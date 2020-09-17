UFC｜向無家可歸者贈食物　Khamzat Chimaev善良一面令人另眼相看

一直給人感覺是態度囂張，並經常向其他選手挑釁的UFC超新星的Khamzat Chimaev早前在拉斯維加斯為自己比賽進行最後備戰時展現了他的善良一面。

Khamzat Chimaev。圖片來源：Getty Images

Khamzat Chimaev在本周六舉行的UFC Vegas 11: Covington vs. Woodley中將會對上Gerald Meerschaert。而在比賽前夕就有影片流出，見到Chimaev在晚上過馬路時特意為一位流浪漢到附近的快餐店給他買了一個快餐。這個影片傳出後，不少人都對平時態度有點跋扈的Chimaev另眼相看。

目前Chimaev除了正全力為周六與Gerald Meerschaert在UFC Vegas 11的中量級賽事作準備外，他亦已經預計會之後10月的「UFC格鬥島」系列中出戰UFC次中量級名將Demian Maia。今次是UFC罕見地公開地宣布為一位選手連續安排兩場比賽，而從這方面就可以看到UFC如何看重Chimaev。

自從Chimaev之前在11天內連勝兩場後，他不但一夜之間成為了UFC的超新星，UFC主席Dana White對他也是讚不絕口，更表示只要Chimaev希望打比賽，他都會盡力去安排。對於今次為Chimaev安排連環出賽，Dana White最近在一個訪問中就曾表示這樣安排並沒有看輕Chimaev對手的意思。

事實是他想不斷上場比賽。他希望緊接地連環出賽。這並不是不尊重自己的對手。比賽只有勝或敗兩個結果。但這與我們無關，結果取決於他們自己。但如果要讓他可以連續打兩場比賽，就必須為他預先安排對手。而我只願意為他這樣做，我永遠也不會為別人這樣安排。其他人的話我說「冷靜一點，讓我們看看你是否能先勝出這場比賽再算」。但是看過他過往的表現後，我願意為他這樣安排。 Dana White

出生於車臣的瑞典選手Khamzat Chimaev憑着在UFC 7月的阿布扎比「UFC格鬥島」系列中11天內連勝兩場而成為UFC的新寵兒。他先於7月15日的UFC on ESPN 13中在第二回合以D'Arce choke降服對手John Phillips，之後再於7月15日的UFC on ESPN 14中再並再一次以壓倒性的表現於第一回合KO擊敗北愛爾蘭新星Rhys McKee。

Chimaev目前的綜合格鬥戰績為8戰全勝，被視為有潛力成為UFC中量級和次中量級的未來冠軍。Dana White甚至曾表示Chimaev可能已經有能力與UFC次中量級冠軍Kamaru Usman一戰。

但當然，不少人也認為太快斷定Chimaev的實力，像前Bellator冠軍Ben Askren就認為Chimaev只在UFC打過兩場比賽，而且對手的戰績都不怎樣出色，現在就說Chimaev實力超群是言之過早。

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