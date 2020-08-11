【機械沙包】孤獨一人打靶也有互動　機械訓練好玩亦可能有問題

科技發達，練拳也有機械人陪練。但「有機械者必有機事，有機事者必有機心」，用機械訓練會不會又有什麼問題？

幾款機械人沙包

練拳機械沙包還是有很多種類的，這種像《星球大戰》中半生物機械人「格里弗斯將軍」的掛牆式四手沙包，叫 RXT-1 ，由Stryk Tek 設計。看起來挺簡單的，就像拳擊那種閃避/防禦海綿棒再打擊的訓練，只是教練變了機械而已：

此機現時還在眾籌階段。另一個較成熟的是Skytechsport 的Botboxer。按「發現拳擊 Find Boxing」報道，這產品不只會閃拳頭，它透過機器視覺技術，辨識使用者的姿勢與攻擊，進而做出閃躲的動作。而且，安裝在打擊處的感知器，能夠偵測攻擊的力量、速度與方向，並經由設定，可逐步增加閃躲的速度，陪伴使用者不斷進步。

按官網介紹，這個智能沙包更為為使用者提供有氧運動計劃，提高體能；更可以根據用者的拳擊技巧水平來調整擊球，以統計數據提出新的挑戰項目。

更強的有這個可以出拳打你的沙包：

這個沙包的設計師為澳洲的 Kris Tressider。可以看到這個機械人會不斷出拳，練習者需要防禦或閃避，而拳的力度應該不強，打中也沒事。

可能的問題

這些機械人沙包看來是很好玩的，而且也很想試一下。只是，仍是有幾個問題。

第一，當然是關於訓練效率的問題。這些機械的擊打方式，難免會有固定的規律，這樣「玩家」的身體可能就只習慣了某種方式閃避，這在最後介紹那個機械人中就很明顯可以看出來。結果就養成了「打打閃一下再打」，而沒有任何變化。

第二，這種訓練下打出來的拳，其實會不會「打壞手勢」。當你很想去閃或者擋的時候，可能動作就做得不好。而且某種防禦可能擋到機械人打出來的那種「攻擊」，但與人搏擊時就用不到。這樣的話作用也不大。

第三，是會否弄傷。當然不是指那些「攻擊」很重，或者機械人會暴走之類，而是指出拳姿勢不好會否弄傷。這在第二個介紹的BotBoxer中最明顯。因為此沙包會閃避，那樣玩家就不能全力打過去。打沙包的其中一個練習就是能全力打擊目標，訓練力量的傳遞，但它閃了就練不到。

而且，大家可能也試過互相拿靶練習。有些「麻煩友」總會就算教練沒有此指示，也在你打的時候「收靶」，結果你的拳就打空氣，又因為打不中並不在你的練習意識之中，所以手可能就伸得太直，以致弄傷手肘。這個沙包也可能有同樣問題。

當然，知道它會閃就不會全力打擊，但這樣又好像失去了沙包的意思。或者真的玩時就沒有這個問題。

就算如此，機械沙包也肯定不能取代教練及靶師，只是一個人悶時，也可以玩一下呀。

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