【ONE FC】疫症大流行後首個比賽　Yodsanklai 遇生涯三連敗

ONE Championship上星期五在泰國舉行了疫症大流行後的第一個比賽，而這個比賽可以說是「泰國選手內戰」，6場比賽中有10位泰國選手，而大多比賽都是立技比賽。

較多人認識的兩位泰拳選手，Sitthichai Sitsongpeenong以及Yodsanklai Iwe Faritex 也有出戰，可惜兩位都落敗。而近年由泰拳轉戰MMA的Stamp Fairtex，則輕易勝出。

Sitthichai 與Superbon的第三戰

Sitthichai vs Superbon (One Championship Twitter)

這次是Sitthichai Sitsongpeenong和Superbon Banchamek 的第三次對戰。第一次是在昆倫決37，當時Sitthichai KO贏了Superbon ；第二戰是昆倫決53，當時Superbon 以判定取勝；此為二人的第三戰。

前兩次比賽是以泰拳賽例，而這次則是踢拳比賽。在第一回合中，二人大部份的中段踢都被防守住，所以就算二人在檑台中心作交換，也未有大的傷害，差距亦不明顯；第二回合與第一回合類似，但節奏明顯加快，Superbon亦開始佔優，尤其第二回尾段的幾個前撐，以後最後十秒前的接腿摔。

在第三回合，Superbon有幾個直拳得手，但二人仍是非常接近。雖然Superbon最後以一致判定獲勝，但這的確是一場非常接近的比賽。因為二人速度都很快，結果一些技術很容易忽視，例如以下片段，Superbon以右膝擋腳後，再拉後打出右拳，就十分漂亮，但直播時太快很難看清楚：

Superbon 🇹🇭 wins the trilogy, outdueling Sitthichai in a razor-close kickboxing showdown! Is Giorgio Petrosyan next up? #NoSurrender #WeAreONE #ONEChampionship pic.twitter.com/GC9AYk59js — ONE Championship (@ONEChampionship) July 31, 2020

Yodsanklai vs Petchmorakot

Yodsanklai (右) vs Petchmorakot (One Championship Twitter)

被叫作「電腦鬥士」的Yodsanklai Fairtex，在賽前已經是2連敗，所以極想以一場勝利重回軌道。而他這次也的確打得很進取。

這場比賽為3分鐘5回合泰拳例，所以可以用肘擊，不過使用露指拳套作賽。

在第一回合中，Yodsanklai 一開始就給予很大的壓力，使對手Petchmorakot 一直在繩邊，較明顯的攻擊為第一回合尾段，Petchmorakot 被迫在繩角，Yodsanklai 的三個連續上勾拳得手：

第二回合，Petchmorakot多了使用自己的距離優勢，在後退之後多了反擊，接腿後的直拳亦令人印象深刻。而且，Petchmorakot 的肘擊及後手直拳開始得手，但Yodsanklai的肘擊亦同時把Petchmorakot的眼角打傷流血；第三回合Petchmorakot接腿的次數更多，但抓到後都以打擊作反擊，而不是以絆摔摔倒對手。

第四回合Petchmorakot 的後手直拳命中次數更多；第五回合Yodsanklai 可能意識到前幾個回合的落後，這回合更為積極。不過最後Petchmorakot 仍以分歧判定勝出，Petchmorakot 繼續成為ONE 羽量級的泰拳冠軍。

Yodsanklai 從2012年開始就未有敗陣，直至2019年5月輸給Samy Sana後，在11月再被俄羅斯的Jamal Yusupov 爆冷KO，加上這次敗戰，已是三連敗。現時已35歲的他已在職業生涯尾聲，未知能否再一次恢復過來才退休呢？

Stamp Fairtex 輕易勝出

Stamp Fairtex vs Sunisa Srisen (One Championship Twitter)

Stamp Fairtex 是近年很受歡迎的女子泰拳手，近年亦轉戰MMA。這次在MMA中對上沒什麼背景的 Sunisa Srisen，從比賽開始就以泰式纏抱與對方纏鬥，再以膝擊攻擊：

Stamp也在第一回合，在一連串的膝擊後就以地板拳TKO了對方，明顯看到二人差距，以致有拳迷有點不滿此配賽。

這次的比賽因為疫情關係，以閉門直播方式轉播，亦只有身在泰國的選手才可參加。或者國內閉門比賽再網上直播，會成為這幾個月的主流舉辦形式。

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