疑埃及武術教練虐打小孩學生　MMA及拳擊運動員齊聲譴責

最近網上流傳一段短片，當中一名「教練」與小孩學生對練，但全無收力留手，已可算是虐打的程度。有社交媒體帳號負責人指已找了當地的有關部門，但得到的回應卻是「不會採取行動」。

此短片由Instagram帳戶「mcdojolife」發布，該帳戶負責人聲稱片段中疑似「教練」，是來自埃及的一名未經認證的武術功夫教練。片段中，該疑似「教練」與小孩對練，但其程度已經遠超正常訓練強度。疑似「教練」每一擊都用力把小孩擊至倒地，完全是「以大欺小」，令人憤怒及不安：

「mcdojolife」的負責人指已找了埃及武術功夫聯合會（ Egyptian Wushu Kung-Fu federation），並指該會不會對片段中的那個人採取任何行動，但會協助他成為一位合資格的教練。「mcdojolife」的負責人也有貼出一個社交媒體帳號，指此帳號就是片段中的疑似「教練」，但未能證實。

齊聲譴責

這段短片引起眾多拳手的關注，並且齊聲譴責了這種行為：

這個所謂教練的行為令人作嘔。一個可悲的惡霸。 前UFC前中量級冠軍Michael Bisping

讓我找到這個傢伙 UFC 拳手 Bryce Mitchell

給我跟他在拳擊擂台一個回合，他就再也不敢做這種事，卑劣的垃圾！ 前WBC拳擊冠軍 Tony Bellew

剛打完比賽的Angela Hill 亦非常憤怒，但亦指責小孩的父母假如知道此事卻不為所動，亦有問題：

他應該被判入獄，而知道此事（卻沒有阻止）的小孩父母也應該入獄。 我媽會直接拿車撞這個傢伙 Angela Hill

現時未有資料指此人有否被停業，但疑為該教練的社交媒體帳號仍然運作，但最後更新時間為2018年7月，可以看到該照片下的留言一片罵聲。

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