UFC 252｜DC因插眼患視網膜撕裂　插眼造成的6種眼球傷患

MMA採用露指拳套，原意是方便拳手使出抓握動作去完成摔寢技，但同時亦衍生出不少「插眼」意外。插眼屢屢被列為禁招，到底插眼的傷害如何？真的是「一插即盲」嗎？本文介紹6種插眼引致的眼球傷患。

在日前舉行的UFC 252主賽中，前冠軍Daniel Cormier 敗給了現任冠軍Stipe Miocic，繼而宣布自己正式退役。

在第三回合尾段，今次到Miocic 伸指插中DC 左眼，但裁判示意比賽繼續，幸而Miocic 並沒有上前追擊。事後DC 左眼馬上腫起，眼瞼只能無力地半張開。在賽後即時訪問中DC表示：「我完全看不見⋯⋯我的左眼完全看不見，只有一片漆黑。」送院檢查後，醫生證實DC出現「視網膜撕裂」，甚至可能需要動手術治理。

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到底插眼的傷害有多大？真的是「一插即盲」嗎？本文介紹6種插眼引致的眼球傷患。

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▍現時MMA 對插眼的懲罰足夠嗎？

▍（一）結膜下出血（Subconjunctival hemorrhage）

當眼睛被戳到後，其中一種最常見的眼球傷患是「結膜下出血」。

結膜（Conjunctiva）為眼部的一部份，位於眼瞼內，並被覆於鞏膜（眼白）表層。結膜位於眼球的前方，從角膜的邊緣開始，一直到眼瞼內緣，以三百六十度的方式將眼球的前表面與眼皮隔離。當眼皮上下眨動時，提供了無阻礙的潤滑表面，位於其下的微血管則負責眼球前部的營養。

由於受到外力衝擊，結膜下的微血管叢破裂並造成出血，並在眼白上呈現出鮮紅色的斑點。通常，這不會引起任何疼痛或視力變化，但少數會感到一陣輕微的刺痛。

大多數情況下，結膜下出血並不需要特別治療，它會在數天至兩周左右自行被人體吸收，不會留下任何後遺症，吸收的過程中，血塊會散開，顏色會慢慢由血紅色轉為深棕或者棕黃色。如果眼睛感到不適，可使用眼藥水緩解疼痛。

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▍（二）角膜擦傷（Corneal abrasion）

角膜，即是我們常稱的「眼角膜」，是眼球最前方的透明多層組織，能初步集中進入眼球內的光，並防止異物進入眼球。

當遭到「插眼」後，對方手指可能傷害到眼球表層，在角膜或眼睛的透明表面上造成刮傷，即「角膜擦傷」。患者通常會感到眼睛疼痛，並感覺有些東西卡在眼睛裡，並且不停流淚及對光出現敏感，眼瞼難以張開，即時視力模糊。

雖然角膜擦傷通常會在幾天內自行痊癒，不過就像在身體其他部位刮傷一樣，存在感染的風險。因此，醫生通常用抗生素眼藥水治療它們，以防止感染或其他更嚴重的問題，例如角膜潰瘍。

▍（三）前房積血（Hyphema）

如果戳中眼球的力度較大，可能會損壞眼睛內的血管，造成「前房積血」。

前房即是水晶體前面介於角膜和虹膜之間的空間，前房內充滿液體，稱為「房水」。「前房積血」即眼球損傷後，虹膜血管滲透性增加或由於血管破裂出血，血液積聚在前房。患者眼睛虹彩部份會出現積血，當積血過多遮蓋瞳孔時，可能導致暫時性失明。

前房積血前房積血多能自行吸收，本身並不引起嚴重後果。但當積血量大或繼發出血，可引起繼發性青光眼、角膜血染等嚴重併發症，損害視力。在前房充滿血液及高眼壓情況下血液分解物經過角膜周邊部破損處進入角膜基質，呈棕黃色角膜血染，中央呈盤狀混濁，以後漸變為黃白色，長期不消退。出血情況嚴重時，可能便需要即時手術治理，如前房穿刺術放出積血。有較大凝血塊時，亦可切開取出血塊，以避免角膜血染。。

醫護人員需要對患者進行嚴密治療和監視，以防止及最大程度地減少長期眼病出現。

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▍（四）玻璃體出血（Vitreous hemorrhage）

「插眼」的衝擊力甚至可以直達眼球內部，眼球受衝擊而瞬間變形，使視網膜血管出血流入玻璃體，造成「玻璃體出血」。

玻璃體是眼球內無色透明的膠狀物質，表面覆蓋著玻璃體膜。玻璃體填充於晶狀體與視網膜之間，約占眼球內腔的4/5。玻璃體本身沒有任何血管及神經，但當鄰近組織出血流入玻璃體時，便會影響視力。

患者會覺得眼前突然出現黑點飄浮（俗稱「飛蚊症」）或一整團黑霧般阻礙視線，如果出血量很多的話，眼前就會呈現一片漆黑，甚至伸手不見五指。

眼底出血雖然會導致視力下降，很少導致永久性損害，不過要特別留意有否同時出現其他拼發症，例如視網膜撕裂或脫離等。

如果只是視網膜血管病變出血，一般會先要求病人多休息，避免劇烈運動或搬重物，並服用止血劑三至六個月，屆時如血塊不吸收或吸收不完全，則可以考慮採用玻璃體切除手術，將充滿血液或血塊的玻璃體切除，再以清澈之液體取代之。如果患者的視網膜黃斑部沒有其他病變或水腫，則術後大多可以改善視力。

▍（五）視網膜撕裂或視網膜脫離（Retinal tears and retinal detachments）

眼睛的鈍傷也可導致「視網膜撕裂/脫離」。視網膜是眼睛的一層內襯膜。視網膜向大腦發出訊息，使人產生視覺。當視網膜與眼睛內部分離時，可能發生撕裂、穿孔或脫離。這亦是UFC 252 Daniel Cormier 因「插眼」造成的傷勢。

視網膜撕裂或脫離不會產生痛感，但卻會影響視力，症狀包括：眼前漂浮的斑點突然增加、單眼或雙眼突然有閃光的感覺、眼前出現陰影或遮幕、視力突然模糊。

視網膜脫離是急症，如果視網膜不迅速復位，受影響的眼睛可能永久喪失視力，迅速就醫診治可挽救視力。醫生通常採用激光手術治療，以保住大份視力。

▍（六）開放性眼外傷（Open globe）

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最後一種傷患十分罕見，就是導致眼球出現「開放性眼外傷」，即以戳擊威力超出眼球緩衝及結構能夠承受的力度，眼壁直接受到破壞，出現開放性傷口。這必然導致視力下降和劇痛，需要進行緊急手術才能挽救眼睛。

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