自古「劍聖」多用槍？　中日古今劍聖亦是用槍好手｜武編周記

雖然遲了一年，但編輯R 終於打爆《隻狼》。遊戲中最後一個Boss，那就是人稱「葦名劍聖」的葦名一心。有玩的讀者也知道他的「第二形態」會變了「長槍」及「手槍」出來。 因為覺得名叫劍聖但用槍太卑鄙，所以查了一下資料，原來現實中叫「劍聖」的人，很多都懂用大槍。

《隻狼》中的葦名一心

《對馬戰鬼》中已解放對馬島，《仁王 2》的DLC也玩了，2018 E3的「日本武士三胞胎」就差《隻狼》。因為一種無意義的「強迫感」，令得我也玩起《隻狼》來。作為《天誅》的精神續作，遊戲感覺就真的是《天誅》，但很多動作位更像《忍者外傳》，所以不論刺殺到斬怪物也一應俱全。不過難度很高，對於只想開工打機爽一下的人來說非常困擾。

不麻煩說故事了，簡單說遊戲的最後大佬是一個有「劍聖」稱號的人，他一開始還是用劍跟你打的，但轉到「第二形態」會多拿了一把「長槍」出來，那也算了，但行遠一點居然拿出了會5連發的「手槍」出來，這也太卑鄙了吧？ 雖然沒明文規定劍聖不能用手槍，但好歹也是個武林高手吧，用槍用炮算什麼「劍聖」呀？

因為心心不忿所以上網找資料，發現日本兩個劍聖都是長槍好手，甚至有其名號。

日本劍聖：塚原卜傳、上泉信綱

在網上可以找到很多「日本Ｘ大劍聖」，當中塚原卜傳及上泉信綱通常都是首兩位。

塚原卜傳被奉為新當流（鹿島新當流）的開山祖師，按鹿嶋市官網的介紹，他試過三次「廻国修行」，並說他「真劍比試19次，上戰場37次，除了6處箭傷外就沒受傷，殺敵212人」。上戰場的話，可以想像他也是會拿弓拿長槍的，不然單靠劍技可以殺敵212人的話，他應該就是唯一的「劍聖」了，還要跟人分享稱號？

塚原卜傳決戰宮本武藏的浮世繪 (月岡芳年 - 『武蔵塚原試合図』)

亦有說他曾學習「天真正伝香取神道流」，而這個流派除了劍外，也包含了兵法和其他武器，當然「槍」其中一項。

上泉信綱銅像（群馬縣前橋市）

新陰流的開山祖師上泉信綱，他與槍的關係就更直接。按高崎市的介紹：

仕官長野業政及業盛期間，因為武勇而成為了「長野氏十六槍」的隊長，並有「上野国一本槍」的稱號。

可以叫「一本槍」，那槍術一定了得吧？

另一個側面證據，是他的弟子疋田景兼。疋田景兼為上泉信綱的有名弟子，他在早期就跟從上泉信綱學習劍術。疋田不單劍術了得，更加擅長槍法奧義。疋田其後創制了包含劍術、槍術、薙刀術的「疋田陰流」。

亦有網友說，日本「劍聖」其實就是「武術大師」的意思，所以「劍聖」除了會用劍也會用其他武器也很正常。

題外話，宮本武藏也不是每個「劍聖」排名也有他在內，或者是他對日本武術的影響，如果純按流派或技術發展來看，沒其他人影響力大。但明顯「劍聖」這稱號沒什麼既定規則，只要說出來沒人反對也可以叫其他人做「劍聖」。

中國近代劍聖：于承惠

2015年過身的老前輩于承惠為雙手劍的好手，他就被媒叫作「中國最後的劍聖」。按他生前的友人介紹，于承惠最初接觸的拳術為山東螳螂拳，而螳螂門內正好有一套「柳葉劈刺雙把劍」，也使他在1963年憑藉一手「醉劍」贏得兵器組冠軍。晚年示範的雙手劍也非常好看：

當然，要數最令千禧世代印象深刻的作品，還是當屬徐皓峰的新派武俠系列。2016年，他在《箭士柳白猿》中出演保鑣匡一民。按徐皓峰的文章記述，于承惠在雙手劍以外，也非常擅長大槍。他學習的是形意門十三槍，講究以腰運槍。而為了完善拍攝效果，于承惠還特意示範了兩個編排以外的轉腰槍技：

所以，或者真是「自古劍聖多用槍」，下次有幸跟劍聖對戰，大家也可以同時「帶定」長槍。

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