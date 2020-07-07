【香港書展】李小龍會設展　一睹從未曝光展品

今年是李小龍誕辰八十周年，香港書展將與李小龍會合作，於會展3樓文藝廊設有「不朽巨龍: 李小龍傳奇80載」展覽，展出多件珍藏，部份展品更從未曝光。

一代巨星李小龍是著名動作演員，於六十年代香港影壇橫空出世，拍了四部半武術電影，震撼國際影壇，並將功夫文化風靡海外，掀起全球浪潮。李小龍雖然英年早逝，但除了影視作品無遠弗屆的影響力外，由他所創立之截拳道，並從武術中提煉出的哲學文化，都對當代武術文化和發展帶來巨大和深遠影響。

今年香港書展將與李小龍會合作設展，更請來李小龍會會長黃耀強、導演章國明、資深收藏家吳貴龍和演員歐錦棠到場，分別舉辦兩場講座，分享對李小龍人生哲學的體會：

講座名稱：三個人的李小龍故事 講 者：黃耀強、章國明、吳貴龍 日 期：18/7（六） 時 間：上午11時30分 至下午1時 地 點：灣仔會展會議室S224-225

講座名稱：李小龍 · 功夫熱 · 香港武術文化 講 者：黃耀強、歐錦棠 日 期：20/7（一） 時 間：下午2時30分 至4時 地 點：灣仔會展會議室S224-225

【資料圖片】

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