【駝鹿騎兵團】以鹿代馬行不行？為何瑞典的駝鹿騎兵團最後失敗

騎馬大家看得多，騎鹿好象很少見。「以鹿代馬」這個想法，某個在17世紀的瑞典國王就有想過，除了用作信差坐騎，更想以駝鹿（Moose）組成駝鹿騎兵團。但最後為何失敗了？

除了在《哈比人》電影中看過精靈王騎大鹿作戰，好像真的未見過有人騎鹿打仗。鹿在戰場出現，大概已是日本的鹿角盔甲，例如真田信繁（即真田幸村）那個頭盔：

最終失敗的「駝鹿騎兵團」

但在17世紀末，瑞典國王卡爾十一世就使用了駝鹿 (Moose，不是聖誕老人的馴鹿 Reindeer)作為信差的騎乘動物。 他還計劃製造「駝鹿騎兵團」，更把此想法給了斯德哥爾摩科學院作研究，希望替代進口馬匹。

按維基語，駝鹿是世界上最大的鹿科動物，是駝鹿屬下的唯一種。以雄性的掌形鹿角為特徵。成年駝鹿平均肩高1.5-1.8米，雄性重380-535公斤，而且少有敵人可以危害完全成長的駝鹿。

卡爾十一世認為，駝鹿可以嚇怕對方的馬，而且無須槍炮和兵刃，單單駝鹿衝刺已夠殺傷力。

這是網民改圖。圖中的騎士為現時的瑞典國王卡爾十六世(https://twitter.com/anomalyxd/status/962609354267594752/photo/1 )

只是，這計劃最終失敗了，當中有幾個原因：第一是駝鹿很易感染牲畜疾病，例如一種叫慢性消耗病（chronic wasting disease，或叫狂鹿症）的病就能殺死鹿科動物，而有很大的傳染性。

第二是駝鹿不太想上戰場。駝鹿會逃避很大的聲響，步槍與火藥的聲音可以在數英里外就聽到，結果駝鹿可能未上戰場前就轉身逃跑了。

第三是要很難正確餵養駝鹿。馬或者可以「粗養」一點，吃乾草就可以，但駝鹿要吃樹枝、苔蘚、水生植物，不然就會死，那麼在作戰時就很難預備軍糧給駝鹿。

第四是駝鹿在發情期非常危險，除了雌鹿外，會攻擊任何接近的生物。這用於攻擊敵人當然好，但可能未上戰場前已發狂攻擊友軍。

不過，騎鹿的習慣還是存在的，但仍是騎馴鹿為多。現時於蒙古與愛斯基摩人仍有人會騎鹿，甚至有遊客體驗班讓大家體驗。但假如想學蒙古騎射，始終是不同動物，還是騎馬好點。

愛斯基摩人騎著馴鹿 (Wiki)

參考資料：http://stockholm.headsaflamemedia.com/2014/03/08/in-the-1700s-the-swedish-cavalry-experimented-with-moose/

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