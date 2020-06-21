化兵為拳｜武術的實用主義：道理不是靠罵得來　認清目標才能進步

關於「化兵為拳」的討論，其中一個質疑是「這種詮釋是否套拳原初的本意?」但其實「本意」除了無從稽考之外，在武術發展這個脈絡之下亦不重要。因為只要是「最佳詮釋」，就是「正確詮釋」。這篇文章嘗試先以虎鶴雙形中的「羅漢曬屍」作例子，說一下不同詮釋之下，如何找到「最佳詮釋」，再說一下「師傅說」的問題。

先作回顧

在此篇文章前，可以看以下的文章。這些文章都以不同角度，講述了兵器與手法的傳承關係，以及「化兵為拳」想法的例子。

【MMA·詠春】「斬頸等於完結」：談談傳統武術與武器的關係

化兵為拳｜兵器與手法：由脫槍成拳到頂肘為盾 詮釋力強弱是關鍵

最佳詮釋就是正確詮釋

對這種說法的其中一個質疑，是「這種詮釋是否套拳原初的本意」。說真的，除非有史書寫明，否則很難確認該套拳本來是否「脫兵為拳」，還是本來就是拳術、摔技、或健身作用。而中國的武術記載，大多都已是明清時期，文字傳承就更難找到證據。

不過，想在此提出，「是否本意」在武術中其實並不是那麼重要，武術是很「實用主義」的：

理論只是對行為結果的假定總結，是一種工具，是否有價值取決於是否能使行動成功

重點在於這個詮釋的「效果」，是否達到自己想要的「目的」，而是否「本意」除了無從稽考之外，在這個脈絡之下亦不重要。

(圖片擷取自http://bit.ly/2hOrKaA)

舉個例子，虎鶴雙形中的「羅漢曬屍」，直接看起來是打擊技或者反擊技，這在不同電影(甚至在《蝙蝠俠：黑夜之神》中蝙蝠俠也用了相似技術......) 和教學中都可以看到：

而空手道中也有類似的動作(畢竟空手道與中國武術淵源甚深)，而按Karate Culture的詮釋，則是一招抓衣摔技。

同時在訪問時，也有跟洪拳習者討論，按他的說法，這技術在他看來則是和羅漢拳中的伸展動作有關，所以此動作是個拉伸動作。

但與其問以上哪個是「正確」詮釋，不如問哪個是「最佳」 詮釋。關於打擊技，除了發力及距離問題，亦難以找到set up(前設)及follow up(後續)的動作；關於反擊技，可以使用的場合太少，單手接或防禦上方攻擊也太危險；關於摔技，則是有正式柔道比賽中成功的例子，加上動作相似（例如打出後手腕有扭動，而非手背向天，假如是打擊技的話手腕應該不用扭動）；而伸展動作則是有其作用，但有很多其實動作也可以做到相同效果，是否需要放在套拳中就存疑。

因此，這代表在未找到更好的技術銜接與發力方式前，「羅漢曬屍」作為打擊技的「解釋力」最較低，而作為摔技則較高，所以不妨在摔技中多作發展。不過，假如未來有更好的技術銜接與發力方式，大大增強了「羅漢曬屍」作為打擊技的能力，那麼到時「最佳詮釋」就是打擊技。

當然，如果你從事考古工作，或者單純追求「當時如何」，那麼「原初的本意」的確重要。另一個「原初的本意」值得被尊重與尋找的原因，是當時的那個詮釋可以幫助現時的某些技法。但這又回到以上的討論去。

所以關於「中國武術套拳中的手法，其實很多是兵器手法」，只要詮釋夠強，就該被視為正確。甚至可以更激進地說，就算有古代武者追越到現在，說某手法是徙手技術，但我們發現在兵器更好用時，此手法都應該用於兵器當中。

同時亦如轉載自「二刀流」的文章，當中指出有很多拳師正在努力把這些技法變成拳術，這種嘗試亦非常令人尊敬與支持，而這種嘗試正是建基於，這些師傅意識到某些手法在徒手時不好用，或者知道那些技術就是兵器手法。

由「二刀流的刀鞘」所選寫的文章，淺釋了中國武術由兵器技術轉化成體術時所碰到瓶頸，非常值得大家討論。

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以槍入拳：談傳統武術從兵器技法演化到純體術｜轉載文章

再說一遍，武術技術發展，在於「效果」是否達到自己想要的「目的」。而當意識到自己的長處與短處之後，就該作相應的行動。

「實際嘗試」與「進步創新」必須同時進行

順著「中國武術的手法，其實很多是兵器手法」這思路，除了「知道」此事以外，還有什麼可以做?

簡單說，就是不論向兵器還是拳腳方向發展，都要實際交流嘗試。

有些人滿足於這個層面，認為得知「中國武術的手法，其實很多是兵器手法」後，每當受到挑戰與疑問，就可以退到「這些手法是兵器手法」這個解釋，然後就沒有然後了。

就算得知這些手法是兵器手法，但假如從來沒有拿過兵器，你是不懂如何運用該兵器的。除了刃筋(切入角度)，兵器對打與拳腳對打的差別也很大，拳腳有抗打可練，兵器就沒有抗打可言。因此，雖然「如何先擊中對方的同時不被對方擊中」在拳腳和兵器中都適用，但在前者仍可「硬食」，後者就不可以，當中有著質性差別，故此技法亦有差別。因此知道徙手套路技法就以為自己知道兵器用法，其實就是「不忠誠面對」自己。

當得知「中國武術的手法，其實很多是兵器手法」，最好的引證做法是拿起兵器嘗試一下，或者會立即發現十分順手，甚至透過練習兵器，進一步體會動作當中的含意。

外國有大量的兵器比賽，HEMA就提供了一個十分好的例子，證明兵器對練可以同時「史實」及「創新」，同時又安全又可以把技術運用出來。其實內地與台灣均有玩中國武術的人，不斷和HEMA的人交流兵器心得，當中大家都會有所得著。香港亦有類似的交流，例如千月堂和英靈歐洲武術會就因武博結緣，之後舉辦了交流活動。雙方都表示在對方武術體系和練習方法上獲益良多，甚具啟發。

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+ 6 + 5 + 4

回到二刀流的文章，作者指出有很多拳師正在努力把這些技法變成拳術。這個轉變過程必定是困難、任重道遠的，當中亦有新技術的加入，舊技術的揚棄，因此就更不應害怕失敗。在轉變的過程中也有不同的發展方向，例如究竟是在現有的搏擊運動模式/架式中，融入一些特別的技術? 還是由發力開始改變? 還是跳出來制定一個又被廣泛接受，又有門派特色的比賽? 這些都是純技術以外要思考的問題。

舉個例子，如黐手訓練，假如用在拳術上，就會有如何距離的問題，解決方式有很多種，例如學習一些補助技術、或者加強黐手那短時間內可以做成的傷害、甚至把黐手技術放在寢技戰，但不論如何，都應思考嘗試。

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【黐手合集】如何控制距離為重要任務 作兵器訓練亦有可能？

如果是發展自衛技術，亦要考慮那一種練習最為合適。在此並不否定某些技術是很危險而且很難練習的，例如總不能叫學生對練插眼吧? 只是，某些技術不能用，因此就完全拒絕對打練習，就是一種「不當二分」。彷彿在練習時只有「打殘對方」與「完全不打」兩個選擇，而兩者中間其實存在著一段相當大的距離，讓人作出某程度的對練與嘗試。

當然，如果發展方向是更傾向文化本源、藝術、修行及養生等的方向，例如某些太極班、日本的居合道及弓道，那樣就可集中在文化界與健康界別的發展，甚至與其他藝術形式合作，例如《中國舞蹈與中國武術之交互研究與成果呈現》等的計劃。

重點是，認清自己的身在何方，以及要向那個方向進發。

「師傅不是這樣教的」

假如有讀者認為，「師傅不是這樣教的，所以我不認同」，這沒有問題，如果你學武就是為了不差分亳地複製自己師傅的動作的話，這是個人選擇，值得尊重。但也必須在此說句，你跟你師傅的體格、性格、環境文化背景不一樣，你沒可能100%複製自己師傅的動作，而你師傅亦並不是在21世紀今天的環境下練武的，你現時學武面對的問題與挑戰肯定亦跟你師傅不同。

只是，如果有讀者認為，「師傅不是這樣教的，所以這就是錯」，那這種想法就有很大問題。師傅當然需要尊重，但再次提出這一點，武術及搏擊非常實用主義，「用得到、有效果」就是好，「用不到、沒效果」就是差，所以嘗試及改良到自己合用都是必須的。不要強迫他人接受自己的一套，也不要固步自封，認為自己一套就是「絕對正確」。

其中一個壞例子就是內地一位師傅，拍了一段2分50秒的短片，回應八極拳與刀盾的疑問。不在此貼出來浪費大家時間，片的內容就是介紹了自己的傳承，然後問「這個想法是來自哪位老師的?」、「是你自己想的?」，雖然沒直接批評他人，也說這樣想法「好」，但簡單說就是連自己思考一下都沒有，看到不同己見，就問人師傅是誰。給人的感覺就是暗指自己有傳承，人家無，自己學的才是「正統」，所以自己高人一等。正正是這類人，拖慢了傳統武術的發展。彈幕有一句回得好：「人典型的理性思辯能力全無，聽話的乖學生」。

看到有懷疑的地方，可以發問、可以解釋、可以分享、可以做實驗，道理不是在鍵盤上打「我對，你錯，你是垃圾」就有的，這樣除了不能說服他人，也只顯出自己的自大無知，就算真有道理也沒有人會接受。

學武最重要就是「忠誠面對自己」，問問自己學武是為了什麼「目的」，再想想自己的訓練是否能幫助自己達到想要的「目的」：只要是「可以」就是「好」，只要是「不可以」就是「不好」。

回到最初，你師傅是你師傅，你是你，那你學武是為了什麼？

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