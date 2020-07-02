【UFC】最新宣傳片出爐　揭開UFC格鬥島神秘面紗

還有一個星期多，位於阿布扎比亞斯島（Yas Island）的UFC格鬥島就會正式揭幕，由7月12日舉辦的UFC 251為UFC的格鬥島系列打頭陣。由於在格鬥島確實的地點公布後，UFC就沒有再發放更詳細的資料，讓即將舉行的UFC 251充滿了神秘感。不過早前UFC和Dana White就終於發布了兩段新的宣傳影片，為島上的設施提供了更多細節。

爲了在疫情下保持比賽的進度，UFC先在自己於拉斯維加斯設立，具備錄影設施的UFC Apex中舉辦了五次賽事。但因爲拉斯維加斯的比賽暫時只能容許在美國居住的選手參賽，爲了有更多的外國選手能夠出賽，UFC將會在15天内於阿布扎比的亞斯島舉辦四個大會。

這個被稱爲「UFC 格鬥島」的計劃在4月就已經開始籌備。雖然早期的消息指是會由UFC出錢購買一個私人島嶼讓選手進行對賽，但現時的UFC 格鬥島將會和阿拉伯聯合酋長國阿布扎比合作，在阿布扎比中著名的亞斯島創建了一個約10平方英里的安全區，只讓與UFC賽事相關的團隊居住和活動。

宣傳片清楚列明亞斯島上UFC格鬥島的各個區域。圖片來源：UFC Facebook https://bit.ly/2VUb5Xp

格鬥島設施正式披露

在地點落實後，雖然Dana White間中會在社交媒體上透露一點島上設施的資訊，但整體還是只有小量的資料流出。不過最近數天UFC就陸續發布了兩條UFC格鬥島的宣傳片，片中顯示了格鬥島的地圖、醫療設施、比賽場地和基礎設施等。

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自從格鬥島的地點宣布後，Dana White曾説過格鬥島上的海灘會有一個八角籠，並放了在宣傳海報上。而從最新的宣傳片和Dana White在社交媒體的相片中也可以見到Dana White兌現了他的承諾，真的在海灘上放了個八角籠！

UFC暫時還沒有指出這個海灘八角籠的用途，但在四周佈置來看，這個八角籠應該只是供選手消閑和是作傳媒訪問使用。

Dana White一直宣傳的海灘八角籠。圖片來源：Dana White Twitter https://bit.ly/2Bn8oXj

UFC 251超強陣容

UFC將會於7月12日、15日、18日和25日在亞斯島上舉辦四個UFC 格鬥島大會。

在格鬥島打頭陣的會是7月12日的UFC 251。當中將會帶來三場冠軍戰，包括由Max Holloway再戰Alexander Volkanovski爭奪145磅羽量級冠軍寶座、Kamaru Usman為自己的170磅中量級冠軍寶座迎擊Gilbert Burns，以及Petr Yan與Jose Aldo爭奪由Henry Cejudo懸空了的135磅雛量級冠軍寶座。

UFC 251宣傳海報。圖片來源：Wikipedia

除了三場冠軍外，UFC 251的重點賽事還有Jessica Andrade對上Rose Namajunas，勝者將有很大機會挑戰現時冠軍張偉麗，而Amanda Ribas則會出戰Paige VanZant。

而除了UFC 251初賽陣容外，UFC也已經公布了餘下三個大會的主賽事及其陣容。

7月16日- UFC Fight Night: Calvin Kattar vs. Dan Ige

7月19日- UFC Fight Night: Deiveson Figueiredo vs. Joseph Benavidez 2

7月25日- UFC Fight Night: Robert Whittaker vs. Darren Till

詳細陣容可參考UFC官方賽事資料。

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