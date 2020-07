史蒂芬席格｜被查理絲花朗指不懂搏擊　一代動作影星何以成犯眾憎

80年代著名動作影星史蒂芬席格(Steven Seagal)一直都是具爭議性的人物,而近日荷里活女星查理絲花朗(Charlize Theron)在接受訪問期間就突然無名火起,怒罵史蒂芬席格。

查理絲花朗。圖片來源:Getty Images

事源查理絲花朗在在為自己新動作電影《The Old Guard》接受訪問期間被問及如何為拍攝動作電影做準備時,這位參演出《Monster》、《Mad Max: Fury Road》、《The Fate of the Furious》和《The Huntsman: Winter's War》等電影的女影星就表示她會在晚上花時間在網上研究別人的武打影片。但她突然無名火起,表示經常在影片搜尋的過程中,會被推薦觀看史蒂芬席格的合氣道示範。而她對這些片段完全只有負評,並對史蒂芬席格這個人嗤之以鼻。

「我在晚上會上網觀看職業比賽或是一些搏擊片段作為自己的參考,但而你總會遇到一些奇怪片段,如史蒂芬席格在日本的古怪『搏擊』片段,因為實際上他不是在搏擊。」查理絲花朗解釋,「他只是過分地超重,然後在推開人。他超重得令人難以置信,並幾乎無法進行任何搏擊。你找來看看,絕對荒謬。他只是朝別人的面推過去。動作完全是預設。」

查理絲花朗之後再針對史蒂芬席格的往事,追加一句﹕「我完全不介意說他的壞話,因為他對女性很差,F*** you!」

今次並非史蒂芬席格第一次因為過往行徑,而受到女性的指控和抨擊。他除了曾被指拋妻棄子之外,史蒂芬席格也曾被多次被指控性侵和性騷擾,而這些事件也對他的星途有一定影響。

不一樣的動作影星

近年史蒂芬席格在娛樂圈的人氣已經大不如前,參與的製作大多是直接在影碟和網上發行,並沒有在戲院上映。但80年代末、90年代初的時候,史蒂芬席格確是一位受歡迎的動作影星。

曾鑽研合氣道多年,並學習劍道和空手道等武術,史蒂芬席格在電影中展現的都是一些近身的搏擊技巧,與當時流行的拳來腳往打鬥場面不太一樣。另外,史蒂芬席的電影一般以較暴力的手法處理,往往都是朝對手的要害攻擊而達到一擊必殺,而他的短刀搏擊場面也是當年罕見。

他早期當中比較著名的電影有《Under Siege》(1992)、《Above The Law》(1988)、《Marked For Death》(1990)等。

而雖然近年的史蒂芬席格胖了很多,但當年他其實也是風流倜儻的。

史蒂芬席格何以成爲犯眾憎

今次查理絲花朗的抨擊雖然來得有點突然,但史蒂芬席格在武術圈內犯眾憎也不是今天的事。因為他的出位言行,讓蒂芬席格與其它武術影星經常傳出不和。

早在1988-1992年期間,當時新晉的史蒂芬席格就因為說了一堆有關李小龍、羅禮士 (Chuck Norris)和同期參與全接觸空手道搏擊武術家的爭議言論,惹來了另一位武術影星Robert Wall不滿。Robert Wall聲言為了悍衛這些朋友名譽,不惜殊死與對方一戰,後來更與其他對史蒂芬席格不滿的美國武術家,包括「噴射機賓尼」(Benny Urquidez)、Bill Wallace、Jim Harrison、Richard Norton、Gene LeBell等,以「Dirty Dozen」為名組隊挑戰史蒂芬席格。

*延伸閱讀:【空手道】Robert Wall:三演李小龍電影 組隊約戰Steven Seagal

而在1991年拍攝電影《Out for Justice》期間,因為曾豪言他有合氣道訓練而不會給人以頸鎖弄暈,導致在場的柔道名人Gene Lebell親自出手測試。結果史蒂芬席格很快便給鎖暈,並有傳他在暈倒期間失禁。事後Steven Seagal極力否認此事,說 Gene Lebell是騙子。

二人的恩怨一直沒有解決。Gene Lebell 的後輩之一,前UFC女子冠軍Ronda Rousey也曾因這關係與史蒂芬席格對罵。最後,蒂芬席格表示願意接受Ronda的挑戰,但要在沒有觀眾在場的情況下進行,當然事情結果也是不了了之。

前UFC女子冠軍Ronda Rousey。圖片來源:Getty Images

與史蒂芬席格其他人的爭拗可參照:【合氣道】盤點Steven Seagal黑歷史 人人前踢都要你教?

史蒂芬席格的搏擊能力

史蒂芬席格是否能打,一直也是拳迷喜愛的討論議題,所以不少格鬥界名人也曾為此作答。

曾有一個拳迷問Bas Rutten,他與史蒂芬席格相比哪個較厲害。Bas Rutten這樣回應:「對不起,我會贏。我會掌摑他幾下,之後找住他的小辮子,賞他幾下頭鎚,然後把他摺在一起。」

MMA傳奇Bas Rutten。圖片來源:Getty Images

但也不是所有人都抨擊史蒂芬席格,厚道一點的人還是會對他留有餘地。

著名MMA評論員Joe Rogan就曾表示史蒂芬席格是一個合格的合氣道家,他對史蒂芬席格在合氣道家的修為上沒有懷疑。不過,Joe Rogan就補充他認為合氣道的實用性並不高。

而著名的巴西柔術和綜合格鬥傳奇Rickson Gracie也曾被問及史蒂芬席格是否一個合格的武道家。像Joe Rogan一樣,Rickson Gracie也表示史蒂芬席格是一位合格的武道家,因為史蒂芬席格有一套完整的武道哲學,對當中的細節有充份的了解。但Rickson Gracie也表示,武道家跟搏擊能力並不對等,Steven Seagal的搏擊能力如何,他就不清楚了。

史蒂芬席格最近其實已經比較低調,不知道今次查理絲花朗的言論會否又惹起一陣史蒂芬席格抨擊熱潮。

