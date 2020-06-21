【WWE】Jeff Hardy被安排做出超不雅動作　FOX決定刪除相關畫面

以劇本掛帥的WWE，居然也有「玩出火」的時刻？為了宣傳WWE的年度盛事Backlash，大會在早前舉行的SmackDown期間，特意安排了兩位選手Sheamus及Jeff Hardy到場「互相挑釁」。Sheamus要求對方必需立刻當眾進行藥檢，才有資格簽下Backlash的出賽合同。結果Hardy突然之間向Sheamus作出不文舉動，導致FOX電視台決定在西岸播放節目時，剪走相關畫面。究竟Hardy做了甚麼……

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「激到__，總好過被人__」

Hardy與Sheamus二人之間的對壘，在幾個月前便開始舖排。當時Hardy剛剛傷癒復出，Sheamus便率先開腔指WWE花太多時間落一件廢物（Junkie）身上。之後他又「裁贓」指控Hardy曾經在干犯肇事逃逸，期後Hardy很快便證明了自己「清白」。

在今個月12號的SmackDown，兩人正式踏上摔角台對峙，為稍後舉行的Backlash造勢。Sheamus要求Hardy必需當眾進行驗尿，並繼續用言語嘲弄他。Hardy回應說道：「我突然想起了一句俗語：被人激到滲尿，總好過被人撥尿（sometimes it's better to be p***ed off than p***ed on）」。之後便將手中的大瓶尿液砸向Sheamus，震驚全場。

Here’s the clip of Jeff Hardy throwing is urine test onto Sheamus.



Considering this is likely Jeff Hardy’s last WWE run I doubt he wants to be in p*ss throwing segments.



The sooner this angle is over the better. This was bad.#Smackdown pic.twitter.com/Afi48yeItw — WrestleNews365 (@365Wrestle) June 13, 2020

結果這段劇情顯然超出了電視台的底線。按著名職業摔角評論人Dave Meltzer轉述，FOX電視台的高層認為今次安排，違反了他們的廣播守則，決定在西岸播放今次SmackDown時，移除有關畫面。

而對WWE的忠實支持者來講，今次的劇本也實在太過嘔心。不少人紛紛在社交媒體留言，表明並不喜歡這種低級趣味。

又多一個離開的理由

隨著Hardy與WWE的合約即將到期，很多人認為Hardy很快會離開WWE，他本人也流露出濃濃的去意，並表明這次復出是他的「最後機會」（this is my last chance to get it right）。

對於Hardy的感受及遭遇，很多摔角迷都予以同情。畢竟自他復出以來，WWE就屢屢安排他擔當負面的角色。經歷過今次撥尿劇本後，似乎Hardy的離開已經是時間問題。

自復出以來，Jeff Hardy就屢次遭到WWE的不人道對待。經歷今次潑尿事劇本，看來他離開只是時間問題。

【點擊圖片，了解摔角迷對今次事件看法】

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