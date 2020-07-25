【武編周記】「武德」非傳統武術專利　也不是迴避搏擊運動的藉口

傳統武術，素來都予人一種儒雅、守禮的感覺。相較之下，現今盛行的各類搏擊運動，動輒就會打至「頭破血流」，再加上宣傳時對敵我關係的刻意放大。結果拳擊、MMA等擂台競技運動，就慢慢在部分人心目中，變成了「暴力」的代名詞。 究竟現代的搏擊運動，是否就真的如此漠視「武德」？這種想法又是否對武德甚至武術本身的理解過於狹獈？。

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何謂「傳統武術」

開展討論前要先釐清一點，即本文所言的「傳統武術」或「非傳統武術」，純粹是按照一般理解下的「傳統武術」形態，而營造出來的對立概念，目的僅為方便讀者理解本文所旨。

事實上，泰拳、拳擊、摔跤等現今甚為流行的搏擊運動，其本質亦屬傳統武術，只不過因為隨時間發展，而衍生出跟一般「傳統武術」截然不同的形態。至於近年日漸為人所熟悉的ＭＭＡ，則是一種競技規則，並不從屬於特定武術。這點在《現代MMA已不再是流派A對流派B》一文中，已有所提及，在此不贅。

簡言之，勉強定義何謂「傳統武術」、「東方武術」、「西方武術」，實屬不必。它們固然有一定程度的差別，但如果要嚴格分類的話，只會沒完沒了。因此本文所用的例子，純粹是「約定俗成」的觀念，還望大家了解。

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「傳統武術」的想像

回顧大眾視角下的傳統武術歷史，武德確實是一個極其重要的元素。以中國傳統武術為例，幾乎每個流派在授徒之初，都會先向門生列舉一套門規，以表明入門者應當畢生信守的道德規條。北方螳螂拳中，就有非常著名的「八打八不打」，目的就是希望門生與人較技時能夠知所進退，切莫誤傷他人性命。

至於日本武術，則把武德的精神融入於各項儀軌之中。不同流派在進行練習前，都須要向導師行敬師禮，亦要跟練習夥伴躹躬敬禮等。某些傳統道場也會要求習者把地蓆或道服等用具清理好後，方准離開。

傳統武術這種特殊的價值觀，除了基於文化因素，有是亦是受歷史發展影響。以中國為例，1904年，梁啟超為了鼓勵國人勇武衛國，他參照日本武士道的精神寫成了《中國武士道》一書，將愛國愛民及尊長愛幼等道德價觀，加入到武俠文化之中，深深影響了後世中國武術的發展。

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「現代搏擊」的武德迷思

與之相反，現代的搏擊運動是以競技規則主導，雖然當中亦包含不同的文化內涵，但觀怠上著實與我們一般所認知的「傳統武術」不同。結果就有一些粗淺的想法，認為非傳統武術就不重視武德，只偏重技術上的訓練。

然而，這絕非事實。蓋因武德跟其他價值體系一樣，俱擁有著多種不同的表現形式。如果我們將東方武術的儀軌或師徒關係，視為審核武德的惟一標準，而認為外國武術絲毫不重視武德，無疑會使武德甚至武術本身的內容陷於狹獈。

以文首提到的拳擊及MMA運動為例。鎂光燈下，運動員往往都是展示出血脈賁張的一面，他們亦未必會像傳統武術的習者般，進行不同的禮數儀軌。然而，只要他們是以專業運動員的態度作賽，就一樣會懂得尊重對手、尊重自己和他人的訓練團隊。在前年的中印拳王大賽上，印度拳王維詹德‧辛格（VijenderSingh）戰勝了中國選手祖力皮卡爾‧買買提艾力（回族）後，把金腰帶還給中國拳手，表達希望雙方邊境和平的想法。

在前年8月舉行的中印拳王大賽上，印度拳王維詹德‧辛格（VijenderSingh）戰勝了中國選手祖力皮卡爾‧買買提艾力（回族）後，把金腰帶還給中國拳手，表達希望雙方邊境和平的想法。

而MMA界傳奇Lyoto Machida，則曾在UFC的安排下，與自己的朋友兼訓練拍檔Mark Muñoz作賽一場。他們非但沒有因此而破壞感情，反是約定勝方要請食晚飯。結果Lyoto Machida KO了Mark Muñoz，之後照約定一齊去食晚飯。

或者在很多比賽中，兩位拳手賽前常有罵戰，但賽後鐘聲響起，依然會尊重對手。或者不同地方的宣傳比賽方式不同，是否贊同、喜歡這種宣傳手段則因人而異，但拳手之間互相尊重的情況實是常態。

MMA界傳奇Lyoto Machida，則曾在UFC的安排下，與自己的朋友兼訓練拍檔Mark Muñoz作賽一場。他們非但沒有因此而破壞感情，反是約定勝方要請食晚飯。結果Lyoto Machida KO了Mark Muñoz，之後照約定一齊去食晚飯，並貼上了IG。

綜觀上述例子，無論是為了民族間的和平而甘願放下身段，與對手共享榮耀；或是識英雄重英雄，都完全做到比賽第二、友誼第一。試問這種精神，與東方武術愛國愛民、尊重對手等的價值觀，有何二致？如果武德純粹是指武者之間，所展示出的道德價值。那可以肯定，現代許多搏擊運動員，都完全具備武德。

結語

基於歷史和文化環境的不同，不同武術確實走上不同的發展的道路，這點無庸置疑。然而，這並不代表不同武術之間沒有溝通的空間。而將「武德」侷限於某種表現形式，更會令到「武德」的內涵變得狹隘。甚至反過來成為避戰與謾罵的藉口，即「搏擊比賽都是野蠻人的行為，我不屑參與」。

相信經歷過這些來的風風雨雨，不論是否武術界中人，都能看穿這種把戲。然而要令這種論述再無立足之地，社會對於「武德」的認知必須更加開明，這個其實亦是推動傳統武術進步的動力之一。

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