並非單為禮器　研究證歐洲青銅時代劍擊技術區域轉移

青銅時代的兵器，堅韌度不如後來鐵器，容易損壞。所以有爭論說青銅時代的刀劍，只是禮器用在儀式上，就算是用在戰鬥，都只是打刺戮動作，減少揮劈損耗。考古學家最近在《考古學方法和理論期刊》發表研究成果，當中測量青銅劍在模擬戰爭實驗中的微小彎曲和凹陷。研究人員發現，劍對劍的碰擊接觸是中晚期青銅時代戰爭的「重要部份」，隨著時間推移，這種特定而巧妙的動作從一個地區傳播到另一個地區。

「不同於斧頭、長矛和弓箭，劍最原先純是用來殺人。」

斧頭用來砍木，長矛和弓箭亦可用來打獵，而劍則是從打造開始目的就是用來攻擊人。研究負責人、德國哥廷根大學考古學家Raphael Hermann表示，由公元前1600年至公元600年，歐洲各地廣泛使用用銅和錫混合而成的青銅劍，這種金屬比鐵制武器柔軟，也更難修復。所以青銅時代的武器和相應戰鬥技術必須適應這種金屬特性。「如果你用笨拙的方法來用它們，你會把武器毀掉。」未有參與該研究的愛爾蘭都柏林大學考古學家Barry Molloy表示。

只用來刺擊? 非也

因此，有部份考古學家認為青銅刀主要用於儀式。他們認為戰士會根據青銅金屬的限制來調整他們兵器技術，或者青銅時代的戰士們會避免刀劍交錯以節省武器耗損。Hermann表示「若果劍只是用來刺擊對方腹部，你不會在劍上看到任何攻擊耗損痕跡。」

為驗證這個假設，Hermann和同事們讓兵器匠鑄造了7把青銅劍。然後，他們系統地記錄了一系列預先設計好的刀鋒對刀鋒、盾牌對長矛擊打留下的痕跡。Hermann說：「但這不是真實戰鬥，似乎少了點怎麼。」

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當Hermann還是英國紐卡斯爾大學的一名研究生時，他招募當地一所學會成員，這學會致力重現和教授中世紀歐洲的戰鬥風格。Hermann要求他們使用中世紀戰鬥手冊中所記載之動作，與青銅劍複製品對決。在用高速攝像機記錄戰鬥次序後，研究員記錄了每次碰撞後青銅劍留下的凹痕及其類型和位置。

研究團隊將特定佩帶模式分配給特定劍步和組合。Hermann表示，如果這些動作在青銅時代的刀劍上留下了同樣獨特的痕跡，那麼青銅時代的戰士很可能也使用了這些動作。例如，用一種被中世紀德國決鬥者稱為「移位」（Displacement/德文：versetzen/為控制和支配對手的武器而鎖住劍刃）的技術動作，在仿製青銅劍上所留下痕跡與青銅時代意大利和英國劍上的明顯凸起完全相同。也就是說，當時青銅時代的戰士已有使用這些技術。

是次研究有模擬打法測試。(Youtube/Science Mag)

意國比英國早幾世紀有「移位」技術

接下來，Hermann和同事們把110把來自意大利和英國青銅時代的劍放在顯微鏡下，記錄了超過2500個磨損痕跡。他們發現磨損模式與地理和時間有關，這表明幾個世紀內形成了不同的戰鬥風格。例如，直到西元前1300年，「移位」動作才出現，而在意大利出現的時間比英國早幾個世紀。

Hermann表示，因為每把劍上的標記都是一致，這表明戰士們不是隨意揮舞手中配劍，而是應用了熟練的技術。曾參與該研究的瑞典哥德堡大學考古學家Christian Horn對此表示贊同。他說，這些實驗提供了定量證據，證明了考古學家們只能推測的東西。

Molloy表示該研究為研究古代戰爭提供了一種嶄新而個性化的模式。「我們只是最近才開始把這些青銅劍更多的視為個人財產，並研究個人實際是如何使用武器。這是一個轉捩點，研究讓我們知道哪些動作可以避免，而用青銅劍時有何風險，這表明當時人在巧妙地使用青銅劍。」

編按：由於版權所限，很多研究圖表、握劍方式、技術推論和兵器使用部位分析圖表未能於本文列出，有興趣閱讀原文報告讀者可按此。

資料來源：Science Magazine

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