MMA｜曾讓不少強者鎩羽而歸　Dan Henderson無堅不摧的「H-Bomb」

在MMA綜合格鬥中，後手過肩擺拳(Overhand Right)可以是說其中一種常見的KO技術。除了像Chuck Liddell和Roy Nelson等以重拳見稱的選手外，以摔跤為主的選手如Tyron Woodley和Daniel Cormier等也十分喜歡使用。但在芸芸綜合格鬥選手中，把這一招用到成為招牌絕技的就要數前PRIDE及Strikeforce冠軍Dan Henderson。因為Henderson把這招用得太有個性，這下超級右拳更被拳迷稱為「氫彈」- H-Bomb。

Dan Henderson。圖片來源：Getty Images

英文為Overhand Right**的後手過肩擺拳是搏擊運動中經常被使用的「重型」攻擊。假如出拳者是傳統拳擊架式般左腳前而右腳後，那後手過肩擺拳就是右拳以高過肩膀的水平以類似拋物線的軌跡向前打出的一擊。

所謂的Overhand是指自己的拳頭在對手的直拳(hand)上越過(over)，是一種不容易掌握時機的反擊拳。但因為拳頭的加速距離比一般直拳長，打擊威力亦因此比普通直拳強大，導致不少的選手也喜歡以此招主動出擊，希望能憑重拳一擊擊倒對手。

另外，除了上而下的拋物線打擊軌跡外，後手過肩擺拳也可以調整角度由外弧向內攻擊，讓傳統用雙手護面的防守方法未能完全擋格。

在拳擊賽中也經常見到拳手爲了給予對手更大傷害而使用後手過肩擺拳。圖片來源：Getty Images

但後手過肩擺拳也有兩個明顯的缺點。第一就是這一招動作大，出拳時很容易就會被對手預先看穿。第二就是因為這一招為了用上了全身的力量而把重心前移，如果未能擊中或是擊中後對手沒有倒下的話，出拳者也容易處於失去平衡的狀態。不論是第一還是第二點，都是對手能夠反擊的好時機。

因此，縱使後手過肩擺拳擁有一拳就可以扭轉局面的威力，在拳擊賽中並非是一個聰明的打法。但這個情況在綜合格鬥賽中卻有點不一樣。

Roy Nelson (右)的過肩擺拳。圖片來源：Getty Images

**假如出拳者是反架般右腳前而左腳後的話，這招後手過肩擺拳就在邏輯上就變成了Overhand Left。在傳統拳擊架式使用左手的話則會成為前手的過肩擺拳，但前手的破壞力沒有後手強勁，所以很少會成為KO對手的一擊。

綜合格鬥技中的應用

因為綜合格鬥賽容許抱摔，讓下潛和後手過肩擺拳的兩個動作變得很相似。在防止抱摔的時候，重心一定會降低，甚至雙手也會從保護面部的位置下調。這就是打出後手過肩擺拳的好時機，也是它在MMA中擁有的一個優勢。

早期的UFC冠軍Chuck Liddell或之後的「功夫熊貓」Roy Nelson在搏拳時都很擅長把後手過肩擺拳當成「殺手鐧」KO對手，而在近年的MMA賽事中，Tyron Woodley或是Daniel Cormier等摔跤出身的綜合格鬥選手也很把這一拳混合在自己的抱摔中使用。

Tyron Woodley (右)。圖片來源：Getty Images

不過在眾多綜合格鬥選手中，Dan Henderson應該唯一位把這一招運用得出神入化到成為自己代名詞的選手。Henderson以這一招為拳迷帶來了很多令人難忘時刻，而因為Henderson的「H」，拳迷就讓這招威力強大的絕技與「氫彈」(Hydrogren Bomb) 聯繫起來，將其稱之為H-Bomb (亦正是 Hydrogren Bomb的縮寫)。

Dan Henderson的H-Bomb

曾代表美國出戰奧運古典摔跤的Dan Henderson自1997年在職業綜合格鬥賽中出道，在他職業生涯中的20年間，他的右拳可以說是他的招牌，憑住他這個超級右拳讓他職業生涯中32場的勝利有16場以KO/TKO獲勝，而就算不是直接KO，他的右拳對任何對手來説也是噩夢般的存在。

Dan Henderson。圖片來源：Getty Images

H-Bomb原本泛指Henderson所有的的右拳，但因為Henderson的右拳多數以後手過肩擺拳打出，漸漸H-Bomb就成為了他後手過肩擺拳的代名詞。

Dan Henderson的特色是他不論任何情況，他都會找到辦法讓他那充滿破壞力超級右拳頭命中。受過過這招苦頭的名將不勝其數，而近年最多人記得的應該是被毀滅性的H-Bomb二段攻擊的Michael Bisping。 該片段成為UFC的經典片段之一，不斷重播甚至讓Michael Bisping這位前UFC冠軍感到煩厭。

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H-Bomb的重點

Dan Henderson曾就H-Bomb的三種常用方法作出講解﹕

1. 先以刺拳引誘對手後反擊

Henderson會不斷用刺拳引誘對手，待對手出拳反擊之際，Henderson就會把身體下降到對手的心口位置，同時拳頭依原本的水平打向對方的下巴。這拳的軌道其實是直拳，但因為Henderson在出拳的時候把身體壓低了，所以看起來像是過肩擺拳。因為是在對手衝向前時反擊，命中時威力就會增加。

2. 近距離破壞對手平衡後猛烈轟擊

Henderson以左腳輕輕踢向對手左腳的內側破壞對手的平衡，成功後踢出的腳並不收回，而是直接踏地，之後順勢揮出過肩擺拳重擊對方。

這方式正是Dan Henderson在UFC 100中擊倒Michael Bisping 的那一擊。當時Bisping不斷錯誤移向了Henderson的右邊，於是Henderson把握機會以內側低掃來縮短雙方距離，然後一下超級的重拳將Bisping擊倒在地上。

3. 抱摔假動作後順勢打出

Henderson在較遠距離的時候假裝低潛使出抱摔，引誘對方防禦抱摔而把雙手下降，然後改以過肩擺拳打向對方沒有防禦的頭部。因為會與真的抱摔交換使用，所以讓對手更難防禦。

Dan Henderson最後表示如果要讓這一招H-Bomb成為威力驚人的終結技，還有一個重點：他不會以弧形的軌跡把拳頭打向對手的側面，而是要假想自己要「貫穿」對手的臉部，並以直拳的軌跡打過去。

H-Bomb的恐怖二段追擊

Dan Henderson的H-Bomb除了站立的過肩擺拳外，只要對手倒在地上，Henderson就會毫不不猶疑地飛身衝向倒地的對手轟出另一下過肩擺拳或其他適合該距離的重拳。假如對手是因為中了第一下H-Bomb而倒地的話，第二下的H-Bomb基本上是避無可避。

雖然曾有聲音認為Dan Henderson的二段攻擊是過度殺傷，尤其在Dan Henderson擊倒Michael Bisping的那一戰中。但在未能確認對手是否會反擊之前，在對方倒地後追擊卻實在是無可厚非。

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*延伸閱讀：【MMA】從Fedor到Khabib 以徹底破壞對手為目標的地面打擊

摔跤選手的恩物

雖然Dan Henderson在後期的賽事已經甚少摔倒對手，但沒有對手會對這位前奧運摔跤選手的抱摔疏於防範，而這就讓他使用H-Bomb前假動作的效果更加顯著。而就算對手為了不讓Henderson施展長距離的右拳而進行纏鬥，Henderson的防摔和纏鬥反擊也是首屈一指，他甚至曾在劣勢下逃脫Fedor Emelianenko的地面壓制，反過來脫身並以重拳擊倒Fedor。

要一位在摔跤鍛煉多年的選手同時擁有出色的拳擊技術，確實是強人所難，就算再多練習也很難達到職業拳擊的冠軍級水平。但在綜合格鬥賽中，就算沒有高水平的拳擊技術也可以用拳KO對手：只要你有能力摔倒對方，讓對手對你提防的話，你就能夠以抱摔的假動作配合後手過肩擺拳為對手做成傷害。

但當然，時機和策略的運用還是必須好好拿捏。Henderson後期曾有段時間，毫不掩飾自己出拳的意圖，擺明一副「我要以H-Bomb KO你的姿態」，而被對手完全看破出拳的時機。

各式各樣的後手過肩擺拳

根據Chael Sonnen所說，最先在綜合格鬥中把抱摔和後手過肩擺拳混合使用的是Dan Henderson在Team Quest的隊友Benji Radach。之後Team Quest的核心成員像Dan Henderson和Randy Couture等摔跤出身的選手都把這招吸收，然後都成了他們的拿手技巧。不過在這麽多的隊友中，就只有Dan Henderson能把這一招用得那麼充滿爆炸性。

除了Dan Henderson外，Tyron Woodley、Daniel Cormier等UFC冠軍級選手也會以不同的形式應用後手過肩擺拳，當年Chuck Liddell和Roy Nelson以他們的方式使出後手過肩擺拳時也曾被不少網友將其與中國武術蔡李佛拳中的「捎捶」聯繫起來。

對於這些不同的應用方法，之後有機會再一一介紹。

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