UFC將擔任中國奧委會官方精英培訓顧問　協助中國運動員備戰奧運

UFC與中國奧委會在周三宣布宣布雙方已達成合作協議，於2020年東京奧運會及2022年北京冬季奧運會的舉辦前夕，UFC將會協助培訓中國運動員，為備戰奧運擔任重要的角色。

上海UFC訓練中心。圖片來源：UFC官方視頻 - https://bit.ly/350mdHr

根據協議，UFC將擔任中國奧委會的官方精英培訓顧問(Official High Performance Advisor )，而位於上海的UFC訓練中心則會成爲委員會的官方精英培訓中心(Official High Performance Training Center)。

UFC早前投資了1300萬美元在上海興建面積為93,000平方尺的上海UFC訓練中心，並於去年6月正式運作。位於上海的UFC訓練中心比2017年興建的拉斯維加斯UFC訓練中心大了三倍，是世界上最大型的MMA綜合格鬥運動員培訓設施。自從該設施去年投入運作以來，它擔任了UFC在亞洲的訓練總部，為來自亞洲不同地區的新晉綜合格鬥選手進行培訓。

其實在今次的合作協議達成之前，上海UFC訓練中心在過去的18個月中也一直協助中國奧委會，為中國代表隊中一些運動員的訓練中提供協力。在UFC成為中國奧委會的官方精英培訓顧問後，UFC團隊將會在奧運選手培訓方面投入更多的資源，為中國運動員提供高水平的體能和康復服務，包括是肌力與體能訓練、運動科學、物理治療和營養管理等。而上海UFC訓練中心則會為運動員提供其訓練理念、技術和最新的設備。

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UFC很榮幸能與中國奧委會合作，並為成為他們運動員的其中一個重要資源。 UFC建立這個訓練中心就是為了向中國展示其堅定的理念，為各項運動中希望提升自己技能並取得卓越成就的精英運動員提供服務。今次的合作會成爲我們今後如何服務亞洲體育界的範例。 UFC亞太區高級副總裁Kevin Chang

我們很高興與UFC合作，並將精英運動員派往上海UFC訓練中心參加體能和康復的培訓。我們希望UFC的科學訓練系統能夠為中國運動員提供幫助，為他們出賽2020年東京奧運會和2022年北京冬季奧運會做準備。 中國奧委會

除了將成為中國奧運運動員的訓練場地外，UFC也宣布了上海UFC訓練中心將會在2020年下旬成為《Dana White挑戰者系列- 亞洲版》的舉辦地點。

《Dana White挑戰者系列》。圖片來源：https://bit.ly/3boSOaU

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