UFC前冠軍Frankie Edgar 38歲135磅出道　爭議險勝Pedro打進排名

對很多搏擊運動員而言，35歲早已是巔峰已過、考慮退休的年紀了。但在剛剛的「UFC ON ESPN 15」中，38歲的前冠軍Frankie Edgar卻仍在挑戰自己，在135磅初登場便擊敗排名第五的對手Pedro Munhoz，直接打進排名。不過賽果備受爭議……

▍38歲前冠軍Frankie Edgar空降135磅 激鬥25分鐘直接挺進排名

有留意UFC的讀者一定不會對Frankie Edgar感到陌生，他雖以步法見稱，但也會勇往直前進攻，無論對手是誰都毫不退避，硬碰硬拳搏拳的風格吸引無數拳迷。

身高只有1.68米的Frankie 在15年前於Lightweight（155磅）出道，接下便以6連勝的佳績贏得UFC合約。其後他繼續狀態大勇，在兩年內奪下6勝1敗的成績，取得挑戰時任UFC Lightweight 冠軍、傳奇拳手BJ Penn的機會。儘管BJ在賽前被一致看好，但Frankie 打破了BJ 在Lightweight 8年不敗的傳說，在29歲那年成為UFC冠軍。

其後Frankie成功衛冕3次後，終於敗於急速掘起的Benson Henderson手上，失去冠軍殊榮。失去腰帶的Frankie轉眼便獲得另一次挑戰冠軍的機會，在UFC156挑戰宰制Featherweight（145磅）的巴西傳奇冠軍Jose Aldo。雖然最後挑戰失敗，但那5回合的精彩表現還是讓Frankie贏得當晚的「Fight of the Night」獎金。在其後的6年內，Frankie 再得到過兩次挑戰冠軍的機會，可惜總是只差一點點，以判定敗給了Jose Aldo及Max Holloway。

今天，年屆38歲的Frankie 降重至Bantamweight（135磅）出道，挑戰排名第五的巴西好手Pedro Munhoz。

+ 7 + 6 + 5

在這五回合的頭條主賽中，Frankie 跟Pedro 都交出十分高水準的表現。在賽事初段，Frankie以步法不斷移動發揮自己的拳擊優勢，而Pedro 有見及此便以低掃狙擊Frankie的前腳，成功把Frankie踢倒在地。Frankie馬上改變節奏，配合Pedro的低掃打出反擊拳組合。

雖然Pedro拳擊組合上不及Frankie，但他以拳腳組合屢次得手，低掃累積的傷害限制Frankie移動，再以刺拳及大幅擺拳作打擊。後期Pedro 受壓於Frankie的拳擊組合，選擇承受頭數記打擊，換取揮重拳還擊的機會。

這場25分鐘的比賽沒有一絲冷場，雙方持續壓迫高輸出的打法，二人各自都打出近乎終結的打擊，部份回合表現十分接近，未到終埸都難以知道誰勝誰負。

去到最後，裁判判分為「48-47，46-49，48-47」，Frankie以「分歧判定」贏得Bantamweight 首勝，直接打進排名之內。

不過根據MMADecisions.com追踪的21位媒體成員，當中有4位認為Frankie Edgar 勝出，有17位認為Pedro Munhoz 勝出。 然而，他們的判分介乎「49︰46」、「48：47」及「47：48」之間，當中有7位媒體成員認為Pedro 贏了四個回合。

能夠在獲勝這方真的十分好。 我聽到很多人哮叫說我老了，我慢了。 我現在肯定證明了他們都是錯的。 我證明自己能在三種重量級別中比賽，更是最佳的38歲選手。 我認為只有天空才是我的極限（指一切都有可能）。 Pedro是頂級拳手，這使我也成為頂級。 我回來了。 Frankie Edgar

▍「UFC ON ESPN 15」其他圖片賽果

+ 4 + 3 + 2

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