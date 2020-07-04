【偃月刀】惡搞女友變「關公」遊商場　其實那柄並非關刀……

早陣子互聯網流傳一段短片，某男子趁女友在傢具店熟睡時，將膠水塗在一柄大刀的手把位，再拿女友的手按上去。待她醒來之際，只得茫然地提著大刀在商場裡「巡遊」，被網友笑稱「關公再世」。 其實嚴格來講，那把並非是關公所用的「偃月刀」……

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一覺醒來變武聖

片段只長11秒時間，乃微博主「萌萌噠的逗趣日常」所製作的搞笑影片。甫開始便見到藏在鏡頭後的男友，將膠水塗在一條柄大刀上，然後再悄悄地拿起女友的手握上去，當時她仍在傢具店內的示範床熟睡。

接著鏡頭一轉，商場裡的人紛紛向她投以奇怪目光，原來她已經與大刀「密不可分」。還有帶著孩子的男人說道：「姐姐是哪武林高手？」，場面十分逗趣。

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關刀與斬馬刀

有網友笑稱，女友提了大刀之後，就像「關公轉世」般。而在新浪的網站上，亦是以「女友就提着關刀逛了一回商場…」作題。

事實上，雖然「青龍偃月刀」被《三國演義》的關雲長所用而聞名。但按照史實，長柄的大刀在三國年間仍未盛行，關羽當時配備的兵器，應為環首刀以及矟等刺擊型的長兵器。

至於「偃月刀」一詞，則可見於北宋《武經總要》中的「刀八色」。「刀八色」乃當時軍中流行的八種刀具，而「偃月刀」（書內寫法為「掩月刀」）便位列其一。

「偃月刀」在史實中的圖式，最早見於宋代。（圖片擷取自https://bit.ly/3dYulsI）

依照《武經總要》的圖譜所載，「掩月刀」長柄、刃厚，刀鋒處往內彎，形成四份一圓形的弧度。刀背位置開叉並構成一個裂口，未知是否能用以夾鎖敵人的兵器。

由此說來，女友被膠水黏上的刀器，其實並非偃月刀。蓋因它的鋒口並沒有內扣成圓，而是只有輕微的孤度，其刀背亦沒有開叉。故此，該刀的制式應當比較近似明代流行的長柄斬馬刀。

在明代劉效祖撰寫的《四鎮三關志》中，便有一幅記載了斬馬刀外形的圖譜，與女友拿起的刀具確實更為接近。而在同一張圖裡面，亦另外收錄了一種名為「關刀」的武器，應當便為掩月刀的代稱。足見掩月刀與斬馬刀確實是兩種不同的長柄大刀。

再世鄭成功？

有人認為，宋代岳飛在抗金時所用的「麻扎刀」，便是這種斬馬刀的原樣。因為在《大明會典．軍器軍裝一》中，便明確寫有「麻扎斬馬刀」的字樣。據聞鄭成功麾下的「鐵人軍」，便是配備了這種款式的「雲南斬馬刀」，依照荷蘭人揆一（Frederick Coyett）的回憶錄，當時鄭軍士兵都揮動著令人望而生畏的兵刃，裝在半人長的木棍之上。

雲南斬馬刀，依照荷蘭人揆一（Frederick Coyett）的回憶錄，當時鄭軍士兵都揮動著令人望而生畏的兵刃，裝在半人長的木棍之上。

或許，稱女友為「再世鄭成功」更加適合。事實上我們都知道，被整後的女友，氣勢也絕不會輸過任何武將呢……

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