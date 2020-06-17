泰國最大宗疫情群聚個案　軍方開除涉事泰拳賽場館官員

今年三月於泰國曼谷Lumpini Stadium舉行的泰拳賽，造成219人因參與或觀戰而感染到新冠病毒，為當地最大宗群聚感染個案。事隔兩個多月，體育館主事管理職員因未有盡職責把關而遭開除，而當日賽事主持人在得悉感染病毒後，第一時間發布消息讓公眾知悉並緊急喚起衛生部門關注，亦獲WBC頒予感謝狀以表揚他對防控疫情貢獻。

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曼谷Lumpini Stadium為泰國著名拳賽場館，是泰國軍方其中一個投資收益項目，並由官方派員管理。6月4日，泰國首席軍事檢察官Lt. Gen. Burin Thongprapai表示，研訊委員會裁定體育館負責管理官員忽略對疫情防控，並在人群緊密聚集下，容許於3月6日賽事繼續舉行，終釀成是次最大宗群聚感染，故正式開除涉事官員。而體育館主席兼軍方福利部首席官員Maj. Gen. Rachit Aroonrungsru，雖然未有解僱，但已調去較次要位置，並會留任至本年九月退休。

是次事件由當日大賽主持，泰國著名拳手兼演員Matthew Deane Chanthavanij敲響警號，他於3月13日第一時間在社交媒體公布自己感染病毒的消息，亦是泰國首位受病毒感染名人。他主動公布消息對社會造成極大震撼，吹哨事件喚起泰國衛生部門大規模追蹤參與拳賽人流去向，涉事場館亦馬上宣布延期所有賽事，雖然活動受感染人數仍不斷大幅上升，但若非Matthew Deaney敲響警號惹起衛生部門介入，這次群聚個案可能會有更多人受感染。

Matthew Deane和妻子於五月下旬獲WBC頒發Heros of Humanity獎項，以表揚他們主動提醒群眾做好防疫保護，以防止病毒蔓延。Matthew Deane得獎後表示，他當日公布自己受到感染，是因為要盡公民責任，他相信其他人在他的位置也會這麼做。「若果我提出警號能喚起群眾關注防疫，這是我樂見。」

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IFMA辦虛擬泰拳錦標賽

因為疫情關係，為了避免群眾聚集，IFMA(International Federation OF Muaythai Associations)公布2020年會於全球舉辦網上虛擬錦標賽(IFMA Virtual Championship 2020)，項目分為Wai Kru、Shadow Box、Max Fit和Aero Fit，賽事詳情將於稍後公布。

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