式，幾乎每一個拳擊習者都懂得，算不上什麽神奇的必殺技。但只要戰術和動作配合得宜，一樣可以有強大效果。

另一點需要留意的是，在現實中並不是每個人都適合同一種招式或打法。自己的身形和體重以及對手的身形和體重在比試時也會帶來不同的效果，總不能在對付比自己高的敵人和比自己矮的敵人時都是同一招和同一個戰法。

沒有一種招式可以在所有情況都見效。倘若真要將之應用到多種場景，要麼就要利用不同的戰術作相應調整；要麼就是該種招式本身，就蘊含著多種變化方式。完全一成不變的必殺技，只屬武俠小説和動漫裡的美好想像，現實中或許還是稱之為「拿手絕技」會比較合適，就好像不少拳擊和綜合格鬥選手都有標誌性的拿手招式一樣。只要把幾招熟練起來，不斷磨煉，發掘當中的各種變化，就一定可以無往而不利，甚至有天真的會被美名為「必殺技」。

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