少林寺推出時裝品牌　商業化操作屬創意還是消費傳統？

6月21日，內地品牌特步與少林功夫非物質文化遺產傳承人，在河南嵩山舉行活動，並展示了該品牌與少林聯名的系列產品。「 少林」作為一個商業品牌已非新鮮事，這種合作未來只會愈來愈多，不過這又是否對武術圈有利？

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聯名系列產品

按中國新聞網的報導，活動「在當晚8時拉開序幕，開場篇章『佛教中國化之路與功夫服裝演進』，展現了1500多年來僧服的變化。之後，32位少林武僧出場，展示了少林功夫的博大精深，而後是小武僧出場，體現了少林文化的代代相傳。再之後就是19位兒童模特身著特步兒童-少林聯名功夫系列亮相。」

破迷思還是繼續使用文化符號

【武備志】曾多次撰文，說明少林、武當確實有其武術傳承，但它們的影響力其實更像一個文化符號，而不是真正的「共祖」。而且少林寺的武技，按照俞大猷的《劍經》所述，及至明代嘉靖年間，少林寺僧已經「真訣盡失」，倒是經由俞大猷向寺僧教授武之後，才讓少林寺的武技重上高峰。

民國時期的知識分子唐豪，曾經撰寫過一部《少林武當考》，嘗試以史實材料，力證中國武術與少林、武當無關。但在各式民間故事，以及武俠文化的對沖底下，許多人依然認為大部分的中國武術流派，均可上溯至少林、武當。而部分武術界人士，亦繼續追奉武當張三丰、少林達摩為自己祖師，至今不衰。

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這次品牌的聯承，在商業上當然沒有問題。正所謂「搵食啫、犯法牙」，只要不作害人之事，亦不是欺騙他人，大概所有人都可以，甚或已經在用某些文化符號來賺錢，這是現實，亦是正常之事。

但其實反過來看，這次聯承除了是繼續用文化符號作商業活動之外，亦可以是個良好的契機，用來破取武術迷思，讓人意識到少林也是個普通符號，與其他聯承單位無異。更重要的，是讓大家認清武術在現代的務實面向，而並非什麼神秘事物，其實也是好事。

只是，現時少林因為小說與電影，成為一個夾雜了史實與幻想的特殊武術文化符號。而這亦大概已為定局，這次活動中特步集團總裁丁水波就說：

少林功夫是中國傳統文化非常重要的組成部分，希望這次中國千年功夫文化與中國體育精神的相遇，能夠把他們向更多年輕人傳遞，同時少林功夫蘊含的中華文化基因與精神內核，也與特步的品牌精神相得益彰 — 特步集團總裁丁水波

先不討論中國體育精神與普世體育精神的差別（或者他是指中國運動員的體育精神），「少林功夫蘊含的中華文化基因與精神內核」是什麼？是堅韌、努力、尊師重道之類？如果是的話，這些德性其他在中外武術中也可找到，並非少林獨有。

是佛學思想嗎？佛學或佛教在中華文化中當然佔一重要位置，但又與「商業品牌聯承」這件事有什麼關係？「商業聯承」此事本身就與本來是糞掃衣的僧衣和袈裟有點合不來。結果餘下來的，就是那些夾雜了史實與幻想的文化「底氣」。

當然了，藝術從來都是自由奔放的，而商業活動也是。如此看來，未來十年少林也會繼續以中國傳統文化代言人的身份，遊走於武術、商業及媒體之間。

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商業少林非一日之事

不論如何，從不同的事件可以看到，少林除了是個承載著某些價格觀的符號，更是一個 IP(Intellectual property) ，有其專利、商標。而少林進入商業世界，本來就不是今天的事。

1986年，其時尚未升任方丈的釋永信，開展了一系列的宣傳活動，包括成立武僧團、影視有限公司、實業發展有限公司等，將少林的武術典籍及傳統醫方公開發售。其中由他親自率領的武僧團，多年來走訪世界各地，曾在歐美地區牽起一陣少林熱潮。

近十多年來，少林寺的資產與日俱增，甚至一度傳出在澳洲興建度假酒店的消息。而在釋永信大展拳腳的時候，外界的批評也隨之而來。有人諷刺他為「少林CEO」，貪財好名的做法有違佛門教義，對此釋永信一律不置可否。

他曾在接受外媒採訪時提到，大眾對少林商業化的指摘純屬「誤讀」。例如門票銷售及部份的商業贊助，都是屬於公益性質。

其實以商業手法推廣武術文化，從來都不乏例子。港產的功夫電影、日本的遊戲動漫，以至當下各類型的搏擊運動，其實都是以商業掛帥。或許，少林的真正問題是，大眾看不到這些商業元素，在哪個層面保留了少林的傳統文化和佛教精神。他們認識到的，就只有一座不斷擴充經營的寺院。

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