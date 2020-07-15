Conor McGregor｜嘴炮外的真正實力　使其成功的數個核心技術分析

昨日（14日）是Conor McGregor（康納·麥佳格）的32歲生日。Conor 四年前打破歷史記錄，成為史上首位MMA運動員進入「福布斯百大最高運動員」，若稱Conor為「當今最成功的MMA拳手」也絕不為過。 武備志趁著Conor McGregor的生日，乘機分析一下這位MMA一代巨星的數個技術特徵。

▍堪稱藝術的左拳：長距離拳擊 、反擊拳

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Conor在進攻拳擊時，擅長打出長距離的拳擊，營造安全距離的假象，繼而借助刺拳掩護趨前，以左拳擊倒對手。另一方面，遠距離的拳擊亦可以使Conor保有足夠的反應距離，好讓部署「最後殺著」。

（影片擷取自：YouTube，http://bit.ly/2xXQEwH）

增加後手打擊距離的方法有很多種，最簡單當然是後腳蹬地彈出。可是，這樣的話可能會落入對方的打擊圈內，單腳離地無法避開而遭到反擊。在Conor較早期對上Max Holloway時，便曾經因為進攻心切而衝前追擊下，反被Max踏後反擊。

為了能讓後手擊得更遠而不墜前失去平衡，Conor在架式上作出了數樣調整。第一，採用「正身反架」，使其左手能夠前置，縮短打擊距離，同時能讓左手採取較佳的直拳打擊軌跡，更可加快反擊拳的還擊速度。第二，馬步較大後腳前跟離地，讓重心分得較開，不易墜前。第三，前腳腳尖稍微內指，使髖關節受限於膝關節，較難前衝。

至於Conor最令人驚奇的反擊拳，重點在於極佳的距離操控、打擊時機和出手速度。「正身反架」讓後手能離對手更近；「馬步較大頭部前置」能避免閃避時上身過分倚後而失去重心，同時亦能誘使前方瞄準頭部來打擊；「後腳腳跟離地」讓他在後退或前進能借蹬地擊出左拳，並保持移動能力。可是這些表面技術都不足以令我們成為Conor，或者就跟Conor他自己所言：

我有技術，我有時機，我有精確性。當用上露指拳套時，只要有足夠的力度，正確的時機，人類的下巴不能承受。 Conor McGregor在擊倒Aldo後的新聞發布會中說

Conor之所以為Conor，就是他有過人的距離感和時機把握力，而這些並不是單單技術能夠做到的。

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拳好等於拳擊好？

▍拳腳配合的中距離打法

（影片擷取自：YouTube，http://bit.ly/2y1HX4g）

在他早期的比賽中，他確實較多用拳，但愈到後期，他就愈多使用踢技。而他多樣的踢技，也變成了他其中一個的招牌。很多時候，他會依靠踢技來創造機會，如對上Chad Mades時，他就使用不同踢擊攻擊對手，消耗對方體力；在最後更以拳踢混合攻擊對方身體，迫對方貼近籠邊，並令對方受傷及防守向下移，創造KO機會。

（影片擷取自：YouTube，http://bit.ly/2y1HX4g）

並不是明確踢中對手，或傷害到對手的踢技才有效果的，他有一些踢技，如跳踢、轉身踢或者大動作的前腳Hook kick（勾踢），都只是引誘對方反擊，或者作挑釁用。他亦常以前踢、前側踢等腳法，令對方維持在一定距離，好讓自己能夠部署自己擅長的反擊拳擊。

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又或是借助拳腳混用，令對方難以預判防守，就如Conor在UFC 246 擊中「牛仔」Donald Cerrone的那記高踢。Conor 在踢擊前先不斷伸出前手觸碰牛仔前手作試探，令牛仔不期然伸出前手應對。經過數次試探後，Conor 再次伸出前手，逮住牛仔前手有動作時，伸出後手接連高踢，令牛仔來不及防守。當高踢準確命中牛仔下巴時，在Conor 的打擊能力下，一切都已成定局。

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▍前手動作：掩護、防摔

（影片擷取自：YouTube，http://bit.ly/2O3AuMm）

正如大家所知，Conor最令對手苦惱的是他的左拳。為了能夠令左拳打得更準更遠，Conor經常善用前手動作作為掩護。前手動作跟McGregor是反架拳手有關，他的前手跟正架拳手的前手相當接近，若以普通正反架的應對方法，後手很難擊中對方。因此McGregor的前手經常伸出，抓握、撥動對方前手，甚至作出放鬆無力的拳擊，以分散對方的注意力及拍開對方防守。

（影片擷取自：YouTube，http://bit.ly/2xXQEwH）

Conor在混用「Jab Cross」組合及距離操控上，堪稱藝術。正如《Inside the Octagon》（27：50-30：42）所言，在對Alvarez的比賽中，Conor先打出一記長距離後拳，Alvarez側頭剛好避開。接著Conor再打一記刺拳落在同樣位置，讓Alvarez以為自己在安全距離之中。在這時候，Conor再以刺拳偽攻掩護踏前，正當Alvarez側頭閃避之際Conor左拳已經命中。在這個例子中，我們充分見到Conor應用距離假象的技術。

除此以外，在「BJJSCOUT」的分析短片中，他指出在Conor的防摔機制中，前手動作及觸碰感知佔上很重要的地位。Conor擅長以前手前伸作為屏障（Framing）或是感知之用。當對方趨前施展摔技時，前手可以在自己及對方之間爭取空間，或是推向對方頭部避免對手繼續趨近。假如Conor透過前手觸碰，感到對方沒有下潛的意圖時，他會以前手預測距離，再以後手作為打擊。

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▍附加技術：肩擊（Shoulder Strike）

肩擊相對少見，但其實這技術早已被Jon Jones、Anderson Silva等拳手在比賽中使用過，只不過因為傷害及效果不如Conor這記明顯，所以才不被重視。經過UFC 246 Conor擊倒「牛仔」Donald Cerrone一役後，肩擊這一技術將快速被普及。所以說，綜合格鬥的趣味在於它的技術就是會不斷推陳出新，上個十年的技術跟今日的技術已經大大不同，暫時還未有所謂「王道」打法出現。

正如Anderson Silva 對上Stephan Bonnar 的比賽中，在片段20秒左右位置，Silva 便在籠邊纏鬥時，跳起以肩撞擊Bonnar 的頭部。

（影片擷取自：http://bit.ly/2RCQns5）

又如Jon Jones 對陣Rashad Evans 時，他亦曾使出肩擊，並成功分散Rashad注意力及摔倒對方。

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這是令Conor 成功取得先機的關鍵技術，其威力之大，足以令牛仔對上Tony Ferguson時斷過的鼻骨再次受創，馬上流下鼻血來。

在UFC 246的情況中，Conor 在纏鬥時右手取得Overhook架在牛仔的胸前，左手架住牛仔的二頭肌上，兩手合起來有效維持住纏鬥距離而又不致太近。大家可以見到當牛仔擒抱失敗後，不斷繼續推前，希望縮短距離，但卻被Conor 以雙手形成穩固結構，順著後退。

Conor 維持著一定空間，並借助蹬腳發力使出肩擊，超出牛仔意料地擊中目標，令牛仔一時間不知如何應對，甚至擊中鼻子受傷。

以往一直被低估的肩擊將會馬上被普及。

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