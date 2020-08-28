安倍晉三有意辭任｜重推皇軍背景銃劍道課程　被轟復辟軍國主義

根據日本傳媒報道，現任首相安倍晉三因健康原因有意辭去首相職位，並會於今晚舉行記者會進行詳細解釋。他自2006年起接任小泉純一郎擔任日本首相，並兩度拜相，連續在任時間超過其外叔祖佐藤榮作，成為日本連續任期中任期最久的首相。安倍任內被批評推動建設右翼政府，煽動民族主義情緒，其中2017年建議學校重推帶有戰爭色彩的「銃劍道」課程，備受批評。

2017年日本文部科學省上公布學習指導綱領，內容除了有備受爭議的獨島與釣魚島（日分別稱竹島與尖閣諸島）領土問題外，更建議中學除柔道與劍道外，可加入包括空手道、相撲等傳銃武道，當中更包括被視為二戰時的軍隊武術「銃劍道」。

什麼是銃劍道？

銃劍道字面意思是「刺刀之道」，是類似於劍道的武術，源自當代軍隊常見的刺槍術。刺槍是冷兵器轉型熱兵器的早期階段所誕生的軍用兵器，早期長槍因為入彈需時和槍管容易過熱無法出彈，士兵一在近戰長槍便無用武之地。由於刀或劍只有軍官才能佩戴，所以於長槍槍頭加上刺槍，近距作戰時用刺刀突擊往往比浪費時間填彈更有效率。

日本人在明治維新（1868-1912）初期，曾過於迷信火力從而忽視了肉搏的重要。直到日本在西南戰爭中面對精於白刃戰的舊武士集團初嘗大敗，才不得不組建拔刀隊與之對抗，於1884向法國人（當時的歐陸第一）聘請教練在陸軍戶山學校正式系統地教授刺殺格鬥、西洋刀術和重劍技術。三年後法國人回國了，日本人隨後將學成的法國刺刀術，與日本本土的佐分利流和寶藏院流的槍術結合，創立了有強烈武術色彩的「銃劍道」，強調刺槍對抗刺槍的攻擊/防衛性，同時刺槍術除了有基本突刺之外，亦有格擋後突刺的套路 (註)。

銃劍道為日本武道協會正式認可的九種日本武術之一，按資料指，研習者中有很多人為日本自衛隊成員。據全日本銃劍道聯合會指，練習者穿上道袍和護甲來保護自己，並用木製的模擬步槍攻擊對方的頭、喉或身體以進行比賽。

為什麼有爭議？

許多人將此武術與日本皇軍聯繫起來。全日本銃劍道連盟副主席鈴木健表示：「在戰時，此為用於作戰的技巧。」

根據全日本銃劍道連盟的說法，其歷史可以追溯到明治時代，當時日本皇軍通過結合傳統的長矛與法國刺刀技術，創造了刺刀術，日本自日俄戰爭（1904-1905）至二次大戰均有使用。二戰期間日本規定所有學生（主要是男性）都要學習銃劍道，為加入軍隊作準備，但是在1945年日本投降後，盟軍便禁止了銃劍道以及其他日本武術。

鈴木健表示，在1950年代取消禁令後，這種技術已發展成為一種現代體育項目，目的與過去完全不同，當中包括學習禮節和訓練身心。

日本首相安倍晉三的內閣在2017年公布學習指導綱領時，曾發聲明否認學校重推銃劍道是有意復辟軍國主義，也不是要恢復戰前價值觀。內閣聲明指出，重新教導銃劍道只是因為「它可以進一步提高武道內容的靈活性」。

(註)資料來源：刺枪术——落后时代的步兵技能

延伸閲讀：

【李登輝病逝】高調擁抱日本文化 習劍道表示能以1打50

【昆吾劍】「神槍」李書文所習之劍術 弟子劉雲樵卻留下兩種風格

對馬戰鬼｜疾風架式破槍如破竹 現實中用刀勝槍談何容易

【吳殳．手臂錄】兼收大槍、單刀、狼筅 奠定中國三百年兵器武藝

【劉家輝】少林三十六房：學盡少林拳腳兵器 創三節棍大鬥柳葉刀