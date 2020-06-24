泰臣批UFC選手永遠不會比職業拳擊選手賺得多　Jon Jones隨即叫戰

UFC輕重量冠軍Jon Jones之前因為拳酬的問題而與UFC主席Dana White隔空罵戰，並揚言直接退休。而上周，前世界重量級拳擊冠軍泰臣 (Mike Tyson)就在一個訪問中表示Jon Jones如果想賺取超級拳酬，唯一辦法是與他打一場超級賽。對於泰臣的「提議」，Jones表示非常樂意與泰臣打一場拳擊賽，但泰臣要承諾之後跟他打多一場綜合格鬥賽。而為表敬意，Jones說會保證泰臣能完好地離開格鬥籠。

泰臣自年初起開始接受教練Rafael Cordeiro的訓練，讓體態好了不少。圖片來源：https://bit.ly/2W8XhsA

在近日一次的訪問中，泰臣談及了其中一個UFC選手一直在面對的薪酬問題，就是即使是綜合格鬥賽中最頂級的選手，其拳收入也遠比職業拳擊的頂級選手低得多。泰臣認為，Jon Jones無疑是有史以來最偉大的綜合格鬥選手之一，但他也要對上像泰臣自己這樣的拳擊手才可以獲得真正豐厚的薪酬。

聽清楚，UFC比拳擊更受歡迎，對吧？有更好的收視，對吧？但 UFC選手永遠不會比一流的拳擊選手更富有。若說要賺到一億美元的拳酬，Conor McGregor要與Floyd Mayweather對賽才獲得那個薪酬。就算Conor跟Jon Jones對賽也不會有那個數字。Jon Jones想賺到那種超級拳酬就得跟我比賽才成。 泰臣

泰臣的評論可能是半開玩笑，不過在他早前表示會打一場慈善賽並積極訓練後，甚至連另一位前世界重量級拳王荷里菲特(Evander Holyfield)也宣布復出，表示不介意與泰臣一戰，讓泰臣到底會和誰一戰成為一個大謎題。

讓泰臣復出慈善賽話題炒得更熱的荷里菲特(右)。圖片來源：Getty Images

當然，以泰臣的年齡要與Jon Jones一戰的可能性實在不大，不過Jon Jones卻把握機會，在社交媒體上向泰臣進行「挑戰」，表示自己願意與泰臣來場拳擊賽，假如泰臣願意之後與他來場綜合格鬥賽，並語帶相關的用上「真正的搏鬥」(real fight)一詞，暗示拳擊並非真正的搏鬥，以回應綜合格鬥不及職業拳擊的說法。

泰臣 - 如果您承諾之後會在八角籠中與我來一場真正的搏鬥，我會與你在擂台中來場拳擊賽。而因為我非常尊敬你，我會保證你的手手腳腳會完好無損。 Jon Jones

Jones之前因爲與Francis Ngannou的超級賽因酬金問題而被UFC在正式擬議前就已經被決定終止而大發雷霆。但Dana White就反駁指Jones要求的拳酬金額猶如重量級拳擊手Deontay Wilder在今年2月再戰 Tyson Fury 時的3000萬美元。不過Jones就反擊表示自己從來沒有為拳酬提出一個金額，並指自己的拳酬連Deontay一半的一半也沒有，如果Dana覺得他不值錢，可以直接與他解約，他隨時可以交回自己的UFC輕重量級冠軍腰帶。

Jon Jones曾經是UFC最年輕的冠軍。圖片來源：Getty Images

【資料圖片】

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