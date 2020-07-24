【柔道】前港隊代表余建霆四式教學合集　真正的過肩摔如何施展？

柔道是世界上最受歡迎的競技運動之一，許多傳統的柔道招式，近年亦被不少MMA選手應用。例如Ronda Rousey便是八角籠上的著名柔道好手。 今次【武備志】邀請到前港隊亞運隊長「阿霆」余建霆，示範四個經典的柔道招式：肩車、掃腰、背負投、十字固。大家記緊練習前舖上軟墊或地蓆，做足安全措施！

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柔道技術：內股

肩車

「肩車」屬於手技的一種。按阿霆講解，施展肩車前要先做一個前破勢，令對手向自己的方向失去重心。我們則要順勢沉身，令肩膀向準對方的腰帶，然後雙腳伸直，將其凌空托起，再摔倒在地。

【點擊圖片，了解片中「肩車」的動作要點】

+ 5 + 4 + 3

掃腰

「掃腰」乃腰技，顧名思義是以腰作軸心的招式。同樣要先做一個前破勢，令對方重心向自己前傾。接著轉身提起對手，再用腳將其掃跌。

【點擊圖片，了解片中「掃腰」的動作要點】

+ 3 + 2

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柔道技術：掃腰

柔道技術：掃腰連絡技

背負投

「背負投」可算是柔道最經典的招式之一。動漫裡經常出現的過肩摔，便是描繪背負投。

與肩車一樣，背負投亦是屬於手技。兩者同樣要先做一個前破勢，令到對方向自己的位置失衡。之後立即轉身再蹲下，令重心低於對手，狀態如同用臀部頂頂住對手的盤骨。

當感覺到對方挨上自己背部時，就順勢向前鞠躬並提腳，頭部往左邊方向望去，扭動腰部。對手便會落蓆。

【點擊圖片，觀看片中「背負投」的動作要點】

+ 8 + 7 + 6

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十字固的機制與教學

十字固

十字固是現代搏擊運動常見的關節技，在MMA亦能經常見到。按阿霆講解，十字固的要點是先以大腿夾實對方手臂，確保其掙脫不了。然後將他的手臂拉直，慢慢近自己胸口，並把其拇指轉向上方，以此向他的肘關節施壓。

雖然這招並不屬於摔技範疇，但如果過度用力，會重創對方手臂。初學者必須在教練監督底下方可練習，並且留意清楚對手的反應。假如對方拍蓆，就要馬上鬆手。

【點擊圖片，點擊片中「十字固」的動作要點】

+ 6 + 5 + 4

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