【血滴子】中國古代最神秘暗器　電影作品加工成今日認知

香港資深編劇梁立人先生於7月11日離世，梁立人在亞視年代的名作《大內群英》深入民心，雖然在更早之前已有關於雍正弒父奪位的影視創作，但是因為電視媒介相對普及，《大內群英》讓雍正故事更為廣傳。當中尤其雍正與他所設特務機構，和與傳說最神秘暗器血滴子的關係，更成為人們茶餘飯後佳話。 這次便為大家介紹這款傳說中的暗器：血滴子。

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神秘血滴子與野史中的雍正

血滴子之所以神秘，是因為它並不見於歷史記載，而只流傳於清末民初的小說中。暗器的描述看似天荒夜談，但又繪形繪聲，名氣之大滿足很多人獵奇心態。血滴子最先見於《胤禛外傳》、《呂四娘演義》、《雍正劍俠圖》(童林傳)、《清史演義》等小說中。

野史相傳雍正(胤禛)弒父奪位，為了鎮壓反對勢力，於是設特務機構「粘杆處」，而又有說這個機構又名為「血滴子」，因為機構中人都以「血滴子」為暗器取人首級。有說這件暗器便是雍正首下大將年羮堯發明，而據《茅山奇談錄》則為茅山道人泉青所發明，為雍正用計偷為己用。雍正年間又大興文字獄，相傳「呂留良案」中，漢族文人呂留良因文字獄遭禍，其女呂四娘為父報仇，精研武藝，最終憑血滴子取雍正首級。

血滴子的形狀眾說紛紜，最廣為人知的說法是一種笠形或鐘形罩子，頂端繫有索鏈，罩子的開口外緣環布著一圈鯊鰭形鋼刀，使用時一手抓住索鏈，一手將血滴子拋向敵人，血滴子會像飛盤一樣不斷旋轉，套在敵人頭上，操作者則利用索鏈控制方向與收回，便可把對方首級割下。

以上有關血滴子的描述，都是近代影視創作人員根據晚清小說和民間傳說而創作，影響我們後人的認知。

九王奪嫡加上雍正登位後的高壓統治，令民間出現了很多以刺殺雍正為題的創作，血滴子的傳說亦是由此以來。（圖片擷取自https://bit.ly/2OoldmL）

有關血滴子的電影

七十年代便有幾套關於血滴子的電影，再加上電視劇《大內群英》渲染，令大家對血滴子充滿好奇，亦形成我們現在的認知。例如1975年由陳觀泰等人主演的《血滴子》 ，講述了清雍正皇帝為剷除異己，命令御前侍衛辛康研製神秘武器，可在暗地殺人。辛康通過街邊雜耍抖空竹、轉盤子，得到靈感研製出血滴子，這種武器能在百步之外，取人首級。所謂一物治一物，結尾主角馬騰也因雨傘，悟出了用鐵傘破解血滴子的方法，並在《清宮大刺殺》(1978)中發揚光大。

1976年，由王羽自導自演的《獨臂拳王大破血滴子》，則把清宮權鬥搬到到了江湖上。獨臂拳王俞天龍，不甘清庭暴政，大戰清庭鷹犬封神無忌。電影中，血滴子的外形略有改變，頂部改成了紅色，與清朝官員帶的帽子相似。另外使用者封神無忌是一個瞎子和尚，本片中還出現了一些新的破解血滴子的方法。

九十年代打後，例如1993年《東方三俠》和2012年劉偉強執導的《血滴子》，電影中血滴子大致設計都是沿用七十年代前人思路(當然還有《整蠱專家》中惡攪的忌廉血滴子)，這暗器造成如飛盤一樣，只要套在別人頭上一按機關，便可取下首級，而在2012年版電影中，雍正靠這暗器成立「皇家十二勇士團」，並以「血滴子」為代號。

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現實血滴子? 算了吧

早年《國家地理頻道》曾製作專輯談中國的十大暗器，節目中將血滴子排在第一位。還訪問了中國人民解放軍軍事學院研究員王曉春(音譯)，他認為250多年前清朝的科技，是絕對有能力造出這種暗器。但是，節目亦訪問了民間研究者和武術研究者，用他們結合文獻的研究成果，造出了一個一比一的血滴子來實驗。

血滴子模擬品。(網上圖片)

但正如節目中提及，可造到血滴子和能否有效運用血滴子是兩個問題。節目製作中邀請了武術指導楊肯，嘗試以拋擲和打筋斗凌空把血滴子套上敵人頭部兩種動作做測試。 雖然測試的動作設計認為在有熟練的訓練下，使用者若有很強的臂力和有絕佳準確度，血滴子殺敵是有可能。

但從當時影片可見，是在對方是假人不動的情況下，示範者試好幾次才能勉強成功一次，若以這標準來說，筆者對這暗器效用抱有極大質疑。

其實，在中國古代已有繩鏢這種可拋擲和回收的武器，筆者認為這或者是血滴子原型。而繩鏢的鏢形相對血滴子在重量上卻有明顯差距，只有大約300多克重量。亦因為不是太重，用者才能靈活施力，運用繩的摔勁做出擲拋遠擊、縮短近擊等動作。

要運用繩鏢，對用者有極高武藝要求，都是要經過長時間訓練才能使用。這類需長時間訓練才能有效運用的暗器，讓訓練成本大大上升，再者刺客其實用刀好像更實際。不過，很多人因為刺客只會執行重要任務，不會胡亂派出，是英中精英，單單這點就已讓後人為其添上無窮神秘面紗。

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