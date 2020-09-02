【武打星蹤】錢小豪：港產靈幻動作片代表　為殭屍電影注入新元素

每一位演員，均希望從影生涯有機會演一個給人傳頌千古的角色，但另一方面，又怕這角色定型自己限制發展。遠在荷里活，演員曉治積曼拍畢《盧根》，正式告別他17年演「狼人」生涯；另一邊，我們這次受訪嘉賓，三十年前演殭屍片紅遍全球，卻一度厭惡這題材而拒絕再拍。三十年後，他反過來接受了這文化衣缽，並希望為殭屍片注入新元素。 他，是「錢小豪」。

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「童工」闖影壇

張徹導演曾說過，他經手三張「童工」合約，帶了三個未夠十八歲的年輕人入影圈。他們是李修賢、傅星，和關門弟子錢小豪。錢小豪自小便醉心電影世界，十多歲便已投考邵氏演員訓練班，有幸給大名鼎鼎的武俠片導演張徹選中，給他演出機會。

他回想幼時，父親已帶他入戲院看張徹導演作品，故也有研究張徹動作片拍攝思維。他表示，後來鑽研黑澤明黑白片，發覺張徹有很多地方效法黑澤明，所以張徹有很多電影都是以長鏡頭拍攝。張徹的動作片思維，之後一直影響香港武俠片世界。

他憶述：「當時不足十六歲便隨張徹拍戲，小朋友怎敢跟導演說話？鏡頭外我們永遠坐後面，很少與導演對談。張徹對演員很好，很少罵我們，但對副導很有要求，做不到會捱罵，所以才訓練出午馬、吳宇森等很多好導演。」

錢小豪在邵氏拍過幾套武俠片，演過第一個主角《飛狐外傳》胡斐（1980）。不久，便與殭屍片搭上了。

八十年代初，洪金寶帶領洪家班主力開拓五福星系列，但同一時間又不想拋棄之前頗為成功的恐怖喜劇題材（《人嚇人》《鬼打鬼》），於是找來林正英（香港著名武打演員，1952-1997）與許冠英（香港著名演員及歌手，1946-2011）領軍，帶領當時新人。

論三十年來殭屍片演變

靈幻武打片與之前武俠片比較，對動作設計要求有何分別？錢小豪表示，以前武俠片要表達俠義情懷，主角要打嘍囉反派。但殭屍片不同，主題涉及恐怖，演員動作因而也不能打得太像功夫片，不會以詠春洪拳打殭屍，招式設計要比較諧趣或驚險。

我們要跳來跳去避殭屍，那種技巧辛苦不是打幾十招那種，是要很輕巧脫身走閃，那種電影武術演繹，與一般武術又不同。

三十年過後，錢小豪接拍麥浚龍執導《殭屍》，再演靈幻題材。

新世代殭屍片應怎樣拍？錢小豪表示仍在揣摩中。「第一代殭屍片包含師徒情、徒弟與女鬼浪漫愛情故事，有詼諧、驚嚇、動作。現在要進化，好像JUNO（麥浚龍）那套已不是新瓶舊酒。他很聰明，他說不如小豪你半自傳式演出，沒詼諧，純粹將香港人那種抑壓、包袱、沉重放入去。結果很多年輕人喜歡看，又重找回舊作看，發現舊作也很好看。」希望未來殭屍片，結合舊情懷同時，有新元素加入，好像《夠殭清道夫》是另一種新嘗試。

由武到戲

戲裡，錢小豪由小徒弟升級茅山師傅；戲外，錢小豪也由拳手轉型推廣泰拳發展。

六十年代末，李小龍武打電影一出，風靡國際，個個小孩都愛模仿。錢小豪自少好動，喜歡看擂台比賽，當然也著迷李小龍。適逢鄰居是大聖劈卦門冼林沃師傅，他也是當時搏擊拳壇名將，十歲的錢小豪便拜入冼師傅門下，學習國術。六年級時，錢小豪偶爾看到史泰龍作品《洛奇》，深受電影中鬥志激勵，希望師傅能向他加以特訓，於是他與一眾師兄弟打沙包、跑步跳繩，鍛煉體能，好讓自己也能備戰擂台運動。

（香港01 賴家俊攝）

問及錢小豪，由國術轉型泰拳搏擊，有遇到障礙嗎？錢小豪表示，當時散打由無繩擂台轉打泰拳有繩擂台，反思為何仍跟泰國拳手有一段距離？於是他們主動吸收別人長處，明白有些技術要重新再學和適業。泰拳當時外國已有職業比賽出現，但香港仍以業餘賽為主。

錢小豪表示，用傳統方法訓練，當時遇到瓶頸，技術水平難再提升，幸好師父開明，改變訓練方式，現在回看當年方法沒有錯。雖然，當年有武術界前輩覺得他們這樣不尊重傳統，但日子久了這些前輩也明白，現在很多香港拳手打出名堂，要踏出世界便要與世界方式掛勾。

現在，他所屬泰拳理事會推廣泰拳，理事會分支拳賽已達國際級水平，希望長遠能讓香港有更多拳手誕生。

（香港01 賴家俊攝）

問及曾出賽擂台的錢小豪，擂台經驗如何能回饋於武術造詣上？錢小豪表示，擂台鍛煉不在技術上著手，而是要先練好鬥志。他回想從前每日早上四時起床跳繩，其他人能有這鬥志嗎？他表示，擂台訓練讓他更專注，備戰時不會先考慮技術，而是先練鬥志和恆心。

我這個月跑五公里，兩三個月後，我每月加一公里，十個月後可跑十公里。技術也是一樣，今日我打沙包一千次，每星期加一百次，一年半載後每次打沙包已可打一萬次，當習慣了這技術便會衍化成另一種技術。日久耳熟能詳，輕描淡寫便可打出三個刺拳。

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